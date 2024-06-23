Минздрав Чехии хочет, чтобы оздоровительные программы для сотрудников были обязательными в каждой компании
8 июля 2024
13:00
180
Не только защита на рабочем месте, но и забота об образе жизни вне работы. Компании будут обязаны заботиться о здоровье сотрудников и предлагать им профилактические программы. Это предложение Министерства здравоохранения, которое надеется на снижение числа болезней цивилизации и, соответственно, уменьшение доли нетрудоспособных людей. Работодатели и врачи выступают против, опасаясь, что нынешние цифры не смогут покрыть потребности компаний.
«Мы все еще обсуждаем этот вопрос с сотрудниками и работодателями. Для программ укрепления здоровья есть предложение от нашего имени сделать это обязательным», — подтвердил Матьяш Фошум, директор Департамента охраны здоровья населения, намерение министерства.
Компании должны проявлять больший интерес к здоровью работников и в обязательном порядке предлагать им «меры по охране здоровья». Это могут быть различные обследования, платные прививки, профилактические программы или просто раздача просветительских листовок в столовой.
Однако четкой идеи пока нет. Предполагается, что министерство установит необходимый минимум, а разработка конкретных программ будет зависеть от работодателя или его корпоративного врача. Они будут зависеть от типа профессии, ее требований и от того, каким цивилизационным заболеваниям подвержены эти люди.
В качестве примера Фошум приводит профессиональных водителей. У них не только стрессовая и малоподвижная сменная работа, но они чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, у них повышен риск сердечных приступов и ожирения. И именно об этом должны беспокоиться работодатели, а не о гигиене труда, как это происходит сегодня.
«Работодатель будет консультироваться с поставщиком услуг по охране труда, врачом компании, чтобы дать рекомендации для сотрудников», — пояснил глава профсоюза. Работодателям и Торговой палате не нравится давление со стороны государства. Они хотят, чтобы это оставалось добровольным.
«Особенно для малых и средних работодателей правильным решением было бы оставить введение этого института на добровольной основе, что, к тому же, копирует существующую практику, когда некоторые работодатели уже реализуют меры по укреплению здоровья без необходимого правового регулирования», — говорится в комментарии палаты к предложению.
«Для малого бизнеса это может стать существенным бременем для бюджета. Мы не согласны с очевидным увеличением административного бремени для работодателей, которое будет связано с будущим новым обязательством работодателей, то есть с тем, что работодатель будет создавать программу укрепления здоровья и обеспечивать ее выполнение», — сказал Йиржи Горецкий, президент Союза ассоциаций работодателей.
Врачей не хватит
Врачам тоже не нравится это обязательство. Дело в том, что их не хватит, чтобы удовлетворить потребности всех 279 000 работодателей. Даже сегодня крупные компании привлекают штатных врачей, будь то частные клиники, практикующие профессиональную медицину, или отдельные врачи общей практики.
Они проводят входные и выходные осмотры сотрудников, а также регулярные обследования тех, кто находится в группе риска. Однако разработка стратегий и профилактических программ, как правило, в большей степени относится к компетенции отдельных специалистов. Попросить всех заниматься этим может быть проблематично.
У врачей общей практики нет возможности обеспечить выполнение этого обязательства в полном объеме, сказал Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики. В Чешской Республике насчитывается 5 500 врачей общей практики.
Министерство осознает нехватку практикующих врачей и хочет расширить список поставщиков услуг, включив в него диетотерапевтов, которых насчитывается около 840, и специалистов по охране и укреплению здоровья населения. Таких специалистов, по данным Ежегодника здравоохранения, насчитывается чуть менее 700.
Вторая слабая сторона заключается в том, что сотрудников нельзя принуждать или заставлять участвовать в программах.
Между тем изменения, включенные в Закон об особых медицинских услугах, должны начаться в 2026 году.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
5 ИЮЛЯ 2024
1138
Спортивная активность чехов снижается с увеличением возраста, при этом половина представителей возрастной группы 55-64 года считают себя спортсменами, а в возрастной группе 18-34 года — более двух...
