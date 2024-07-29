«Здоров, пока не доказано обратное». В Чехии отменят некоторые медосмотры для работников

«При приеме на работу работник будет считаться годным по медицинским показаниям, пока не будет доказано обратное», — заявили в Министерстве здравоохранения. Первичные медосмотры будут добровольными для первой категории работников — тех, чья работа не считается рискованной. Они могут попросить об этом, если захотят, и работодатель должен выполнить их просьбу.



«В таком случае работодатель должен выдать бланк запроса, а соискатель должен пройти обследование», — сказал Матьяс Фошум, глава Департамента охраны здоровья населения. В настоящее время эта обязанность распространяется примерно на 1,8 миллиона работников.



Ранее министерство по тем же причинам отменило регулярные осмотры для этой категории работников, которые не подвергаются воздействию чрезмерного шума, вибрации или, например, пыли. Лишь в редких случаях они выявляли проблемы со здоровьем, которые влияли на работу; это была скорее формальность.



Это также приветствуется врачами общей практики, которые будут избавлены от дополнительной бумажной работы по оформлению медицинских заключений или выписок из медицинских карт для производственного врача. В итоге это также позволит пациентам сэкономить несколько сотен крон за выписку.



Изменения коснутся и родителей. Министерство собирается отменить обязательное требование к родителям детей предоставлять медицинскую справку для занятий лыжами, плаванием и другими видами спорта.



Она требуется, например, при поступлении в некоторые средние школы. От этого требования следует отказаться в тех областях знаний, где нет медицинских ограничений. Обязательность останется, например, для медицинских или химических специальностей. «Это также принесет финансовую экономию родителям», — говорят в министерстве.



Послабления коснутся и спорта. Медицинская пригодность будет оцениваться педиатрами только для «профессионалов спорта», для которых это необходимо. Для досуговых видов спорта и клубов она больше не потребуется.



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Департамент образования также ранее обещал повысить осведомленность родителей. «Министерство попросило начальные школы информировать учеников и их опекунов через советников по образованию или консультантов по карьере о том, в какой области образования не требуется подтверждение медицинской пригодности», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.



Однако во многих случаях родители забывают, что копию справки нужно предоставлять только на различные мероприятия. Это касается и летних лагерей, для которых практикующие врачи также выдают детям справки. Справка от педиатра обычно действительна до двух лет.



Ожидается, что новые правила вступят в силу с января следующего года, если законодателям удастся принять поправку.