Минздрав Чехии хочет регулировать популярные эстетические процедуры

Следуя примеру мировых тенденций, увеличивается число молодых людей, интересующихся эстетической медициной. Например, в Англии запретили применение филлеров подросткам из-за риска для здоровья. В Чехии для детей до 18 лет достаточно согласия законного представителя, тогда врач должен решить, лечить ли ребенка.





«Я ни в коем случае не хочу начинать лечение в том возрасте, когда у человека еще нет разумного понимания этого, и я обычно говорю им подождать, пока им исполнится 18 лет», — отмечает Яна Бернардова, врач пражской клиники. Все чаще она также занимается случаями, когда клиент приходит с проблемами со здоровьем после неквалифицированно проведенной процедуры, например, у косметолога. При этом, по данным министерства, косметолог может проводить только процедуры, при которых не нарушается целостность кожи.





«Это всегда должен быть медицинский работник, который работает в медицинском учреждении или сам его создает, но прежде всего он имеет право оказывать медицинские услуги в соответствии с законом. Косметолог — это не медицинский работник», — объясняет директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Венусе Шкампова.





По словам председателя Общества эстетической и лазерной медицины Чешского медицинского общества Яна Евангелисты Пуркине Романа Шмуклера, эти процедуры могут вызвать серьезные осложнения. «Это совсем не весело. В частности, второй наиболее опасной категорией процедур являются инъекционные наполнители», — добавляет Шмуклер.





Другая проблема заключается в том, что в Интернете циркулируют инструкции по домашнему применению омолаживающих веществ, против чего специалисты настоятельно предостерегают. В крайних случаях может возникнуть отмирание тканей и другие проблемы со здоровьем.