Приближаются экзамены для первых терапевтов из Украины, им мешают язык и бюрократия

«Это очень сложный, фактически бесконечный процесс для беженцев», — сказал Муха. По его словам, на признание диплома из Украины уходит несколько месяцев, после чего необходимо сдать письменный профессиональный экзамен. «Это около 2 000 вопросов», — сказал он. Он добавил, что вопросы очень трудные. Даже те, кто заинтересован в работе в амбулаторных клиниках, должны пройти шестимесячную стажировку в различных отделениях больницы, за которую они платят при этом десятки тысяч крон.



«Даже если все проходит совершенно идеально, это занимает год и три четверти или два года, но, конечно, бывают огромные задержки», — говорит он. Врач, работающая в его кабинете, закончила стажировку в марте и сможет сдать экзамены осенью.



Между тем, по словам Мухи, врачи из Украины будут в основном помогать в уходе за своими соотечественниками. «У нас здесь было 500 000 беженцев, а сейчас, возможно, 350 000, им нужен такой уход», — сказал он. Врачи, которые проходили практику в его кабинете, раньше работали в барах или в сфере садоводства. «Почему они должны заниматься этим и не использовать свой потенциал? Это было бы плюсом для них, для нас, для пациентов и для государства», — добавил он.



«Мне кажется, мы немного не справились с задачей как государство», — считает Муха. По словам Людмилы Бездичковой, врача, занимающегося обучением молодых медиков, условия настолько сложны, что иностранный врач должен быть очень способным и решительным, чтобы им соответствовать.



По словам Мухи, для практики, принимающей украинских пациентов, наличие носителя языка — огромная помощь. «Обычно я занимаюсь сбором истории болезни, опросом пациента. И помогаю пациенту выразить то, что его беспокоит», — объясняет Денисюкова. Молодые беженцы, по ее словам, часто уже выучили язык, а вот украинские пожилые люди часто не могут этого сделать.



«Я уже планировала сдавать устную часть экзамена на апробацию весной, в мае», — говорит Денисюкова. Но, согласно правилам, нужно пройти практику за три месяца до начала устных экзаменов. «Я не понимаю, почему существует такое ограничение и мне приходится ждать осеннего семестра. Кроме того, я потеряла еще один срок, потому что должна сдать все экзамены в течение 30 месяцев», — сказала она на почти безупречном чешском языке.



Тем не менее именно экзамен по чешскому языку, который она начала сдавать в марте 2022 года, является ее самым большим страхом и определит ее дальнейшее пребывание в Чехии. «Я не уверена на 100%, что у меня все получится, потому что устный экзамен довольно сложный. Я не уверена, что его сдам», — сказала она. По ее словам, у нее есть пять попыток. Вначале ей помогли интенсивные трехмесячные языковые курсы, на которых она занималась языком по несколько часов в день.



«Я знаю, что делаю много ошибок, и мне еще предстоит много работать», — говорит она. Если ей удастся сдать экзамены, она, вероятно, останется в Чехии по крайней мере до конца войны. «А дальше — посмотрим», — добавила она.