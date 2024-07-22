Южночешский край запустит скорую медицинскую помощь в режиме онлайн

16:30 29 ИЮЛЯ 2024 772 ЗДОРОВЬЕ

Водители должны будут проходить первый обязательный медицинский осмотр в несколько более позднем возрасте, чем сегодня. Вместо 65 лет люди в возрасте 70 лет должны будут проходить осмотр, если...