19:30
5 ИЮЛЯ 2024
436
Языковые модели, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), могут быть использованы для быстрого распространения пропаганды, влияния на общественное пространство или переполнения информационной...
18:00
5 ИЮЛЯ 2024
3448
В этом году более двух третей детей отправятся в детские лагеря и подобные организации летнего отдыха. Родителям придется выложить кругленькую сумму, причем не только в плане сборов в лагерь, но и...
15:00
5 ИЮЛЯ 2024
473
Это также устранит необходимость создания и заверения дополнительных копий, цифровую доверенность можно будет легко отозвать. В любом случае она принесет экономию времени людям, которым она будет...
13:00
5 ИЮЛЯ 2024
2156
Инструменты искусственного интеллекта уже проникают на чешский рынок труда. Графические дизайнеры, программисты, переводчики и копирайтеры-фрилансеры, например, заметили уменьшение количества...
15:00
4 ИЮЛЯ 2024
3703
«С ОБЩИМ ДОХОДОМ БОЛЕЕ 100 000 МЫ НЕ ЖИВЕМ В РОСКОШИ», — ГОВОРИТ ЛЮЦИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА ИЗ ПРАГИ
Почему вы не публикуете примеры семей с высокими доходами — они боятся в этом признаться? Этот вопрос часто задают в дискуссиях под статьями, рассказывающими об экономической ситуации в чешских...
15:45
2 ИЮЛЯ 2024
5423
В Чехию вернулись очень высокие температуры. Тепловой и солнечный удар, а также обезвоживание каждое лето приводят в больницы тысячи пациентов. Как же спасаться от перегрева?
11:30
2 ИЮЛЯ 2024
803
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЧЕХИИ СНИЗИЛСЯ ДО 178 МИЛЛИАРДОВ КРОН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ. СБОР НАЛОГОВ ПРЕВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ
После первого полугодия дефицит государственного бюджета составил 178,6 миллиарда чешских крон. По сравнению с маем дефицит сократился почти на 32 миллиарда. Министерство финансов в понедельник...
09:30
30 ИЮНЯ 2024
1237
Нажимайте кнопку «стоп», чтобы выйти, услышат пассажиры автобусов в Праге и Среднечешском крае с субботы. С 29 июня на всех автобусных остановках, включая троллейбусные, в рамках Пражского...
22:00
27 ИЮНЯ 2024
2544
В последние недели ряд банков снова снизил базовые ставки по сберегательным продуктам или изменил условия их предоставления. Таким образом, самая высокая ставка по сберегательным счетам уже...
21:00
26 ИЮНЯ 2024
4770
Рестораны, пекарни и бистро выбрасывают продукты стоимостью в десятки тысяч. Стартапы убеждают продавать их со скидкой. И спасают при этом планету.
09:30
26 ИЮНЯ 2024
852
В ответ на введение санкций против российского агентства РИА Новости, газет «Известия» и «Российская газета» российские власти ограничили доступ более чем восьми десяткам СМИ из стран Евросоюза. В...
21:00
25 ИЮНЯ 2024
3279
В Чешской Республике более 3 000 человек исповедуют новую религию, которая восстанавливает дохристианские традиции; в Польше, например, их 10 000. В Западной Европе цифры гораздо выше, а в...
08:00
24 ИЮНЯ 2024
10949
Назад в магазин вместо мусорного ведра. Министр окружающей среды Петр Хладик хочет улучшить переработку ПЭТ-бутылок и банок. Со следующего года они должны продаваться под залог в четыре кроны, он...
16:00
23 ИЮНЯ 2024
1090
Хакеры воспользовались брешью в системе безопасности TikTok, чтобы лишить пользователей их аккаунтов. Все, что им нужно было сделать, — это открыть личное сообщение. Американская знаменитость и...