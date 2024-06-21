Спортивная активность жителей Чехии постепенно снижается
5 июля 2024
21:00
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Спортивная активность чехов снижается с увеличением возраста, при этом половина представителей возрастной группы 55-64 года считают себя спортсменами, а в возрастной группе 18-34 года — более двух третей. Таковы данные опроса, проведенного компанией MultiSport Benefit в сотрудничестве с агентством NMS Market, в котором приняли участие 1 804 респондента в возрасте от 18 до 69 лет.
По данным опроса, чуть менее половины чехов в возрасте от 55 до 64 лет занимаются спортом реже, чем раз в месяц. Поколение старше 65 лет находится в несколько лучшем положении: 5% из них занимаются спортом ежедневно, в то время как в возрасте от 55 до 64 лет ежедневно занимаются спортом 3%. В целом наиболее активны люди в возрасте от 18 до 34 лет: 15% из них занимаются спортом хотя бы раз в неделю, согласно результатам исследования.
Для взрослых до 44 лет самым большим препятствием для поддержания здорового образа жизни и регулярных занятий спортом является нехватка времени, в то время как поколению старше 55 лет чаще всего мешает здоровье и физические ограничения. На молодое поколение чаще всего влияют финансовые трудности и отсутствие силы воли.
Наиболее распространенной регулярной формой физических упражнений для всех поколений является ходьба и походы в горы. Более половины опрошенных в возрасте от 65 до 69 лет совершают прогулки, в то время как среди поколения от 18 до 24 лет этот показатель составляет около трети. Люди в возрасте 55 лет и старше также чаще катаются на велосипеде и плавают, чем представители молодого поколения. Однако чехи в возрасте от 18 до 35 лет больше бегают и ходят в спортзал. 3% людей в возрасте от 55 до 69 лет говорят, что они занимаются спортом, в то время как среди тех, кому от 18 до 24 лет, таких четверть. Помимо ходьбы, йога и пилатес являются общей регулярной формой физических упражнений для всех поколений, причем их практикуют более 10% людей в каждом поколении.
MultiSport Benefit рассматривает спорт как одну из основных мер профилактики заболеваний. В своем пресс-релизе компания отметила, что в среднем женщины живут с хроническими заболеваниями более 20 лет своей жизни, а мужчины — более 15 лет. Это основано на данных Чешского статистического управления (ČSÚ), которое сообщило, что в прошлом году средняя продолжительность жизни женщин составила 82,8 года, а мужчин — 76,9 года.
Михаэла Немечкова, демограф из Чешского статистического управления, ранее заявила, что к концу века средняя продолжительность жизни в Чехии может достичь 89,4 года для мужчин и 92,6 года для женщин. По словам Немечковой, увеличение продолжительности жизни происходит в основном за счет снижения смертности в старших возрастных группах.
Для взрослых до 44 лет самым большим препятствием для поддержания здорового образа жизни и регулярных занятий спортом является нехватка времени, в то время как поколению старше 55 лет чаще всего мешает здоровье и физические ограничения. На молодое поколение чаще всего влияют финансовые трудности и отсутствие силы воли.
Наиболее распространенной регулярной формой физических упражнений для всех поколений является ходьба и походы в горы. Более половины опрошенных в возрасте от 65 до 69 лет совершают прогулки, в то время как среди поколения от 18 до 24 лет этот показатель составляет около трети. Люди в возрасте 55 лет и старше также чаще катаются на велосипеде и плавают, чем представители молодого поколения. Однако чехи в возрасте от 18 до 35 лет больше бегают и ходят в спортзал. 3% людей в возрасте от 55 до 69 лет говорят, что они занимаются спортом, в то время как среди тех, кому от 18 до 24 лет, таких четверть. Помимо ходьбы, йога и пилатес являются общей регулярной формой физических упражнений для всех поколений, причем их практикуют более 10% людей в каждом поколении.
MultiSport Benefit рассматривает спорт как одну из основных мер профилактики заболеваний. В своем пресс-релизе компания отметила, что в среднем женщины живут с хроническими заболеваниями более 20 лет своей жизни, а мужчины — более 15 лет. Это основано на данных Чешского статистического управления (ČSÚ), которое сообщило, что в прошлом году средняя продолжительность жизни женщин составила 82,8 года, а мужчин — 76,9 года.
Михаэла Немечкова, демограф из Чешского статистического управления, ранее заявила, что к концу века средняя продолжительность жизни в Чехии может достичь 89,4 года для мужчин и 92,6 года для женщин. По словам Немечковой, увеличение продолжительности жизни происходит в основном за счет снижения смертности в старших возрастных группах.
Комментарии:
1000korun 5 июля 2024 23:09
Мдаааааа.... Статья о спорте, но оказывается имеется ввиду банальная прогулка и ходьба в магазин.... Такими темпами и поход в туалет будет вносится в книгу спортивных достижений. Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава»[1]) — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей. Спорт представляет собой специфический род физической (или интеллектуальной) активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки (СФП) к ним путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением к постепенному улучшению физического здоровья, повышению уровня интеллекта, получению морального удовлетворения, к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшению собственных физических возможностей и навыков спорт предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека.
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