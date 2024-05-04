Какие страховые компании выделят тысячи крон на летние лагеря для детей?

Чешская промышленная страховая компания (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)

Выплачивает до 1 500 чешских крон. Родители должны предоставить справку от организатора после летнего лагеря, но не позднее чем через месяц. Подтверждение возмещения расходов можно потребовать в течение трех месяцев с момента выдачи.



Пособие распространяется на проживание в пригородных и обычных лагерях, летних школах или клубах, а также на спортивные лагеря во время каникул. Лагерь должен длиться не менее четырех дней.



Профсоюзная медицинская страховая компания (Oborová zdravotní pojišťovna)

Сумма выплаты может достигать десяти тысяч в зависимости от количества кредитов, накопленных в приложении Vitakarta. Их можно получить, например, для прохождения профилактических осмотров или сдачи крови. Или можно использовать для оздоровительных и спортивных путевок, включая спортивные лагеря. Но не для загородных лагерей дневного пребывания. Чтобы получить пособие, человек должен предоставить квитанцию не более чем трехмесячной давности.



RBP

Вы можете получить до 1 500 чешских крон на проживание в летнем или загородном лагере. Пребывание должно длиться не менее семи дней. Загородный лагерь должен длиться не менее пяти дней подряд и должен быть ориентирован на спорт и физические упражнения. Например, велоспорт, плавание и т.д.



Необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего прохождение лагеря, давностью не более трех месяцев, и заполненную форму заявления. До десяти тысяч можно получить на оздоровительный отдых на море для детей с респираторными, аллергическими или кожными заболеваниями. Заявление необходимо подать до конца июля.



VZP

Не участвует в финансировании летних лагерей.



Военная страховая медицинская компания Чешской Республики (Vojenská zdravotní pojišťovna ČR)

Выделяет до 1 000 чешских крон. Лагеря должны длиться не менее пяти дней. Если речь идет о стационарных лагерях, то условием является выезд на природу. Загородные лагеря должны быть ориентированы на спорт. «После окончания лагеря представитель ребенка подает справку о завершении и оплате пребывания, заверенную подписью и печатью организатора», — говорит представитель Ян Матес, добавляя, что форма доступна на сайте страховой компании.



Страховая компания Škoda (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)

Перечисляет 700 чешских крон на летние спортивные лагеря. Заявки принимаются до конца ноября. Подтверждение возмещения расходов должно быть не более чем трехмесячной давности.



Страховая компания Министерства внутренних дел Чешской Республики (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR)

Выделяет 1 500 чешских крон на детский спорт и физическую активность, в том числе на детский спорт и физическую активность (spp) из фонда профилактики. «Мы выделяем дополнительно 500 чешских крон на занятия спортом и подвижные игры во время летних каникул», говорит пресс-секретарь Яна Шиллерова.



Родители могут подать заявление на получение компенсации расходов в течение трех месяцев после окончания пребывания. Платежный документ может быть и прошлогодним, но к нему должно прилагаться подтверждение того, что ребенок будет участвовать в путевке в этом году. В квитанции должно быть указано, что речь идет о спортивно-оздоровительном отдыхе или летнем spp, и его продолжительность должна составлять не менее четырех дней.