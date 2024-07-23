Минздрав Чехии хочет регулировать популярные эстетические процедуры
1 августа 2024
10:00
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В мире и в Чехии растет число людей, интересующихся эстетическими процедурами, в том числе и тех, кому еще нет 18 лет. По мнению врачей, на это влияют социальные сети и то, что подобные процедуры больше не являются табу. Поэтому Министерство здравоохранения подготовило поправку, которая четко классифицирует эстетическую медицину как услугу здравоохранения. Поправка также определяет, кто может предоставлять такие услуги.
Следуя примеру мировых тенденций, увеличивается число молодых людей, интересующихся эстетической медициной. Например, в Англии запретили применение филлеров подросткам из-за риска для здоровья. В Чехии для детей до 18 лет достаточно согласия законного представителя, тогда врач должен решить, лечить ли ребенка.
«Я ни в коем случае не хочу начинать лечение в том возрасте, когда у человека еще нет разумного понимания этого, и я обычно говорю им подождать, пока им исполнится 18 лет», — отмечает Яна Бернардова, врач пражской клиники. Все чаще она также занимается случаями, когда клиент приходит с проблемами со здоровьем после неквалифицированно проведенной процедуры, например, у косметолога. При этом, по данным министерства, косметолог может проводить только процедуры, при которых не нарушается целостность кожи.
«Это всегда должен быть медицинский работник, который работает в медицинском учреждении или сам его создает, но прежде всего он имеет право оказывать медицинские услуги в соответствии с законом. Косметолог — это не медицинский работник», — объясняет директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Венусе Шкампова.
По словам председателя Общества эстетической и лазерной медицины Чешского медицинского общества Яна Евангелисты Пуркине Романа Шмуклера, эти процедуры могут вызвать серьезные осложнения. «Это совсем не весело. В частности, второй наиболее опасной категорией процедур являются инъекционные наполнители», — добавляет Шмуклер.
Другая проблема заключается в том, что в Интернете циркулируют инструкции по домашнему применению омолаживающих веществ, против чего специалисты настоятельно предостерегают. В крайних случаях может возникнуть отмирание тканей и другие проблемы со здоровьем.
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