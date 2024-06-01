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В Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге

Анастасия Князева
13 июня 2024
18:00
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Эксперты связывают рост заболеваемости с тигровым комаром. Этот южноазиатский вид является обитателем 13 европейских стран, включая Францию, Испанию и Грецию.
Если в 2022 году на местном уровне был зарегистрирован 71 случай, то в прошлом году их было уже 130, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Тигровый комар (Aedes albopictus), родом из Юго-Восточной Азии, считается самым инвазивным видом комаров в мире и сейчас распространяется по континенту из своего южноевропейского «плацдарма».

По данным ECDC, он прижился в нескольких европейских странах, включая Австрию, Францию, Германию, а также Чехию, Нидерланды и Словакию.

Его можно встретить, в частности, на севере Парижа, где в конце июля пройдут Олимпийские игры. Власти ведут наблюдение и устанавливают ловушки.

«Европа уже наблюдает, как изменение климата создает более благоприятные условия для вторжения комаров, которые распространяются на ранее незатронутые территории и заражают все больше людей такими заболеваниями, как лихорадка денге», — говорит директор ECDC Андреа Аммон.

Центр посоветовал людям убрать стоячую воду из садов или с балконов, где могут размножаться комары, а также использовать репелленты и сетки на окнах и дверях.

Тигровые комары распространяют не только лихорадку денге, но и такие заболевания, как желтая лихорадка, чикунгунья и вирус Зика, которые до недавнего времени обычно встречались только в некоторых частях Африки, Азии и Америки.

Денге начинается с симптомов, похожих на грипп, но может стать серьезным и в некоторых случаях смертельным заболеванием.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лихорадка денге эндемична более чем в 100 странах мира, и в прошлом году было зарегистрировано более 6 миллионов случаев заболевания и 7 000 смертей. Большинство случаев заболевания приходится на Бангладеш, Малайзию, Таиланд и Вьетнам.
здоровье эпидемия Чехия

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