В Чехии предлагают разрешить использовать псилоцибиновые грибы в медицине

«Мое поколение склонно преуменьшать проблемы молодых и списывать их на испорченность эпохи. Но на самом деле в этой возрастной группе растет число самоубийств», — сказал Воборжил на конференции в Лихтенштейнском дворце на берегу Влтавы.





Он имел в виду экзистенциальный кризис, с которым сталкивается молодежь. «Экзистенциальный кризис молодых людей нельзя преуменьшать, — сказал он. — Все больше детей занимаются членовредительством, а также страдают гендерными расстройствами».





Пожилые люди страдают от одиночества





Пожилые люди сталкиваются с не меньшим натиском на свое психическое здоровье. По словам Воборжила, сотни из них ежегодно совершают самоубийства, потому что не видят смысла в своей дальнейшей жизни, и даже если у них есть жилье и еда, они чувствуют себя одинокими.





Йиржи Горачек, авторитетный психиатр из Национального института психического здоровья, также подчеркнул, что ситуация серьезная. Растет и число детей, борющихся с изменением гендерной идентичности. «Тенденция началась в 2018 году, а ковид ее ускорил», — добавил он.





Ученые и психиатры связывают столь высокий рост с влиянием пандемии ковида, экономическим кризисом, влиянием цифровых технологий и войной в Украине. Они ожидают, что в ближайшие годы число людей с психическими расстройствами продолжит расти.





Но исследования в области лекарств для лечения психических заболеваний уже давно назрели. По словам Воборжила, фармацевтическая промышленность уже давно сосредоточилась на ослаблении симптомов с помощью снотворных, антидепрессантов и антипсихотиков.





Многообещающие психоделики, но без наркотиков





Большое внимание привлекают психоделики, такие как кетамин или псилоцибин, который добывают из грибов.





Они могут заменить антидепрессанты и обладают более быстрым началом действия. Их действие проверяют исследователи из Национального института психического здоровья и Карлова университета. Горачек опроверг мнение, что эти вещества вызывают привыкание.





Результаты клинических испытаний показали, что состояние пациентов с депрессией улучшалось после приема психоделиков, и эффект сохранялся в течение нескольких недель. Исследователи также проверяют эффект на паллиативных пациентах с неизлечимыми заболеваниями, такими как рассеянный склероз или атипичная форма болезни Паркинсона.





«Тысячи людей в Чехии сегодня ищут психоделический опыт, к сожалению, пока больше в нелегальном предложении, потому что государство ничего не разрешает легально. Это не так называемые наркоманы или обычные потребители рекреационных наркотиков», — добавил Воборжил. По его словам, речь идет скорее о людях, которые хотят снять стресс, найти причину, чтобы выжить.





Поэтому он призвал законодателей найти «правовой коридор» для употребления этих веществ, чтобы людей не наказывали и им не приходилось просить президента республики о помиловании.





Врачи также призывают предусмотреть возможность использования этих веществ в инновационных методах лечения.





«Мы считаем, что необходимо быстро создать законодательные условия, чтобы исследования продолжались и психоделики могли быть применены на практике», — призвал Горачек.





Недавно депутаты рассмотрели поправку, которая позволила бы шире использовать псилоцибин при лечении в психиатрических больницах и хосписах. Она не была принята.