Инспекторы проверили солнцезащитные очки. Почти 90% не соответствуют нормам
23 июля 2024
21:00
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Подавляющее большинство моделей солнцезащитных очков, проверенных Чешской торговой инспекцией, не прошли проверку. Об этом сообщил пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба. Опасность для здоровья может представлять и использование некачественных солнцезащитных очков, которые часто продаются на рынках.
В ходе проверок в Устецком и Либерецком краях инспекторы обнаружили нарушения в 78 из 89 проверенных моделей солнцезащитных очков. Проверки проводились в апреле и мае.
Очки относятся к категории средств индивидуальной защиты и должны соответствовать требованиям Европейского союза. Однако на 72 из проверенных моделей отсутствовала декларация производителя о соответствии этим требованиям. На изделиях должна наноситься маркировка CE.
«Ошибки были обнаружены в 78 проверенных моделях, то есть в 87,64% случаев», — сказала Рената Линхартова, директор инспекции по Устецкому и Либерецкому краях. Она добавила, что только 11 проверок были завершены без выявления нарушений правовых норм.
В некоторых случаях проверки выявили сразу несколько нарушений. Помимо отсутствия декларации о соответствии, в 48 случаях инспекторы обнаружили отсутствие названия производителя, торгового наименования или зарегистрированного товарного знака, а также почтового адреса, по которому можно связаться с производителем.
Риск аллергии и повреждения глаз
В 34 случаях к солнцезащитным очкам не прилагалась инструкция по применению. Еще в 12 случаях было обнаружено, что маркировка соответствия CE имеет дефекты расположения или графической формы. В 43 случаях инспекторы приняли меры по исправлению ситуации. После выявленных нарушений торговые компании отозвали продукцию.
Правильно подобранные солнцезащитные очки должны иметь символ CE — знак соответствия. Если это невозможно, маркировка должна быть нанесена на упаковку или сопроводительные документы. Кроме того, на очках или их упаковке должен быть указан тип, номер партии, серийный номер или другой идентифицирующий признак. Название производителя и импортера, а также адрес, по которому с ними можно связаться, также должны быть указаны на изделии.
«Что касается возможных рисков, связанных с использованием солнцезащитных очков, то они в первую очередь определяются тем, насколько эти средства индивидуальной защиты выполняют свою функцию», — сказал представитель инспекции Котрба. Он отметил, что отсутствие знака CE также может быть формальным недостатком, поэтому это не означает, что очки обязательно не имеют УФ-фильтра и опасны для здоровья. Однако уверенности у покупателя нет.
По словам Петра Данека из Чешской палаты оптиков, длительное использование солнцезащитных очков без УФ-фильтров может нанести непоправимый вред зрению. Некачественный материал оправы может вызвать аллергию или другие проблемы с кожей, а плохие линзы — головную боль или боль в глазах из-за искажений, вызванных дефектами изображения.
«Жжение или зуд в глазах, воспаление глаз и тому подобное — тоже не исключение», — говорит Данек.
Очки относятся к категории средств индивидуальной защиты и должны соответствовать требованиям Европейского союза. Однако на 72 из проверенных моделей отсутствовала декларация производителя о соответствии этим требованиям. На изделиях должна наноситься маркировка CE.
«Ошибки были обнаружены в 78 проверенных моделях, то есть в 87,64% случаев», — сказала Рената Линхартова, директор инспекции по Устецкому и Либерецкому краях. Она добавила, что только 11 проверок были завершены без выявления нарушений правовых норм.
В некоторых случаях проверки выявили сразу несколько нарушений. Помимо отсутствия декларации о соответствии, в 48 случаях инспекторы обнаружили отсутствие названия производителя, торгового наименования или зарегистрированного товарного знака, а также почтового адреса, по которому можно связаться с производителем.
Риск аллергии и повреждения глаз
В 34 случаях к солнцезащитным очкам не прилагалась инструкция по применению. Еще в 12 случаях было обнаружено, что маркировка соответствия CE имеет дефекты расположения или графической формы. В 43 случаях инспекторы приняли меры по исправлению ситуации. После выявленных нарушений торговые компании отозвали продукцию.
Правильно подобранные солнцезащитные очки должны иметь символ CE — знак соответствия. Если это невозможно, маркировка должна быть нанесена на упаковку или сопроводительные документы. Кроме того, на очках или их упаковке должен быть указан тип, номер партии, серийный номер или другой идентифицирующий признак. Название производителя и импортера, а также адрес, по которому с ними можно связаться, также должны быть указаны на изделии.
«Что касается возможных рисков, связанных с использованием солнцезащитных очков, то они в первую очередь определяются тем, насколько эти средства индивидуальной защиты выполняют свою функцию», — сказал представитель инспекции Котрба. Он отметил, что отсутствие знака CE также может быть формальным недостатком, поэтому это не означает, что очки обязательно не имеют УФ-фильтра и опасны для здоровья. Однако уверенности у покупателя нет.
По словам Петра Данека из Чешской палаты оптиков, длительное использование солнцезащитных очков без УФ-фильтров может нанести непоправимый вред зрению. Некачественный материал оправы может вызвать аллергию или другие проблемы с кожей, а плохие линзы — головную боль или боль в глазах из-за искажений, вызванных дефектами изображения.
«Жжение или зуд в глазах, воспаление глаз и тому подобное — тоже не исключение», — говорит Данек.
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