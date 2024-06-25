Чехия не справляется с профилактикой заболеваний, виноват консолидационный пакет
9 июля 2024
16:30
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Ежегодно в Чешской Республике из-за плохой профилактики умирают тысячи людей. Ситуация усугубилась из-за правительственного пакета консолидации, который сократил налоговые льготы на пособия. По словам Олдржиха Шубрта, врача и председателя совета директоров Академии управления здравоохранением, работники скорее предпочтут взять отпускные, чем получить бесплатные прививки.
— По сравнению с довакцинальными годами количество людей, берущих больничный, значительно увеличилось. В прошлом году их было 2,54 миллиона, а в 2019 году 1,91 миллиона. В чем причина такого роста?
— Прежде всего, в том, что, в отличие от того времени, мы оплачиваем больничные с первого, а не с четвертого дня. Период выхода на работу, конечно, влияет на это. Но не так уж сильно; другие факторы важнее. Это ухудшающееся здоровье чешского населения и значительный отказ от профилактических программ, что отчасти является причиной роста заболеваемости.
— Как по-вашему, почему здоровье населения ухудшается?
— Болезни, которые раньше проявлялись в более позднем возрасте, теперь начинают проявляться в более раннем. По сравнению с другими странами Центральной Европы, у нас увеличилось количество некоторых предотвратимых заболеваний, некоторые из которых не так распространены, но тем более серьезны. Они приводят к смерти. И это ненужные смерти. Ежегодно мы теряем 12,5 миллионов здоровых людей из-за отсутствия профилактики. Нас почти 11 миллионов, и каждый из нас теряет более года здоровой жизни.
— С какими заболеваниями это связано?
— Самые важные профилактические программы — противораковые — зачастую выполняются лишь на 50-60%. В случае с раком толстой кишки профилактика выполняется лишь в 31% случаев, что приводит к пяти тысячам ненужных смертей каждый год.
—Мы имеем гораздо более серьезную заболеваемость и смертность от сердечной недостаточности, потому что люди не получают должного лечения сердечных заболеваний в течение длительного времени. И третье из этих серьезных заболеваний — диабет. Каждый год число диабетиков увеличивается на 70 000 человек. У нас их уже 1,2 миллиона. 10% людей страдают тяжелой формой диабета.
— Почему мы не справляемся с профилактикой?
— У нас большая проблема. Мы не были так уж плохи в профилактических программах. Но недавние жесткие меры экономии в бюджете штата, пакет консолидации, способствовали ухудшению ситуации. Мы обложили налогом все медицинские программы, предоставляемые работодателем сотрудникам, как зарплату. Это было бы еще не так плохо. Но мы объединили их с другими льготами.
Таким образом, предложение работодателя ограничивается 22 000 крон. И люди могут выбирать, получат ли они отпускные, или профилактический осмотр, или бесплатные прививки. Итак, сегодня мы видим, что особенно люди моложе 50 лет полностью отказались от профилактики. То, что должно было сэкономить государству около двух миллиардов крон, не сэкономит ничего. Люди перестали пользоваться медицинскими льготами, поэтому это почти ничего не принесет в виде налогов, но увеличит количество заболеваний. Согласно недавнему исследованию, за такой относительно короткий период времени почти пятая часть компаний уже сократила количество льгот, а еще почти пятая — их размер. А почти десятая часть компаний вообще отказалась от льгот.
— Действительно ли таково влияние медицинских программ работодателей на здоровье сотрудников?
— Есть наглядные примеры из разных стран, где внедрение простой модели, когда врач контролирует профилактику заболеваний, сократило количество отпусков по болезни на 20%. Когда к работе подключаются работодатели, организующие профилактический контроль на рабочем месте, «отдача» от таких программ возрастает на 30%. Это можно наблюдать, например, в Скандинавии, в Канаде, а теперь и в Германии. В их странах это резко снижает нетрудоспособность и увеличивает продолжительность здоровой жизни, а ведь в нашей стране дела обстоят все хуже. В этом году мы потратим 550 миллиардов на здравоохранение, что в два раза больше, чем четырнадцать лет назад. Но эффективность не видна. Мы не получаем больше здоровых и счастливых жизней за эти деньги.
— Так стоит ли вообще исключить программы здравоохранения из числа льгот и освободить их от налогов?
— Фундаментальный момент, который следует отметить, заключается в том, что программы, направленные на профилактику и здоровый образ жизни, не являются льготами. Это вклад работодателя в то, чтобы его сотрудники были здоровее, больше ходили на работу и меньше болели. Это вклад работодателя в систему здравоохранения. Тогда эти вещи не должны оплачиваться страховой компанией.
