Аллергики могут умереть. Столько ос ни парамедики, ни пожарные еще не видели

«Я не помню такого количества обращений по поводу аллергических реакций на укусы ос. Только в южной Чехии у нас было более сотни обращений, но это проблема национального масштаба», — говорит Марек Слабый, директор южночешской скорой помощи, работающий с 1990 года.



Он отметил, что аллергическая реакция бывает очень сильной, а в некоторых случаях под угрозой оказывается жизнь. Причем даже там, где этого никто не ожидал. «Например, мы оказали помощь 60-летнему пчеловоду, у которого было много, много укусов пчел. Теперь его ужалила оса, и реакция была очень сильной. Его жизнь в тот момент висела на волоске», — сказал Слабый.



Он отметил, что при сильных аллергических реакциях кровеносная система может нарушиться полностью. «Нам пришлось реанимировать пчеловода, и мы вводили вазоактивные вещества очень долго», — отметил директор скорой помощи.



Хотя спасатели выезжают на укусы насекомых каждый год, в этот раз они начали действовать гораздо раньше. «Обычно мы фиксируем такие серьезные случаи только с середины августа, но сейчас мы выезжаем уже с мая», — добавил Слабый.



В последние дни горные спасатели также выезжали на помощь из-за аллергических реакций на укусы пчел и ос. В двух случаях в Крконоше им удалось относительно быстро замедлить аллергическую реакцию благодаря своевременной медикаментозной помощи.



«Случай в Бескидах был гораздо сложнее, потому что лекарство от аллергии было дано мужчине проходящими мимо туристами только в тот момент, когда аллергическая реакция уже сильно развилась», — сказал Марек Фрыш, пресс-секретарь Чешской горной службы.



Южночешские пожарные также зафиксировали большой рост числа инцидентов. «Цифры говорят сами за себя. В этом году с 1 июня по сегодняшний день мы приняли участие в 599 подобных инцидентах в Южночешском крае, тогда как в прошлом году в этом месяце было менее 150 вызовов. Таким образом, мы выезжаемиз-за опасных насекомых примерно 11 раз в день», — говорит Вендула Матею, пресс-секретарь южночешских пожарных.



Осиные гнезда в этом году необычайно крепки и многочисленны. «Всему виной теплая весна, ведь зиму всегда переживают только королевы-матери. Благодаря теплу они очень хорошо себя чувствовали и смогли начать строить гнезда раньше, чем в предыдущие годы», — объясняет Вацлав Криштуфек из Биологического центра Академии наук в Ческе-Будеёвице.



Период, когда осы становятся более агрессивными, также начался раньше. «Сейчас они во многих случаях уже выводят маток, что обычно происходит в конце августа — начале сентября», — отметил эксперт.



По его словам, осы также обладают более опасным набором аллергенов, поскольку, в отличие от пчел, они питаются мусором, например, возле мусорных баков. «По мере созревания фруктов осы и шершни будут слетаться, например, на сладкие сорта яблок, которые раньше практически не выращивались», — сказал Криштуфек.



Ситуация должна нормализоваться в сентябре и октябре, как это происходит каждый год. «В это время рабочие и трутни погибают, а материнские особи готовятся к спячке», — пояснил эксперт.



Людям следует быть осторожными вблизи осиных и шершневых гнезд. «У осиных или осиных гнезд есть так называемые стражи, и они реагируют, например, на топот. Поэтому важно не шуметь поблизости, а также не делать быстрых движений. Лучше пригните голову и быстро уйдите. Никогда не размахивайте руками», — добавил Криштуфек, добавив, что осы в улье могут также реагировать на звук газонокосилки и косы. Кроме того, жалящих насекомых привлекает человеческий пот.



Для удаления гнезд людям следует обращаться к специалистам, например, пожарным, которые приезжают в места, где опасно, или в общественные здания. Также могут помочь дезинсекторы или пчеловоды.



Если вас ужалила оса или пчела, важно осмотреть место укуса на предмет жала. Если оно есть, удалите его продезинфицированным пинцетом. При укусе как осы, так и пчелы место поражения следует промыть и охладить льдом или ледяной водой. Если у вас дома есть антигистаминные препараты и пострадавший может их проглотить, дайте ему их. Если у него развиваются аллергические реакции, такие как затрудненное дыхание, сыпь и большие отеки, необходимо обратиться за медицинской помощью. Если речь идет о серьезных осложнениях, то вызовите службу скорой помощи по телефону 155.