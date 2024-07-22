Южночешский край запустит скорую медицинскую помощь в режиме онлайн
30 июля 2024
22:00
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В четверг в Южночешском крае начнет работу круглосуточная скорая медицинская помощь в режиме онлайн. Врачи будут предоставлять базовую диагностику по видеосвязи пациентам, которым не придется ехать на лечение. Это первый регион в Чешской Республике, предлагающий подобную услугу, сообщил в пресс-релизе Давид Хоке из канцелярии губернатора Южночешского края.
«В Чехии становится все сложнее содержать службы скорой помощи из-за нехватки врачей. И мы подготовили проект, который может помочь решить эту ситуацию. На данный момент жители Южночешского края будут единственными во всей Чехии, кто сможет воспользоваться услугами онлайн-кабинета скорой помощи. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, совершенно бесплатно», — заявил южночешский губернатор Мартин Куба (ODS).
Услуга не покрывается медицинской страховкой. Расходы, связанные с ней, будут оплачиваться регионом. По словам Кубы, расходы составят 14 миллионов крон в год. Поставщик, которого Южночешский край выбрал в результате тендера, предоставит не только программное решение, но и врачей, которые будут доступны для взрослых и родителей детей. Онлайн-кабинет неотложной медицинской помощи будет предлагать услуги врачей общей практики как для взрослых, так и для детей.
«Он не будет использоваться для оказания срочной или неотложной помощи, но может выступать в качестве альтернативного контакта между пациентом и врачом. С помощью современных телекоммуникационных технологий можно оценить и предложить пациенту подходящую индивидуальную процедуру лечения и одновременно выписать электронный рецепт», — говорит Ивана Туркова, руководитель отдела здравоохранения Южночешского регионального управления.
Медицинские консультации можно будет получить после регистрации с 1 августа на сайте www.jihoceskapohotovost.cz. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь компьютер или смартфон. Связь с врачом возможна в течение 30 минут после запроса и будет осуществляться в чате или по видеосвязи.
Услуга не покрывается медицинской страховкой. Расходы, связанные с ней, будут оплачиваться регионом. По словам Кубы, расходы составят 14 миллионов крон в год. Поставщик, которого Южночешский край выбрал в результате тендера, предоставит не только программное решение, но и врачей, которые будут доступны для взрослых и родителей детей. Онлайн-кабинет неотложной медицинской помощи будет предлагать услуги врачей общей практики как для взрослых, так и для детей.
«Он не будет использоваться для оказания срочной или неотложной помощи, но может выступать в качестве альтернативного контакта между пациентом и врачом. С помощью современных телекоммуникационных технологий можно оценить и предложить пациенту подходящую индивидуальную процедуру лечения и одновременно выписать электронный рецепт», — говорит Ивана Туркова, руководитель отдела здравоохранения Южночешского регионального управления.
Медицинские консультации можно будет получить после регистрации с 1 августа на сайте www.jihoceskapohotovost.cz. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь компьютер или смартфон. Связь с врачом возможна в течение 30 минут после запроса и будет осуществляться в чате или по видеосвязи.
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