Способ добиться этого — расширить услуги гигиены труда, например, для людей, занятых на тяжелых работах, которые регулярно проходят медосмотры, и программы укрепления здоровья. Это позволило бы вернуть к работе 120 000 человек. В том числе и потому, что они будут здоровее. Это принесло бы государству 75 миллиардов в год в виде налогов, медицинского и социального страхования.
Если бы программы распространялись на всех 4,5 миллиона работников, это принесло бы 2,3% ВВП. Если бы они распространялись хотя бы на треть из них, страна получила бы дополнительно 0,7% ВВП, а люди стали бы здоровее и счастливее.
— И произойдет ли что-нибудь в этом направлении?
— В этом году Министерство здравоохранения планирует внести два изменения в законодательство. Первое — это изменение Закона о государственном медицинском страховании, согласно которому страховые компании смогут выделять больше денег на профилактические программы. И самое главное — планируется ввести так называемую бонусную программу. Проще говоря: если я выполняю какие-то требования в рамках профилактики, я получу, например, санаторий со скидкой или лекарство с меньшей доплатой.
Второе — это предстоящая поправка к Закону об охране здоровья на рабочем месте. Мы ожидаем, что в случае успеха она поступит в правительство во время праздников в этом году.
— И что это изменит?
— В ней говорится, что если у работодателей есть комплексная программа охраны здоровья сотрудников, то они смогут отнести расходы на нее в статью расходов. Я полагаю, что лимит составляет 23 000 крон, умноженных на количество сотрудников. Работник ничего за это не платит, а работодатель экономит 20% на налогах.
— Это может подойти для крупных компаний. Но как быть с маленькими, у которых часто нет ни денег, ни персонала?
— Все будет одинаково, будь у вас компания с пятьюдесятью сотрудниками или пятью строителями. Вы просто хотите сократить количество больничных на 20%. Будет появляться все больше и больше специалистов, предлагающих это. Итак, вы заказываете у них программу, скажем, для семи сотрудников. Методика заключается в том, что вы определяете, каков уровень заболеваемости в компании. Возможно, четыре человека полностью здоровы, у двоих могут быть боли в спине, а у одного — диабет. Те, у кого болит спина, получают специальные упражнения, здоровые — тренажерный зал, больные диабетом — более частые проверки уровня глюкозы. И они будут чаще проходить профилактические осмотры. Значительная часть этих мер оплачивается компаниями медицинского страхования, при этом работодатель поддерживает лучший доступ и организацию своих программ. Аргумент о том, что это обычно подходит для крупных компаний, может быть обоснованным сейчас, потому что для этого нет правил. Но это, я полагаю, изменится.
— Прежде всего, в том, что, в отличие от того времени, мы оплачиваем больничные с первого, а не с четвертого дня. Период выхода на работу, конечно, влияет на это. Но не так уж сильно; другие факторы важнее. Это ухудшающееся здоровье чешского населения и значительный отказ от профилактических программ, что отчасти является причиной роста заболеваемости.
— Как по-вашему, почему здоровье населения ухудшается?
— Болезни, которые раньше проявлялись в более позднем возрасте, теперь начинают проявляться в более раннем. По сравнению с другими странами Центральной Европы, у нас увеличилось количество некоторых предотвратимых заболеваний, некоторые из которых не так распространены, но тем более серьезны. Они приводят к смерти. И это ненужные смерти. Ежегодно мы теряем 12,5 миллионов здоровых людей из-за отсутствия профилактики. Нас почти 11 миллионов, и каждый из нас теряет более года здоровой жизни.
— С какими заболеваниями это связано?
— Самые важные профилактические программы — противораковые — зачастую выполняются лишь на 50-60%. В случае с раком толстой кишки профилактика выполняется лишь в 31% случаев, что приводит к пяти тысячам ненужных смертей каждый год.
—Мы имеем гораздо более серьезную заболеваемость и смертность от сердечной недостаточности, потому что люди не получают должного лечения сердечных заболеваний в течение длительного времени. И третье из этих серьезных заболеваний — диабет. Каждый год число диабетиков увеличивается на 70 000 человек. У нас их уже 1,2 миллиона. 10% людей страдают тяжелой формой диабета.
— Почему мы не справляемся с профилактикой?
— У нас большая проблема. Мы не были так уж плохи в профилактических программах. Но недавние жесткие меры экономии в бюджете штата, пакет консолидации, способствовали ухудшению ситуации. Мы обложили налогом все медицинские программы, предоставляемые работодателем сотрудникам, как зарплату. Это было бы еще не так плохо. Но мы объединили их с другими льготами.
