«Зомби» на улицах Польши. Первые смерти от наркотической эпидемии фентанила уже в Европе
20 июня 2024
16:30
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Фентанил используется в медицине как анальгетик для лечения боли, вызванной, например, раком. Он примерно в 100 раз сильнее морфина. С начала года санитарная служба страны зарегистрировала около пяти десятков случаев отравления фентанилом. Рост объясняется распространением электронных рецептов, а также рецептурных автоматов — онлайн-опции для получения рецепта на конкретное лекарство.
Один из мужчин стоит на коленях на тротуаре и опускает голову к земле, другой шатается взад-вперед, согнув ноги. Кадры, на которых запечатлены два молодых человека на улице в Познани, недавно облетели польский интернет.
Пользователи социальных сетей, а затем и СМИ связали этот случай с наркотиком фентанилом, вызывающим сильное привыкание синтетическим опиоидом. Стало циркулировать словосочетание «наркозомби».
Познань также связана с первым в истории подтвержденным случаем смерти от передозировки новым препаратом, известным в основном в США, где он является одним из основных факторов, способствующих опиоидному кризису.
Пользователи социальных сетей, а затем и СМИ связали этот случай с наркотиком фентанилом, вызывающим сильное привыкание синтетическим опиоидом. Стало циркулировать словосочетание «наркозомби».
Познань также связана с первым в истории подтвержденным случаем смерти от передозировки новым препаратом, известным в основном в США, где он является одним из основных факторов, способствующих опиоидному кризису.
Тело 19-летней женщины было найдено в познаньской квартире в ноябре прошлого года вместе с пластырями с фентанилом. На прошлой неделе токсикологический анализ подтвердил, что причиной смерти стало именно это вещество.
Фентанил также считается причиной смерти трех человек в городе Журомин в Мазовецком воеводстве. В мае полиция арестовала там двух человек за незаконную торговлю пластырями с фентанилом.
Виноваты автоматы по выдаче рецептов?
С начала года государственные органы гигиены зарегистрировали около пяти десятков случаев отравления фентанилом. Этот рост объясняется распространением электронных рецептов, а также рецептурных автоматов — онлайн-опции для получения рецепта на определенное лекарство.
Запрос пациента подтверждается врачом, который затем выписывает рецепт на основании заполненной онлайн-формы. Это так называемая дистанционная консультация. Услуга является платной и появилась во время пандемии коронавируса как ответ на перегрузку системы здравоохранения и блокировку.
Теперь, в ответ на проблему отравлений фентанилом, Министерство здравоохранения ввело контроль за рецептами на опиоидные анальгетики.
«Сейчас настал момент, когда мы должны сделать все, чтобы опиоиды не стали такой проблемой, как, например, в США», — прокомментировала министр здравоохранения Изабела Лещина в среду в эфире Польского радио.
Фентанил в США
Фентанил угнетает центральную нервную систему и вызывает полный упадок организма. Даже крошечное количество оказывает огромное влияние на человеческое тело, легко приводя к передозировке и смерти. В сочетании с другими наркотиками, такими как кокаин или героин, риск значительно возрастает.
В Соединенных Штатах об употреблении этого наркотика говорят как об эпидемии зависимости и смерти, особенно среди бездомных. Ежегодно в результате этого умирает до 70 000 человек. Многие химикаты, используемые для производства фентанила, производятся в Китае и поступают к мексиканским картелям, которые производят и контрабандой доставляют этот мощный наркотик в США.
Несколько знаменитостей умерли от передозировки фентанила в США. Среди них — мультиинструменталист Prince, рок-музыкант Том Петти и рэперы Мак Миллер, Кулио и Лил Пип.
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