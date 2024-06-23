Минздрав Чехии хочет, чтобы оздоровительные программы для сотрудников были обязательными в каждой компании

«Мы все еще обсуждаем этот вопрос с сотрудниками и работодателями. Для программ укрепления здоровья есть предложение от нашего имени сделать это обязательным», — подтвердил Матьяш Фошум, директор Департамента охраны здоровья населения, намерение министерства.





Компании должны проявлять больший интерес к здоровью работников и в обязательном порядке предлагать им «меры по охране здоровья». Это могут быть различные обследования, платные прививки, профилактические программы или просто раздача просветительских листовок в столовой.





Однако четкой идеи пока нет. Предполагается, что министерство установит необходимый минимум, а разработка конкретных программ будет зависеть от работодателя или его корпоративного врача. Они будут зависеть от типа профессии, ее требований и от того, каким цивилизационным заболеваниям подвержены эти люди.





В качестве примера Фошум приводит профессиональных водителей. У них не только стрессовая и малоподвижная сменная работа, но они чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, у них повышен риск сердечных приступов и ожирения. И именно об этом должны беспокоиться работодатели, а не о гигиене труда, как это происходит сегодня.





«Работодатель будет консультироваться с поставщиком услуг по охране труда, врачом компании, чтобы дать рекомендации для сотрудников», — пояснил глава профсоюза. Работодателям и Торговой палате не нравится давление со стороны государства. Они хотят, чтобы это оставалось добровольным.





«Особенно для малых и средних работодателей правильным решением было бы оставить введение этого института на добровольной основе, что, к тому же, копирует существующую практику, когда некоторые работодатели уже реализуют меры по укреплению здоровья без необходимого правового регулирования», — говорится в комментарии палаты к предложению.





«Для малого бизнеса это может стать существенным бременем для бюджета. Мы не согласны с очевидным увеличением административного бремени для работодателей, которое будет связано с будущим новым обязательством работодателей, то есть с тем, что работодатель будет создавать программу укрепления здоровья и обеспечивать ее выполнение», — сказал Йиржи Горецкий, президент Союза ассоциаций работодателей.





Врачей не хватит





Врачам тоже не нравится это обязательство. Дело в том, что их не хватит, чтобы удовлетворить потребности всех 279 000 работодателей. Даже сегодня крупные компании привлекают штатных врачей, будь то частные клиники, практикующие профессиональную медицину, или отдельные врачи общей практики.





Они проводят входные и выходные осмотры сотрудников, а также регулярные обследования тех, кто находится в группе риска. Однако разработка стратегий и профилактических программ, как правило, в большей степени относится к компетенции отдельных специалистов. Попросить всех заниматься этим может быть проблематично.





У врачей общей практики нет возможности обеспечить выполнение этого обязательства в полном объеме, сказал Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики. В Чешской Республике насчитывается 5 500 врачей общей практики.





Министерство осознает нехватку практикующих врачей и хочет расширить список поставщиков услуг, включив в него диетотерапевтов, которых насчитывается около 840, и специалистов по охране и укреплению здоровья населения. Таких специалистов, по данным Ежегодника здравоохранения, насчитывается чуть менее 700.





Вторая слабая сторона заключается в том, что сотрудников нельзя принуждать или заставлять участвовать в программах.





Между тем изменения, включенные в Закон об особых медицинских услугах, должны начаться в 2026 году.