Таким образом, предложение работодателя ограничивается 22 000 крон. И люди могут выбирать, получат ли они отпускные, или профилактический осмотр, или бесплатные прививки. Итак, сегодня мы видим, что особенно люди моложе 50 лет полностью отказались от профилактики. То, что должно было сэкономить государству около двух миллиардов крон, не сэкономит ничего. Люди перестали пользоваться медицинскими льготами, поэтому это почти ничего не принесет в виде налогов, но увеличит количество заболеваний. Согласно недавнему исследованию, за такой относительно короткий период времени почти пятая часть компаний уже сократила количество льгот, а еще почти пятая — их размер. А почти десятая часть компаний вообще отказалась от льгот.
— Действительно ли таково влияние медицинских программ работодателей на здоровье сотрудников?
— Есть наглядные примеры из разных стран, где внедрение простой модели, когда врач контролирует профилактику заболеваний, сократило количество отпусков по болезни на 20%. Когда к работе подключаются работодатели, организующие профилактический контроль на рабочем месте, «отдача» от таких программ возрастает на 30%. Это можно наблюдать, например, в Скандинавии, в Канаде, а теперь и в Германии. В их странах это резко снижает нетрудоспособность и увеличивает продолжительность здоровой жизни, а ведь в нашей стране дела обстоят все хуже. В этом году мы потратим 550 миллиардов на здравоохранение, что в два раза больше, чем четырнадцать лет назад. Но эффективность не видна. Мы не получаем больше здоровых и счастливых жизней за эти деньги.
— Так стоит ли вообще исключить программы здравоохранения из числа льгот и освободить их от налогов?
— Фундаментальный момент, который следует отметить, заключается в том, что программы, направленные на профилактику и здоровый образ жизни, не являются льготами. Это вклад работодателя в то, чтобы его сотрудники были здоровее, больше ходили на работу и меньше болели. Это вклад работодателя в систему здравоохранения. Тогда эти вещи не должны оплачиваться страховой компанией.
Способ добиться этого — расширить услуги гигиены труда, например, для людей, занятых на тяжелых работах, которые регулярно проходят медосмотры, и программы укрепления здоровья. Это позволило бы вернуть к работе 120 000 человек. В том числе и потому, что они будут здоровее. Это принесло бы государству 75 миллиардов в год в виде налогов, медицинского и социального страхования.
Если бы программы распространялись на всех 4,5 миллиона работников, это принесло бы 2,3% ВВП. Если бы они распространялись хотя бы на треть из них, страна получила бы дополнительно 0,7% ВВП, а люди стали бы здоровее и счастливее.
— И произойдет ли что-нибудь в этом направлении?
— В этом году Министерство здравоохранения планирует внести два изменения в законодательство. Первое — это изменение Закона о государственном медицинском страховании, согласно которому страховые компании смогут выделять больше денег на профилактические программы. И самое главное — планируется ввести так называемую бонусную программу. Проще говоря: если я выполняю какие-то требования в рамках профилактики, я получу, например, санаторий со скидкой или лекарство с меньшей доплатой.
Второе — это предстоящая поправка к Закону об охране здоровья на рабочем месте. Мы ожидаем, что в случае успеха она поступит в правительство во время праздников в этом году.
— И что это изменит?
— В ней говорится, что если у работодателей есть комплексная программа охраны здоровья сотрудников, то они смогут отнести расходы на нее в статью расходов. Я полагаю, что лимит составляет 23 000 крон, умноженных на количество сотрудников. Работник ничего за это не платит, а работодатель экономит 20% на налогах.
— Это может подойти для крупных компаний. Но как быть с маленькими, у которых часто нет ни денег, ни персонала?
— Все будет одинаково, будь у вас компания с пятьюдесятью сотрудниками или пятью строителями. Вы просто хотите сократить количество больничных на 20%. Будет появляться все больше и больше специалистов, предлагающих это. Итак, вы заказываете у них программу, скажем, для семи сотрудников. Методика заключается в том, что вы определяете, каков уровень заболеваемости в компании. Возможно, четыре человека полностью здоровы, у двоих могут быть боли в спине, а у одного — диабет. Те, у кого болит спина, получают специальные упражнения, здоровые — тренажерный зал, больные диабетом — более частые проверки уровня глюкозы. И они будут чаще проходить профилактические осмотры. Значительная часть этих мер оплачивается компаниями медицинского страхования, при этом работодатель поддерживает лучший доступ и организацию своих программ. Аргумент о том, что это обычно подходит для крупных компаний, может быть обоснованным сейчас, потому что для этого нет правил. Но это, я полагаю, изменится.
Ольдржих Шубрт
Изучал медицину в Карловом университете и получил степень MBA в США. Затем работал нейрохирургом. С 1991 по 2006 г. он был директором пражской больницы На Гомолце. После этого он возглавлял AGEL и Euroclinicum. С 2010 года он является главой Совета директоров Академии управления здравоохранением.
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