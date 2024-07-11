Энергетические напитки должны продаваться только с 18 лет, считает эксперт
23 июля 2024
19:30
184
То же самое, что и с алкоголем. Энергетические напитки не должны продаваться лицам моложе 18 лет не только из-за содержания химических веществ. В них также содержится большое количество сахара, налогообложение которого вполне уместно, считает главный гигиенист и директор Государственного института здравоохранения Барбара Мак. Она и ее команда готовят почву для возможного изменения закона.
«Я определенно выступаю за регулирование возраста. Это было бы уместно с 18 лет, потому что человеческий организм и мозг развиваются до 21 года, а в некоторых аспектах, возможно, и дольше», — сказала она.
По ее мнению, эффективны комплексные меры, в том числе регулирование рекламы. «Мы все знаем, что нельзя полностью запретить энергетические напитки, но регулирование, на мой взгляд, имеет смысл», — добавила она.
Это справедливо и в отношении сахара, вопрос о налогообложении которого в подслащенных напитках сейчас активно обсуждается. «На мой взгляд, это имеет смысл. Нам поручили подготовить экспертные аргументы о том, почему это важно и почему это нужно обсуждать. Но решение о введении любого налога остается за политиками», — сказал Мак.
«Проблема с сахаром существует и в энергетических напитках, где сахар является неотъемлемой частью наряду с другими ингредиентами», — отметила она.
Ограничения на сахар действуют в 13 странах. В Чешской Республике этот вопрос все еще активно обсуждается. Эксперты в области питания, экономики и здравоохранения утверждают, что это позволит пополнить бюджет на 2,7 миллиарда чешских крон и снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Это также повлияет на долю людей с ожирением, которое является растущей проблемой в Чешской Республике.
Продовольственная палата утверждает, что некоторые страны отказались от этого налога, поскольку не было доказано, что он оказывает прямое влияние на снижение ожирения. Однако, по словам Мацковой, меры по изменению здоровья населения будут заметны не через два и даже не через пять лет.
По ее словам, так было с запретом на курение и регулированием рекламы табачных изделий.
«Измеримые доказательства стали заметны только через двадцать лет после введения этих мер, и сегодня мы можем сказать, что эффект действительно есть, и благодаря этому количество заболеваний, связанных с раком легких, сократилось», — добавила она.
По ее мнению, эффективны комплексные меры, в том числе регулирование рекламы. «Мы все знаем, что нельзя полностью запретить энергетические напитки, но регулирование, на мой взгляд, имеет смысл», — добавила она.
Это справедливо и в отношении сахара, вопрос о налогообложении которого в подслащенных напитках сейчас активно обсуждается. «На мой взгляд, это имеет смысл. Нам поручили подготовить экспертные аргументы о том, почему это важно и почему это нужно обсуждать. Но решение о введении любого налога остается за политиками», — сказал Мак.
«Проблема с сахаром существует и в энергетических напитках, где сахар является неотъемлемой частью наряду с другими ингредиентами», — отметила она.
Ограничения на сахар действуют в 13 странах. В Чешской Республике этот вопрос все еще активно обсуждается. Эксперты в области питания, экономики и здравоохранения утверждают, что это позволит пополнить бюджет на 2,7 миллиарда чешских крон и снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Это также повлияет на долю людей с ожирением, которое является растущей проблемой в Чешской Республике.
Продовольственная палата утверждает, что некоторые страны отказались от этого налога, поскольку не было доказано, что он оказывает прямое влияние на снижение ожирения. Однако, по словам Мацковой, меры по изменению здоровья населения будут заметны не через два и даже не через пять лет.
По ее словам, так было с запретом на курение и регулированием рекламы табачных изделий.
«Измеримые доказательства стали заметны только через двадцать лет после введения этих мер, и сегодня мы можем сказать, что эффект действительно есть, и благодаря этому количество заболеваний, связанных с раком легких, сократилось», — добавила она.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
23 ИЮЛЯ 2024
273
Подавляющее большинство моделей солнцезащитных очков, проверенных Чешской торговой инспекцией, не прошли проверку. Об этом сообщил пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба. Опасность для здоровья...
16:30
23 ИЮЛЯ 2024
359
До конца августа жители Чехии должны заменить около 150 000 старых котлов, работающих на угле. Их дальнейшее использование запрещено законом под страхом штрафа. Значительное число людей еще не...
22:00
22 ИЮЛЯ 2024
1418
Просмотр телефона перед сном, похоже, не оказывает существенного влияния на сон, заявили ученые после анализа доказательств. Новый обзор 11 исследований, проведенных по всему миру, не выявил...
18:00
22 ИЮЛЯ 2024
853
Скандально известное пророссийское хакерское движение NoName057(16) нацелилось на сайты нескольких чешских городов. Хакеры хотят атаковать сайты из Праги, Брно, Остравы и Пльзеня, используя...
18:00
21 ИЮЛЯ 2024
81402
«ПЕРЕПИШИТЕ УЧЕБНИКИ БИОЛОГИИ». ЧЕШСКИЕ УЧЕНЫЕ ПЕРВЫМИ В МИРЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХРОМОСОМЫ В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ
Специалисты из Института приборостроения Чешской академии наук в Брно совместно с коллегами из Института экспериментальной ботаники разработали новый метод визуализации, имеющий множество...
16:00
20 ИЮЛЯ 2024
1672
В настоящее время в Пльзене проживает более 3 000 украинских детей-беженцев, но лишь малая часть из них сможет насладиться организованными летними мероприятиями во время каникул. Не хватает...
13:30
19 ИЮЛЯ 2024
3116
ОНИ ПОБЕДИЛИ РАК, НО СТОЛКНУЛИСЬ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ СО СТОРОНЫ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ. С ЭТИМ ПОКОНЧЕНО
Это не просто обещания. Страховые компании начали предлагать страхование жизни людям, преодолевшим рак много лет назад, на тех же условиях, что и обычным клиентам. До сих пор для таких людей...
10:06
19 ИЮЛЯ 2024
1294
Помимо Испании и Германии, повсеместные сбои в работе компьютерных систем, приводящие к задержке рейсов, затронули и другие страны. Британия, Турция и Австралия также сообщают о проблемах.
19:00
18 ИЮЛЯ 2024
1787
На заседании в среду правительство одобрило новый закон о кибербезопасности. Об этом сообщил вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош. Закон вводит в чешское...
21:00
17 ИЮЛЯ 2024
1208
С понедельника, 15 июля, в рамках проекта «Культурная миля» можно посетить некоторые галереи и музеи Праги по сниженным ценам. В проекте участвуют шесть учреждений в центре Праги. Посетив одно из...
19:30
17 ИЮЛЯ 2024
2122
Спустя почти шесть лет после предупреждения Национального управления по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) большинство важнейших чешских министерств в основном не используют мобильные...
18:00
17 ИЮЛЯ 2024
4424
В прошлом изменение климата уже рассматривалось как угроза для выращивания кофе и сырья для производства пива. Следующей жертвой этих изменений может стать еще один пункт меню: сладости....
16:30
17 ИЮЛЯ 2024
1263
Украинский книжный магазин «Вуса Шевченко» открылся 13 июля в Праге.
09:00
17 ИЮЛЯ 2024
793
В сотрудничестве с чешской компанией Sellier & Bellot в Украине будет создан завод по производству боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после межправительственных...
19:30
11 ИЮЛЯ 2024
1766
Евреи в Европе по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем антисемитизма, а многие скрывают свою еврейскую идентичность из-за опасений за собственную безопасность. Опрос еврейского населения в 13...