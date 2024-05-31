Просмотр телефона перед сном не нарушает сон, говорят эксперты

На сайте британской государственной системы здравоохранения NHS часто советуют ограничить использование экранов в вечернее время. Ее представители предупреждают, что яркий синий свет, излучаемый экранами телевизоров, телефонов и планшетов, подавляет мелатонин — гормон, который сигнализирует организму о том, что пора отдохнуть.





Но эксперименты не показали значительного влияния на задержку засыпания. «Когда мы рассматриваем все факторы, которые могут навредить нашему сну, экраны переоцениваются», — сказал клинический психолог Майкл Градисар, соавтор статьи, опубликованной в рецензируемом журнале Sleep Medicine Reviews.





Он добавил, что наиболее очевидный способ, которым экраны могут нарушить сон, не имеет ничего общего со светом. Просто люди бодрствуют дольше положенного, потому что поглощены тем, что смотрят на своем телефоне.





Не все эксперты с этим согласны. Некоторые считают, что ограничение использования экрана в вечернее время — разумный первый шаг для тех, кто испытывает проблемы со сном. Вполне возможно, что синий свет поздно вечером влияет на некоторых людей сильнее, чем на других, особенно если они не видели естественного света в течение дня.





Однако Рассел Фостер, профессор Оксфордского университета, который не принимал участия в обзоре, согласился, что утверждения о том, что синий свет нарушает сон, преувеличены. «Нет никаких доказательств того, что синий свет от экранов вообще оказывает какое-либо значительное влияние», — сказал он.





По словам Фостера, идея о том, что экраны могут вызывать бессонницу, возникла после того, как в 2000 году в глазу были обнаружены «светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки». Эти клетки очень чувствительны к синему свету, а также помогают контролировать выработку мелатонина.





«Хотя синий и зеленый свет наиболее эффективно подавляют вечерний уровень мелатонина и заставляют нас чувствовать себя бодрее, сила света должна быть яркой. Несмотря на то что экраны излучают больше синего света, чем другие источники, сила света недостаточно яркая, чтобы нарушить сон», — говорит Градисар.





Фостер считает, что все же стоит избегать смарт-устройств перед сном, особенно тех, которые могут вызывать тревогу. «Не стоит просматривать электронную почту перед сном — это очень плохая идея», — сказал он.





По словам Градисара, некоторые смарт-устройства могут способствовать сну. «Мы заставляли людей играть в жесткие видеоигры за час до сна, и они прекрасно засыпали — при условии, что ложились спать в положенное время и не продолжали играть, нарушая сон», — сказал он. «Недавно исследователи проверили влияние напряженной концовки телесериала. Они обнаружили, что это никак не влияет на сон. Более того, люди засыпали быстрее», — добавил он.