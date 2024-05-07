За 10 лет близоруких детей стало больше почти на треть. В чем причина?

«Например, в некоторых странах Юго-Восточной Азии до 90% населения носит очки для дальнего зрения. В Европе и США также наблюдается значительный рост, хотя и не такой резкий, как в Азии. Однако за последнее десятилетие количество случаев заболевания здесь увеличилось более чем в два раза», — говорит доктор.



По словам доктора, исследования подтверждают, что длительное рассматривание предметов вблизи существенно влияет на развитие зрения у детей школьного возраста. «Глаза детей, которые много времени проводят, глядя на близкие предметы, получают сигналы к росту, что приводит к удлинению глазного яблока, в результате чего увеличивается близорукость», — пояснила Янекова.



По мнению экспертов, наследственность также играет свою роль, поскольку близорукость имеет сильную генетическую основу. Дети, чьи родители оба близоруки, с большей вероятностью сами будут страдать этим дефектом. Основное решение проблемы близорукости — очки с диоптриями.



«Экспертные исследования подтверждают, что окружающая среда и образ жизни, например пребывание на свежем воздухе и при дневном свете, играют важную роль в предотвращении роста степени близорукости у детей», — сказала она, добавив, что фокусировка на разных расстояниях стимулирует глаза.



«Если в семье есть дефекты зрения и, следовательно, наследственность, родителям следует быть бдительными и следить за тем, не щурится ли ребенок или, например, у него есть другие проблемы со зрением, и при необходимости посещать офтальмолога», — добавляет врач.