Отныне гомосексуальные связи не будут препятствием для сдачи крови
14 июня 2024
15:00
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Многолетняя практика, запрещающая сдавать кровь гомосексуальным мужчинам, изменится. Начиная с июля Министерство здравоохранения рекомендовало станциям переливания крови изменить оценку рисков. Новым требованием для донорства станет минимум четырехмесячный перерыв после анального секса с новым партнером, независимо от сексуальной ориентации.
Доноры-добровольцы перед сдачей крови заполняют анкету, в которой спрашивают об их здоровье и любом рискованном поведении. В процессе сдачи крови донору также выдают листовку с перечислением факторов риска или фактов, которые могут привести к отстранению от донорства.
Это руководство изменится, и, помимо постоянного исключения людей, сдавших положительный анализ на ВИЧ или больных СПИДом, министерство рекомендует не допускать к донорству людей, «которые имели защищенный или незащищенный анальный половой акт с новым сексуальным партнером в течение последних четырех месяцев».
В Чехии около 220 000 человек регулярно сдают кровь. Мужчины, которые занимались сексом с другим мужчиной в течение последних шести месяцев, были отстранены от донорства из-за повышенного риска передачи ВИЧ.
В Чешской Республике с момента начала тестирования в 1985 году до 31 декабря 2023 года было выявлено 4 619 случаев ВИЧ. В прошлом году добавилось 253 новых случая. В этом году за первый квартал тесты выявили 74 случая, 85% из которых — это мужчины. 60% инфицированных заразились через сексуальный контакт между мужчинами.
Доноров крови регулярно проверяют на ВИЧ, гепатиты В и С, а также на сифилис. Из-за существования иммунологического окна до выработки обнаруживаемых антител ответственность доноров также очень важна.
Это руководство изменится, и, помимо постоянного исключения людей, сдавших положительный анализ на ВИЧ или больных СПИДом, министерство рекомендует не допускать к донорству людей, «которые имели защищенный или незащищенный анальный половой акт с новым сексуальным партнером в течение последних четырех месяцев».
В Чехии около 220 000 человек регулярно сдают кровь. Мужчины, которые занимались сексом с другим мужчиной в течение последних шести месяцев, были отстранены от донорства из-за повышенного риска передачи ВИЧ.
В Чешской Республике с момента начала тестирования в 1985 году до 31 декабря 2023 года было выявлено 4 619 случаев ВИЧ. В прошлом году добавилось 253 новых случая. В этом году за первый квартал тесты выявили 74 случая, 85% из которых — это мужчины. 60% инфицированных заразились через сексуальный контакт между мужчинами.
Доноров крови регулярно проверяют на ВИЧ, гепатиты В и С, а также на сифилис. Из-за существования иммунологического окна до выработки обнаруживаемых антител ответственность доноров также очень важна.
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