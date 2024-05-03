К 2030 году каждый второй житель Чехии будет болен раком, предупреждают эксперты

Например, при раке молочной железы, где программа проводится с 2000 года, большинство раковых заболеваний было обнаружено в тот момент, когда их можно было успешно лечить. «Доказано, что в ходе длительного скрининга рака груди было выявлено 62 000 опухолей, и подавляющее большинство из них — на очень ранней стадии, когда шансы на выживание составляют почти 100%», — говорит Ладислав Душек, глава Института медицинской информации и статистики.



С момента запуска программы выявления рака толстой кишки в 2006 году было обнаружено 180 000 аденом — доброкачественных опухолей — и 13 500 карцином. Также было выявлено около ста случаев рака легких.



По словам Душека, благодаря скринингу рака шейки матки смертность снизилась почти наполовину, а количество вновь диагностированных раковых заболеваний — на треть.



Интерес жителей Чехии к скринингу растет. Все оплачивается страховыми компаниями, а обследования для тех, кто находится в группе риска, рекомендуются терапевтом, урологом или гинекологом. Тем не менее некоторые люди не идут на это. Не помогают и адресные приглашения в письме от страховой компании. Особенно это касается колоректального рака.



«Посещайте программы скрининга, не бойтесь их. Они не опасны, не болезненны, и не волнуйтесь, если вас запишут через 14 дней, два месяца или три. Это не имеет значения. Главное, чтобы вы регулярно проходили скрининг», — призвал министр Властимил Валек.



Цель — выделить людей из группы риска, будь то болезнь в семье или предрасположенность к болезни. При регулярных профилактических осмотрах есть больше шансов обнаружить зарождающуюся опухоль на ранней стадии. Ее можно будет удалить или провести адекватное лечение, чтобы болезнь не распространилась на другие части тела.



В случае с толстой кишкой раннее удаление полипов может предотвратить развитие рака.



«Рак, если его обнаружить на ранней стадии, практически излечим. Мы можем предложить пациентам такую же долгую жизнь, как если бы у них не было рака», — говорит Михал Ид, председатель секции молодых онкологов.



В Чешской Республике существует пять программ по выявлению рака: груди, шейки матки, толстой кишки, легких и, начиная с января этого года, рака простаты. У каждой из них есть свои ограничения — чаще всего возрастные. По словам Душека, расширение программы на более молодые возрастные группы нецелесообразно, поскольку программы нацелены на группы, где заболеваемость наиболее высока.



Нация со многими видами рака



Чешская Республика — одна из стран с самым высоким процентом онкологических больных. «Мы нация с большим количеством опухолей», — говорит Душек. Тенденция не является благоприятной, число пациентов будет расти. Единственное замедление произошло во время пандемии ковида, когда люди сократили количество посещений врачей.



Ежегодно диагноз «онкология» слышат более 65 000 человек, что примерно равно населению Моста или Кладно.



Рак предстательной железы — самое распространенное онкологическое заболевание, ежегодно выявляется около восьми тысяч случаев, из которых около двух тысяч уже не поддаются лечению. С января этого года начался скрининг для мужчин в возрасте от 50 до 69 лет, в ходе которого у них проверяют уровень так называемого ПСА, взятого из образца крови. Если уровень повышен, их отправляют на дальнейшее обследование.



«Гинекологический осмотр необходим для шейки матки, маммография — для груди. А для простаты достаточно просто анализа крови. Мужчины беспокоились, что их будут обследовать ректально или с помощью ультразвука, но здесь ничего подобного нет. Все основано на простом анализе ПСА», — подчеркнул Роман Заховал, президент Чешского урологического общества.



Врачи общей практики и амбулаторные урологи уже начали выявлять пациентов и отправили первых из них на более детальное обследование.



Наиболее распространенными видами рака в Чехии являются рак груди, колоректальный рак, рак легких, трахеи и почек. Ежегодно от этого заболевания умирает 28 000 человек. Самая высокая смертность наблюдается при раке легких — более 5 000 в год. При раке толстой кишки — около 3 000, а при раке поджелудочной железы — 2 200.



По словам врачей, половину всех видов рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. Связь между ожирением и развитием рака недавно доказали шведские исследователи из Лундского университета.



Однако слабым местом некоторых программ является доступность и быстрое назначение обследования. Министерство здравоохранения обещает в следующем году запустить пилотную версию приложения, с помощью которого люди смогут записываться на скрининги и другие анализы через мобильный телефон. Но самый простой способ — обратиться к своему терапевту.



Для кого проводится скрининг

Рак молочной железы: скрининг с помощью маммограммы оплачивают женщинам старше 45 лет или по направлению терапевта или гинеколога

Рак легких: только (бывшим) курильщикам в возрасте от 55 до 74 лет, которые выкуривали 20 сигарет в день в течение последних 20 лет

Рак шейки матки: цитологическое исследование в рамках профилактического гинекологического осмотра для женщин в возрасте 15 лет и старше; один раз в год

колоректальный рак: колоноскопия для людей старше 50 лет (раз в 10 лет) или тест на скрытое кровотечение в стуле для людей в возрасте от 50 до 55 лет (раз в год) и для людей старше 55 лет (раз в два года)

рак простаты: для мужчин в возрасте от 50 до 69 лет проводится лабораторный анализ крови для определения уровня ПСА

Обратиться за помощью можно к врачу общей практики, гинекологу или урологу. Для этих групп обследование покрывается медицинской страховкой



