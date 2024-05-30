Стало известно, что будет основной причиной смерти в 2030 году

Рак станет самой распространенной причиной смерти в Чехии в 2030 году, утверждают онкологи. В настоящее время это сердечно-сосудистые заболевания, а на опухоли приходится четверть всех смертей — чуть менее 28 000 в год. Почти половину из них можно предотвратить, ведя более здоровый образ жизни, говорят эксперты, а риск смерти значительно снижается, если выявить рак на ранней стадии, если обследовать людей без симптомов. Эта информация была представлена на пресс-конференции Чешского онкологического общества Чешского медицинского общества Яна Евангелиста Пуркине. В этот день на улицах можно было встретить волонтеров, продающих символические желтые цветы в поддержку Чешского дня борьбы с раком.



«В последнее время борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями была успешной, несмотря на увеличение возраста, но именно увеличение возраста дает раку шанс», — сказал Йиндржих Финек, вице-президент Чешского онкологического общества. В настоящее время каждый третий чех в течение своей жизни заболевает онкологическим заболеванием, а к 2030 году рак будет у каждого второго.



На пять наиболее распространенных видов рака приходится более половины ежегодных смертей онкологических больных. Более 5 200 человек ежегодно умирают от рака легких, более 3 300 — от колоректального рака, 2 200 — от рака поджелудочной железы, почти 1 700 — от рака груди и более 1 400 — от рака простаты.



При четырех из пяти наиболее распространенных видов рака чехи имеют возможность проверить свои опухоли на предмет их развития, даже если у них еще нет никаких симптомов. Гинекологи проверяют женщин на риск развития рака шейки матки во время регулярных осмотров, женщины в возрасте 45 лет и старше могут пройти маммографию на предмет рака груди, а с 50 лет представители обоих полов могут пройти скрининг на рак толстой кишки. С этого года также был организован скрининг на рак простаты, а анализ крови может быть проведен терапевтом или урологом.



По словам Финека, врачи также стараются выявлять пациентов, подверженных риску развития рака поджелудочной железы. «Это заболевание нелегко диагностировать и лечить. Но мы можем обнаружить предраковые состояния», — пояснил он, добавив, что если рак поджелудочной железы не будет обнаружен случайно, то прогноз для пациентов будет неблагоприятным.



Отвечая на вопрос Чешского агентства новостей, глава Национального скринингового центра Карел Гейдук добавил, что врачи во всем мире, в том числе и чешские специалисты, пытаются найти простой индикатор для выявления пациентов на ранней стадии заболевания. «Когда им это удастся, они наверняка получат за это Нобелевскую премию», — сказал он. Поэтому в настоящее время врачи пытаются выявить группы повышенного риска, например тех, кто имеет семейную историю этого вида рака, или тех, кто страдает внезапно возникшим диабетом.



Только около трети населения старше 50 лет проходили скрининг толстой кишки в течение последних двух лет. Также не наблюдается большого интереса к обследованию на рак легких, в котором должны принимать участие нынешние или бывшие курильщики. Согласно предыдущим опросам, люди иногда боятся как самого обследования, так и возможного диагноза. Но врачи утверждают, что делать этого не стоит, поскольку достижения в области лечения повышают выживаемость пациентов.



«Рак, если он обнаружен на ранней стадии, практически полностью излечим. Мы можем предложить пациентам такую же долгую жизнь, как если бы у них не было рака», — говорит Михал Ид, председатель секции молодых онкологов их профессионального общества.



По словам врачей, половину всех случаев рака можно предотвратить, то есть он не возникнет, если человек будет вести здоровый образ жизни. Это может сократить ежегодное число новых случаев рака с 80 000-90 000 до примерно 45 000. В Чехии более полумиллиона человек живут с раком, и пациенты с более чем одной опухолью не являются исключением.