Отныне гомосексуальные связи не будут препятствием для сдачи крови

Доноры-добровольцы перед сдачей крови заполняют анкету, в которой спрашивают об их здоровье и любом рискованном поведении. В процессе сдачи крови донору также выдают листовку с перечислением факторов риска или фактов, которые могут привести к отстранению от донорства.



Это руководство изменится, и, помимо постоянного исключения людей, сдавших положительный анализ на ВИЧ или больных СПИДом, министерство рекомендует не допускать к донорству людей, «которые имели защищенный или незащищенный анальный половой акт с новым сексуальным партнером в течение последних четырех месяцев».



В Чехии около 220 000 человек регулярно сдают кровь. Мужчины, которые занимались сексом с другим мужчиной в течение последних шести месяцев, были отстранены от донорства из-за повышенного риска передачи ВИЧ.



В Чешской Республике с момента начала тестирования в 1985 году до 31 декабря 2023 года было выявлено 4 619 случаев ВИЧ. В прошлом году добавилось 253 новых случая. В этом году за первый квартал тесты выявили 74 случая, 85% из которых — это мужчины. 60% инфицированных заразились через сексуальный контакт между мужчинами.



Доноров крови регулярно проверяют на ВИЧ, гепатиты В и С, а также на сифилис. Из-за существования иммунологического окна до выработки обнаруживаемых антител ответственность доноров также очень важна.