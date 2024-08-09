Пока не стало слишком поздно. Чешский врач рассказал о невидимых проблемах с почками в организме

Почки — жизненно важный орган, но мы забываем о них и часто вредим им, например, при плохом лечении диабета. Когда почки отказывают, у пациента обычно остается только два варианта — диализ или трансплантация. Профессор Ондржей Виклицкий в подкасте MUDr.ování рассказывает об упущенных рисках, благодарности пациентов и лечении.



Пересадка почки — это почти что основное занятие в Институте клинической и экспериментальной медицины (IKEM) в Праге. Ежегодно здесь проводится около 300 операций. По словам профессора Ондржея Виклицкого, для прооперированных людей открывается совершенно новая глава в жизни. Однако нужно дорожить донорским органом. Помимо прочего, необходимо вести здоровый образ жизни и заботиться о почках.



«Боюсь, что не все способны изменить свой нездоровый образ жизни. Мы можем сказать, что у этих пациентов гипертония не лечится, они не соблюдают протокол лечения или не принимают лекарства, как положено. Но мы следим за ними очень часто, и у нас есть возможность с ними работать», — рассказывает профессор Ондржей Виклицкий, руководитель Центра трансплантации и заведующий отделением нефрологии в IKEM, в подкасте MUDr.ování.



Профессор Ондржей Виклицкий является руководителем Центра трансплантации, заведующим клиникой нефрологии и лабораторией трансплантации в IKEM. Он также является президентом Чешского общества нефрологии. В 1985-1991 годах изучал общую медицину на 1-м медицинском факультете Карлова университета в Праге, где в 2005 году был назначен доцентом внутренней медицины. В 2009 году был назначен профессором внутренней медицины.



Именно нездоровый образ жизни и, как правило, нелеченый диабет второго типа, ожирение или высокое кровяное давление часто становятся причиной разрушения почек. При этом данные неутешительны. В Чехии, например, около миллиона человек сегодня страдают от хронической болезни почек, и этот орган не функционирует так, как должен.



«Почки не болят, они причиняют неудобства только в исключительных случаях. Это точно не то состояние, которое связывают с диабетом или гипертонией. Поэтому многие пациенты даже не подозревают, что их почки плохо функционируют, до последних стадий заболевания», — говорит Ондржей Виклицкий.



Серьезные проблемы можно предотвратить или по крайней мере обнаружить на ранней стадии, если пройти профилактический тест на функцию почек у врача общей практики. Что касается почек, то до сих пор профилактические осмотры проводились в основном для людей из группы риска — старше 50 лет, страдающих высоким давлением, диабетом или заболеваниями сердца и сосудов. Раннее выявление также имеет решающее значение для лечения — сейчас у врачей есть препараты, способные значительно замедлить прогрессирование болезни.



«Почки можно поддерживать до 10 лет жизни без диализа, а отказ наступает через 10 лет, что является экстремальным результатом. Уже сегодня мы знаем, что если начать принимать лекарства даже относительно поздно, то можно выиграть как минимум два-три года. А если учесть, что год пребывания на диализе стоит около 750 000 крон, то это большие экономические затраты», — добавляет Ондржей Викличский.