Просмотр телефона перед сном не нарушает сон, говорят эксперты
11 июня 2024
14:15
285
Просмотр телефона перед сном, похоже, не оказывает существенного влияния на сон, заявили ученые после анализа доказательств. Новый обзор 11 исследований, проведенных по всему миру, не выявил никаких доказательств того, что просмотр экрана, излучающего синий свет, затрудняет засыпание, сообщает The Times.
На сайте британской государственной системы здравоохранения NHS часто советуют ограничить использование экранов в вечернее время. Ее представители предупреждают, что яркий синий свет, излучаемый экранами телевизоров, телефонов и планшетов, подавляет мелатонин — гормон, который сигнализирует организму о том, что пора отдохнуть.
Но эксперименты не показали значительного влияния на задержку засыпания. «Когда мы рассматриваем все факторы, которые могут навредить нашему сну, экраны переоцениваются», — сказал клинический психолог Майкл Градисар, соавтор статьи, опубликованной в рецензируемом журнале Sleep Medicine Reviews.
Он добавил, что наиболее очевидный способ, которым экраны могут нарушить сон, не имеет ничего общего со светом. Просто люди бодрствуют дольше положенного, потому что поглощены тем, что смотрят на своем телефоне.
Не все эксперты с этим согласны. Некоторые считают, что ограничение использования экрана в вечернее время — разумный первый шаг для тех, кто испытывает проблемы со сном. Вполне возможно, что синий свет поздно вечером влияет на некоторых людей сильнее, чем на других, особенно если они не видели естественного света в течение дня.
Однако Рассел Фостер, профессор Оксфордского университета, который не принимал участия в обзоре, согласился, что утверждения о том, что синий свет нарушает сон, преувеличены. «Нет никаких доказательств того, что синий свет от экранов вообще оказывает какое-либо значительное влияние», — сказал он.
По словам Фостера, идея о том, что экраны могут вызывать бессонницу, возникла после того, как в 2000 году в глазу были обнаружены «светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки». Эти клетки очень чувствительны к синему свету, а также помогают контролировать выработку мелатонина.
«Хотя синий и зеленый свет наиболее эффективно подавляют вечерний уровень мелатонина и заставляют нас чувствовать себя бодрее, сила света должна быть яркой. Несмотря на то что экраны излучают больше синего света, чем другие источники, сила света недостаточно яркая, чтобы нарушить сон», — говорит Градисар.
Фостер считает, что все же стоит избегать смарт-устройств перед сном, особенно тех, которые могут вызывать тревогу. «Не стоит просматривать электронную почту перед сном — это очень плохая идея», — сказал он.
По словам Градисара, некоторые смарт-устройства могут способствовать сну. «Мы заставляли людей играть в жесткие видеоигры за час до сна, и они прекрасно засыпали — при условии, что ложились спать в положенное время и не продолжали играть, нарушая сон», — сказал он. «Недавно исследователи проверили влияние напряженной концовки телесериала. Они обнаружили, что это никак не влияет на сон. Более того, люди засыпали быстрее», — добавил он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
11 ИЮНЯ 2024
190
Гостем подкаста Милана Микулецкого «Голос в пустыне» стал Петр Млейнек, бывший аналитик секретной службы чешской армии — военной разведки. Петр также имеет большой опыт работы в мире бизнеса, и в...
16:30
11 ИЮНЯ 2024
429
У этой женщины трое детей и муж, находящийся на домашнем лечении на аппарате искусственной вентиляции легких. Уже сейчас ее семья с трудом покрывает финансовые расходы, но грядущие изменения в...
15:00
10 ИЮНЯ 2024
1315
Музыкальный фестиваль Music 4 Life в Варшаве на выходных предложил беспрецедентное для последнего времени взаимодействие: музыканты и певцы из Украины и России выступили вместе на летней сцене...
13:00
8 ИЮНЯ 2024
1767
Участие в скрининговых тестах, хотя и бесплатное для пациентов, не является достаточным, говорят врачи.
18:00
6 ИЮНЯ 2024
2350
Примерно 42% чешских компаний в настоящее время активно работают или экспериментируют с искусственным интеллектом. Три пятых компаний считают эту технологию важной для своих бизнес-стратегий. Это...
15:00
6 ИЮНЯ 2024
3456
Совместный бюджет есть у двух третей женатых чехов и лишь у чуть меньшего количества пар без свидетельства о браке, следует из исследования, проведенного Partners Bank.
15:45
3 ИЮНЯ 2024
750
16 июня в Праге пройдет творческий вечер Лусинэ Геворкян (LOUNA).
15:00
3 ИЮНЯ 2024
2294
Погода в последние десять дней благоприятствует росту грибов, рассказала миколог Маркета Влчкова. По данным Чешского микологического общества, грибы уже можно найти в окрестностях населенных...
13:20
3 ИЮНЯ 2024
793
Ни официальный сайт, ни сопутствующие сервисы недоступны. Эту информацию подтвердили представители почтового отделения.
13:00
2 ИЮНЯ 2024
985
Почти треть чешских женщин в той или иной степени подвергаются домашнему насилию, от него также страдает значительное число детей, рассказала на пресс-конференции Бранислава Марванова Варгова,...
16:00
1 ИЮНЯ 2024
865
Новорожденные не могут откашляться и задыхаются, когда заболевают коклюшем. Часто с этим заболеванием их приходится госпитализировать. Марцела Кржижова, врач Института по уходу за матерью и...
14:00
1 ИЮНЯ 2024
1396
До сих пор чешское население очень небрежно относится к старым вещам. Многие из них без нужды отправляются на помойку, хотя их можно было бы использовать без проблем. Большинство людей даже не...
11:00
1 ИЮНЯ 2024
981
В прошлом году в Чехии 1 300 человек покончили с собой, и это число растет, особенно среди молодежи. Поэтому общество не должно преуменьшать их проблемы и страхи и не считать их избалованными....
22:00
31 МАЯ 2024
899
Интернет-мошенники становятся все более изощренными, и небольшая невнимательность может дорого обойтись. Поэтому при покупках и продажах в социальных сетях, что в последнее время становятся все...
21:00
31 МАЯ 2024
573
Достаточно сделать неосторожный шаг или неудачно удариться во время игры, и спортсмен проведет долгие месяцы в больницах, а то и всю жизнь в инвалидном кресле. Риски можно в некоторой степени...