Приближаются экзамены для первых терапевтов из Украины, им мешают язык и бюрократия
20 мая 2024
16:30
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После более чем двух лет войны первые врачи-беженцы из Украины приближаются к финальным экзаменам, которые позволят им самостоятельно заниматься врачебной практикой в Чехии. По мнению Общества общей медицины Чешского медицинского общества Яна Евангелиста Пуркине и самих кандидатов, вся процедура могла бы быть быстрее, но ее затягивают административные препятствия и необходимость учить язык. Опытом делятся Кирилл Муха, вице-президент общества, и Оксана Денисюкова, врач, работающая в его штате.
«Это очень сложный, фактически бесконечный процесс для беженцев», — сказал Муха. По его словам, на признание диплома из Украины уходит несколько месяцев, после чего необходимо сдать письменный профессиональный экзамен. «Это около 2 000 вопросов», — сказал он. Он добавил, что вопросы очень трудные. Даже те, кто заинтересован в работе в амбулаторных клиниках, должны пройти шестимесячную стажировку в различных отделениях больницы, за которую они платят при этом десятки тысяч крон.
«Даже если все проходит совершенно идеально, это занимает год и три четверти или два года, но, конечно, бывают огромные задержки», — говорит он. Врач, работающая в его кабинете, закончила стажировку в марте и сможет сдать экзамены осенью.
Между тем, по словам Мухи, врачи из Украины будут в основном помогать в уходе за своими соотечественниками. «У нас здесь было 500 000 беженцев, а сейчас, возможно, 350 000, им нужен такой уход», — сказал он. Врачи, которые проходили практику в его кабинете, раньше работали в барах или в сфере садоводства. «Почему они должны заниматься этим и не использовать свой потенциал? Это было бы плюсом для них, для нас, для пациентов и для государства», — добавил он.
«Мне кажется, мы немного не справились с задачей как государство», — считает Муха. По словам Людмилы Бездичковой, врача, занимающегося обучением молодых медиков, условия настолько сложны, что иностранный врач должен быть очень способным и решительным, чтобы им соответствовать.
По словам Мухи, для практики, принимающей украинских пациентов, наличие носителя языка — огромная помощь. «Обычно я занимаюсь сбором истории болезни, опросом пациента. И помогаю пациенту выразить то, что его беспокоит», — объясняет Денисюкова. Молодые беженцы, по ее словам, часто уже выучили язык, а вот украинские пожилые люди часто не могут этого сделать.
«Я уже планировала сдавать устную часть экзамена на апробацию весной, в мае», — говорит Денисюкова. Но, согласно правилам, нужно пройти практику за три месяца до начала устных экзаменов. «Я не понимаю, почему существует такое ограничение и мне приходится ждать осеннего семестра. Кроме того, я потеряла еще один срок, потому что должна сдать все экзамены в течение 30 месяцев», — сказала она на почти безупречном чешском языке.
Тем не менее именно экзамен по чешскому языку, который она начала сдавать в марте 2022 года, является ее самым большим страхом и определит ее дальнейшее пребывание в Чехии. «Я не уверена на 100%, что у меня все получится, потому что устный экзамен довольно сложный. Я не уверена, что его сдам», — сказала она. По ее словам, у нее есть пять попыток. Вначале ей помогли интенсивные трехмесячные языковые курсы, на которых она занималась языком по несколько часов в день.
«Я знаю, что делаю много ошибок, и мне еще предстоит много работать», — говорит она. Если ей удастся сдать экзамены, она, вероятно, останется в Чехии по крайней мере до конца войны. «А дальше — посмотрим», — добавила она.
«Даже если все проходит совершенно идеально, это занимает год и три четверти или два года, но, конечно, бывают огромные задержки», — говорит он. Врач, работающая в его кабинете, закончила стажировку в марте и сможет сдать экзамены осенью.
Между тем, по словам Мухи, врачи из Украины будут в основном помогать в уходе за своими соотечественниками. «У нас здесь было 500 000 беженцев, а сейчас, возможно, 350 000, им нужен такой уход», — сказал он. Врачи, которые проходили практику в его кабинете, раньше работали в барах или в сфере садоводства. «Почему они должны заниматься этим и не использовать свой потенциал? Это было бы плюсом для них, для нас, для пациентов и для государства», — добавил он.
«Мне кажется, мы немного не справились с задачей как государство», — считает Муха. По словам Людмилы Бездичковой, врача, занимающегося обучением молодых медиков, условия настолько сложны, что иностранный врач должен быть очень способным и решительным, чтобы им соответствовать.
По словам Мухи, для практики, принимающей украинских пациентов, наличие носителя языка — огромная помощь. «Обычно я занимаюсь сбором истории болезни, опросом пациента. И помогаю пациенту выразить то, что его беспокоит», — объясняет Денисюкова. Молодые беженцы, по ее словам, часто уже выучили язык, а вот украинские пожилые люди часто не могут этого сделать.
«Я уже планировала сдавать устную часть экзамена на апробацию весной, в мае», — говорит Денисюкова. Но, согласно правилам, нужно пройти практику за три месяца до начала устных экзаменов. «Я не понимаю, почему существует такое ограничение и мне приходится ждать осеннего семестра. Кроме того, я потеряла еще один срок, потому что должна сдать все экзамены в течение 30 месяцев», — сказала она на почти безупречном чешском языке.
Тем не менее именно экзамен по чешскому языку, который она начала сдавать в марте 2022 года, является ее самым большим страхом и определит ее дальнейшее пребывание в Чехии. «Я не уверена на 100%, что у меня все получится, потому что устный экзамен довольно сложный. Я не уверена, что его сдам», — сказала она. По ее словам, у нее есть пять попыток. Вначале ей помогли интенсивные трехмесячные языковые курсы, на которых она занималась языком по несколько часов в день.
«Я знаю, что делаю много ошибок, и мне еще предстоит много работать», — говорит она. Если ей удастся сдать экзамены, она, вероятно, останется в Чехии по крайней мере до конца войны. «А дальше — посмотрим», — добавила она.
Комментарии:
paylina 20 мая 2024 17:34
Надеюсь, в Чехии не будет национальных анклавов, хватит нам цыган. Если украинские сестры и врачи намерены жить и работать в Чехии, то с учетом нехватки врачей в целом им нельзя позволять обслуживать только украиномовных и русскоязычных граждан, услуги врачей должны быть доступны в том числе - и прежде всего - для чехов. Именно для этого и необходимо знание языка. Всем нам было поначалу сложно, но все его учат, всем он нужен если не для работы, то хотя бы для нормальной интеграции. Не вижу проблем.
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