Практикующие врачи из Украины по-прежнему не могут работать в Чехии, врачей не хватает

«Я помогаю украинским пациентам. Я собираю их историю болезни, опрашиваю их и помогаю им рассказать о своих проблемах. Медсестрам часто трудно проводить осмотр, когда пациент не понимает, чего от него хотят. К сожалению, люди старше 60 лет не в состоянии выучить новый язык», — рассказала молодой украинский врач Оксана Денисюкова.





Останется ли она здесь, будет зависеть от того, удастся ли ей сдать квалификационные экзамены, к которым она усиленно готовилась больше года.





«Самым сложным было выучить чешский язык», — призналась она бегло с легким акцентом.





Любой врач из страны, не входящей в ЕС, который хочет лечить пациентов, должен сдать сертификационный экзамен на чешском языке. Это проверка как опыта, так и знания чешской системы здравоохранения. Кроме того, необходим шестимесячный опыт работы в аккредитованной больнице. Оксана начала сдавать экзамены в сентябре прошлого года и закончила в марте этого, заплатив десятки тысяч крон.





Но после этого она не смогла подать документы на экзамены, которые завершат весь процесс. Государство проводит такие экзамены только два раза в год. И хотя первая часть проходит с мая по июнь, абитуриенты могли отправить свои заявления только в начале февраля, а это значит, что Оксане придется ждать шесть месяцев, чтобы подать документы на осенний семестр.





Это не просто потеря времени. У врачей из-за рубежа, в том числе украинских, есть максимум 30 месяцев, чтобы пройти весь процесс, и ограниченное количество попыток. Государство не облегчает им задачу неоправданными задержками.





«Мне кажется, мы немного не справились с этой задачей как государство. Не хватает какой-то отзывчивости», — сказал Цирил Муха, вице-президент Общества общей медицины.





Министерство ссылается на административную серию и указ, согласно которым кандидат должен подать заявление не менее чем за 3 месяца до начала экзаменационного периода. Это необходимо для того, чтобы было достаточно времени проверить, соответствует ли он или она условиям, и отправить приглашение на экзамен.





Добавление дополнительных дат, как утверждается, приведет к срыву всевозможных сроков, из-за чего кандидаты все равно не смогут сдать экзамен.





«Пять лет назад, когда кто-то приезжал из-за рубежа и хотел работать врачом в нашей стране, он должен был быть готов к тому, что это будет долгий и сложный процесс. Но эти люди приехали не по своей воле, они — беженцы от войны», — подчеркивает Муха.





В Чехии проживает около 350 000 украинских беженцев, которым эти врачи могут оказать помощь.





«Я думаю, что весь процесс нужно упростить, чтобы украинские врачи могли быстрее приступить к работе», — сказал Сватоплук Быма, председатель Общества общей медицины.





Двойные стандарты





Но министерство не собирается менять ситуацию. Оно настаивает на соблюдении условий и утверждает, что украинские врачи могут подать заявку на трехмесячную или годичную стажировку под руководством опытного врача. Однако это зависит от того, пригласила ли их в Чехию больница. В прошлом году этим воспользовались 240 кандидатов.





В министерстве не хотят менять ни сроки, ни систему. «В настоящее время не планируется никаких изменений в плане упрощения процесса получения разрешения для врачей, стоматологов и фармацевтов, получивших образование в стране, не являющейся членом Европейского союза», — заявил пресс-секретарь Ондржей Якоб.





Министр здравоохранения Властимил Валек ранее заявлял, что не будет менять систему признания образования иностранных врачей, чтобы она соответствовала единым европейским стандартам.





В прошлом месяце Палата депутатов одобрила поправку к закону, которая позволит стоматологам из третьих стран, в том числе из Украины, работать под руководством другого стоматолога в течение трех лет без сдачи экзамена. Для этого достаточно предъявить заверенный университетский диплом. Законопроект еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.





Сенаторы внесли поправку, заявив, что за это время можно будет подготовиться к сложному экзамену и повысить доступность медицинской помощи в регионах.





Министерство заняло нейтральную позицию и разрешило принять поправку без серьезных оговорок. Чешская стоматологическая палата, напротив, выразила протест, заявив, что невозможно гарантировать качество обслуживания, которое будут оказывать иностранные стоматологи.





Однако нехватка врачей общей практики больше, чем стоматологов. Само министерство уже давно указывает на это.





С начала войны в стоматологических кабинетах работало около 50 украинских врачей. Только дюжина из них наконец-то начала получать сертификат Министерства здравоохранения, и никому еще не удалось завершить этот процесс. Первые смогут сдать экзамены осенью.





Для врачей других специальностей такой проблемы нет. Некоторые из них нашли работу в больницах. Например, в университетской больнице Мотол 18 таких врачей работают в клиниках с начала войны. По словам пресс-секретаря Яны Крейчи Мерксбауеровой, все они сдали сертификационный экзамен и сейчас проходят аттестационную подготовку.