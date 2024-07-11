Энергетические напитки должны продаваться только с 18 лет, считает эксперт

«Я определенно выступаю за регулирование возраста. Это было бы уместно с 18 лет, потому что человеческий организм и мозг развиваются до 21 года, а в некоторых аспектах, возможно, и дольше», — сказала она.



По ее мнению, эффективны комплексные меры, в том числе регулирование рекламы. «Мы все знаем, что нельзя полностью запретить энергетические напитки, но регулирование, на мой взгляд, имеет смысл», — добавила она.



Это справедливо и в отношении сахара, вопрос о налогообложении которого в подслащенных напитках сейчас активно обсуждается. «На мой взгляд, это имеет смысл. Нам поручили подготовить экспертные аргументы о том, почему это важно и почему это нужно обсуждать. Но решение о введении любого налога остается за политиками», — сказал Мак.



«Проблема с сахаром существует и в энергетических напитках, где сахар является неотъемлемой частью наряду с другими ингредиентами», — отметила она.



Ограничения на сахар действуют в 13 странах. В Чешской Республике этот вопрос все еще активно обсуждается. Эксперты в области питания, экономики и здравоохранения утверждают, что это позволит пополнить бюджет на 2,7 миллиарда чешских крон и снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Это также повлияет на долю людей с ожирением, которое является растущей проблемой в Чешской Республике.



Продовольственная палата утверждает, что некоторые страны отказались от этого налога, поскольку не было доказано, что он оказывает прямое влияние на снижение ожирения. Однако, по словам Мацковой, меры по изменению здоровья населения будут заметны не через два и даже не через пять лет.



По ее словам, так было с запретом на курение и регулированием рекламы табачных изделий.



«Измеримые доказательства стали заметны только через двадцать лет после введения этих мер, и сегодня мы можем сказать, что эффект действительно есть, и благодаря этому количество заболеваний, связанных с раком легких, сократилось», — добавила она.