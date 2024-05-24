В Чехии предлагают разрешить использовать псилоцибиновые грибы в медицине
1 июня 2024
11:00
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В прошлом году в Чехии 1 300 человек покончили с собой, и это число растет, особенно среди молодежи. Поэтому общество не должно преуменьшать их проблемы и страхи и не считать их избалованными. Национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил отметил это на Международной конференции по инновационным практикам в области психического здоровья.
«Мое поколение склонно преуменьшать проблемы молодых и списывать их на испорченность эпохи. Но на самом деле в этой возрастной группе растет число самоубийств», — сказал Воборжил на конференции в Лихтенштейнском дворце на берегу Влтавы.
Он имел в виду экзистенциальный кризис, с которым сталкивается молодежь. «Экзистенциальный кризис молодых людей нельзя преуменьшать, — сказал он. — Все больше детей занимаются членовредительством, а также страдают гендерными расстройствами».
Пожилые люди страдают от одиночества
Пожилые люди сталкиваются с не меньшим натиском на свое психическое здоровье. По словам Воборжила, сотни из них ежегодно совершают самоубийства, потому что не видят смысла в своей дальнейшей жизни, и даже если у них есть жилье и еда, они чувствуют себя одинокими.
Йиржи Горачек, авторитетный психиатр из Национального института психического здоровья, также подчеркнул, что ситуация серьезная. Растет и число детей, борющихся с изменением гендерной идентичности. «Тенденция началась в 2018 году, а ковид ее ускорил», — добавил он.
Ученые и психиатры связывают столь высокий рост с влиянием пандемии ковида, экономическим кризисом, влиянием цифровых технологий и войной в Украине. Они ожидают, что в ближайшие годы число людей с психическими расстройствами продолжит расти.
Но исследования в области лекарств для лечения психических заболеваний уже давно назрели. По словам Воборжила, фармацевтическая промышленность уже давно сосредоточилась на ослаблении симптомов с помощью снотворных, антидепрессантов и антипсихотиков.
Многообещающие психоделики, но без наркотиков
Большое внимание привлекают психоделики, такие как кетамин или псилоцибин, который добывают из грибов.
Они могут заменить антидепрессанты и обладают более быстрым началом действия. Их действие проверяют исследователи из Национального института психического здоровья и Карлова университета. Горачек опроверг мнение, что эти вещества вызывают привыкание.
Результаты клинических испытаний показали, что состояние пациентов с депрессией улучшалось после приема психоделиков, и эффект сохранялся в течение нескольких недель. Исследователи также проверяют эффект на паллиативных пациентах с неизлечимыми заболеваниями, такими как рассеянный склероз или атипичная форма болезни Паркинсона.
«Тысячи людей в Чехии сегодня ищут психоделический опыт, к сожалению, пока больше в нелегальном предложении, потому что государство ничего не разрешает легально. Это не так называемые наркоманы или обычные потребители рекреационных наркотиков», — добавил Воборжил. По его словам, речь идет скорее о людях, которые хотят снять стресс, найти причину, чтобы выжить.
Поэтому он призвал законодателей найти «правовой коридор» для употребления этих веществ, чтобы людей не наказывали и им не приходилось просить президента республики о помиловании.
Врачи также призывают предусмотреть возможность использования этих веществ в инновационных методах лечения.
«Мы считаем, что необходимо быстро создать законодательные условия, чтобы исследования продолжались и психоделики могли быть применены на практике», — призвал Горачек.
Недавно депутаты рассмотрели поправку, которая позволила бы шире использовать псилоцибин при лечении в психиатрических больницах и хосписах. Она не была принята.
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