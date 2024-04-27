Они победили рак, но столкнулись с дискриминацией со стороны страховых компаний и банков. С этим покончено

«У нас уже есть первые застрахованные молодые пациенты. Мы очень рады этому. Для них это означает возвращение к активной жизни и уверенность в том, что они полностью излечились», — говорит Михаэла Тумова из организации Hlas onkologických pacientů.





Это большой прорыв для перенесших рак. До сих пор страховые компании относились к ним как к риску, несмотря на то что с момента их излечения прошло много лет. При оформлении ипотеки бывшие пациенты получали более высокую процентную ставку и менее выгодные условия, несмотря на то что были достаточно платежеспособны. Единственной проблемой был их диагноз.





Теперь он не принимается во внимание, если с момента излечения прошло несколько лет.





«Право на забвение не означает, что мы не застрахуем пациента до истечения необходимого срока. Это значит, что страховая компания не будет учитывать диагноз „рак“, поставленный пациенту, что сделает цену страхования жизни, которое получит клиент, дешевле», — объясняет Ян Матоушек, директор Чешской ассоциации страховых компаний.





По его словам, десять страховых компаний уже согласились изменить свои условия.





Для примера, в случае рака груди на первой стадии должно пройти пять лет с момента излечения, чтобы страховая компания Allianz стала относиться к клиенту так, как будто у него нет заболевания. Для рака груди на самой поздней стадии ограничение составляет девять лет.





Generali Česká pojišt’ovna немного строже и обещает «забыть» о болезни через восемь лет при первой стадии рака груди и через 10 лет при более сложных стадиях заболевания. Аналогичная ситуация и с Kooperativa. Интервал может устанавливаться страховыми компаниями, но они не должны сильно отклоняться от рекомендаций ассоциации. При некоторых диагнозах страховщики предлагают забыть о страховании через три года.





Каждый третий чех





Изначально Hlas onkologických pacientů добивался включения «права на забвение» в законодательство, как это происходит в других европейских странах. В итоге с ассоциацией страховых компаний и Министерством здравоохранения было достигнуто соглашение о добровольном изменении системы и большей доброжелательности со стороны страховых компаний.





Рак — одно из самых распространенных заболеваний в Чешской Республике. Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями он возглавляет список самых распространенных причин смерти, а по прогнозам онкологов, к 2030 году рак станет номером один. Сегодня рак диагностируется у каждого третьего чеха, а через шесть лет будет у каждого второго, прогнозируют врачи.





Врачи и организации пациентов неоднократно призывали население Чехии проходить профилактические обследования, которые позволяют выявить болезнь на ранней стадии и есть высокие шансы на выздоровление. Эти обследования бесплатны.





Ежегодно в Чехии врачи выявляют злокачественные опухоли у 87 000 пациентов. Около 600 000 человек живут в стране после преодоления рака или с подтвержденным диагнозом.