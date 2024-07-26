Врачи зарегистрировали более 25 500 больных коклюшем — больше всего с 1950-х годов

Статистика Национального института медицинского страхования (SZÚ) включает только тех пациентов, о которых врач сообщил в Информационную систему по инфекционным заболеваниям (ISIN). Наибольшая заболеваемость наблюдается среди подростков, а также почти 400 детей в возрасте до одного года. В мае и июне в статистику были добавлены еще два случая смерти, а всего было зарегистрировано восемь смертей.



«Учитывая, что мы предполагаем значительное занижение данных о заболевании и что многие случаи заболевания не попадают в ISIN по разным причинам, реальная заболеваемость населения, скорее всего, будет гораздо выше», — заявили в SZÚ.



Однако из более чем 25 000 инфицированных в стране в этом году только около 2,4% потребовалась помощь врачей в стационаре. «Можно предположить, что у большинства людей заболевание протекает в нетяжелой форме. Это согласуется с выводами многих исследований о том, что у хорошо вакцинированного населения течение болезни в основном легкое», — пишут эксперты SZÚ. Эксперты предупреждают, что даже такие люди могут стать источником инфекции для маленьких детей или пожилых людей, чья жизнь может оказаться под угрозой из-за болезни.



В статистике SZÚ зарегистрировано восемь смертей, где у людей было доказано наличие коклюша. Двум из них было больше 80 лет, трем — за 70 и одному — за 60. В мае 48-летний мужчина из Либерецкого края, у которого симптомы коклюша впервые проявились в марте, умер от тромбоэмболии легочной артерии. Также умер новорожденный ребенок, у которого и других членов его семьи врачи обнаружили, помимо коклюша, заражение стрептококком и ряд других инфекций.



Количество случаев заражения коклюшем в 2024 г оду (год/месяц - количество случаев):

2019 - 1347

2020 - 696

2021 - 51

2022 - 96

2023 - 494

2024 - 25 560*

Январь - 378

Февраль - 1 256

Март - 3 660

Апрель - 6 448

Май - 6 003

Июнь - 4 539

Июль* - *3 276



*до 28 июля 2024 года