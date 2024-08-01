Заболевания, переносимые клещами, бьют рекорды. Эксперты говорят, что число случаев будет расти
12 августа 2024
11:30
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Число случаев заболеваний, передающихся клещами, в Чехии является самым высоким за последние 10 лет. К концу июля болезнь Лайма проявилась у 1 938 человек, что примерно в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты ожидают дальнейшего роста.
Что стоит за большим количеством случаев заболевания клещевыми инфекциями в этом году? И снизится ли число заражений к концу года? Эксперты говорят, что это не всплеск, который может стать большой проблемой только во время летних каникул. Они ожидают появления новых случаев. В этом году зафиксировано 1 938 случаев болезни Лайма — это больше всего за 10 лет.
«Перепись инфицированных проводится каждый месяц. Это не значит, что если к июлю было столько случаев, то сейчас их не будет. Наоборот. В осенние и зимние месяцы следует ожидать очередного подъема заболеваемости болезнью Лайма», — рассказала изданию Seznam Zprávy Хана Рохачова, заведующая клиникой инфекционных болезней в университетской больнице Буловка.
«Случаи заболевания клещевыми болезнями сильно колеблются. Это зависит от погоды, от того, сколько клещей пережило зиму. Поскольку нынешняя зима была не такой холодной, не так много млекопитающих, которые переносят клещей, замерзли», — говорит Алеш Хрдле, заведующий отделением инфекционных болезней в больнице Ческе-Будеёвице.
Влажные биотопы — дом для клещей
По данным исследования чешских ученых, в городских парках клещей больше, чем в лесах. «Существует множество факторов передачи инфекции, но большинство клещей наиболее активны, когда тепло и влажно. Они распространяются из района водотоков на большую высоту и в парки», — говорит Рохачова.
Центральная Европа — один из регионов с наибольшей распространенностью болезни Лайма из-за большого количества лиственной и хвойной растительности, где предпочитают скапливаться клещи.
Защита и лечение заболеваний, передающихся клещами
Эксперты советуют людям должным образом защищать себя перед тем, как войти в места, где обитают клещи. «Самая эффективная защита — это одежда с длинными рукавами и использование репеллентов. После возвращения домой из сельской местности необходимо тщательно осмотреть себя, принять душ и сменить одежду». От энцефалита можно сделать прививку. Для людей старше 50 лет вакцинация покрывается медицинской страховкой», — объясняет врач Хрдле.
«Любой человек может заразиться боррелиозом или клещевым энцефалитом. Чаще всего это грибники, которые много времени проводят в лесу. Но были редкие случаи и у младенцев. В марте и апреле у нас было около десятка пациентов, заразившихся клещевым энцефалитом. Похожая ситуация и с болезнью Лайма», — рассказывает Рохачова.
В больнице в Ческе-Будеёвице с начала года было зарегистрировано около 20 заболеваний, передающихся клещами. «Амбулаторно мы имеем дело с легкими случаями. При более поздних формах болезни Лайма, таких как менингит или полиомиелит, мы госпитализируем», — добавляет Хрдле.
Болезнь Лайма — это инфекционное воспалительное заболевание, вызываемое бактериями. Переносчиками инфекции являются в основном зараженные клещи, которые обычно цепляются к диким животным или собакам. Клещевой энцефалит вызывается вирусом и, в отличие от болезни Лайма, не поддается лечению антибиотиками. Его можно лечить только для облегчения симптомов.
«Перепись инфицированных проводится каждый месяц. Это не значит, что если к июлю было столько случаев, то сейчас их не будет. Наоборот. В осенние и зимние месяцы следует ожидать очередного подъема заболеваемости болезнью Лайма», — рассказала изданию Seznam Zprávy Хана Рохачова, заведующая клиникой инфекционных болезней в университетской больнице Буловка.
«Случаи заболевания клещевыми болезнями сильно колеблются. Это зависит от погоды, от того, сколько клещей пережило зиму. Поскольку нынешняя зима была не такой холодной, не так много млекопитающих, которые переносят клещей, замерзли», — говорит Алеш Хрдле, заведующий отделением инфекционных болезней в больнице Ческе-Будеёвице.
Влажные биотопы — дом для клещей
По данным исследования чешских ученых, в городских парках клещей больше, чем в лесах. «Существует множество факторов передачи инфекции, но большинство клещей наиболее активны, когда тепло и влажно. Они распространяются из района водотоков на большую высоту и в парки», — говорит Рохачова.
Центральная Европа — один из регионов с наибольшей распространенностью болезни Лайма из-за большого количества лиственной и хвойной растительности, где предпочитают скапливаться клещи.
Защита и лечение заболеваний, передающихся клещами
Эксперты советуют людям должным образом защищать себя перед тем, как войти в места, где обитают клещи. «Самая эффективная защита — это одежда с длинными рукавами и использование репеллентов. После возвращения домой из сельской местности необходимо тщательно осмотреть себя, принять душ и сменить одежду». От энцефалита можно сделать прививку. Для людей старше 50 лет вакцинация покрывается медицинской страховкой», — объясняет врач Хрдле.
«Любой человек может заразиться боррелиозом или клещевым энцефалитом. Чаще всего это грибники, которые много времени проводят в лесу. Но были редкие случаи и у младенцев. В марте и апреле у нас было около десятка пациентов, заразившихся клещевым энцефалитом. Похожая ситуация и с болезнью Лайма», — рассказывает Рохачова.
В больнице в Ческе-Будеёвице с начала года было зарегистрировано около 20 заболеваний, передающихся клещами. «Амбулаторно мы имеем дело с легкими случаями. При более поздних формах болезни Лайма, таких как менингит или полиомиелит, мы госпитализируем», — добавляет Хрдле.
Болезнь Лайма — это инфекционное воспалительное заболевание, вызываемое бактериями. Переносчиками инфекции являются в основном зараженные клещи, которые обычно цепляются к диким животным или собакам. Клещевой энцефалит вызывается вирусом и, в отличие от болезни Лайма, не поддается лечению антибиотиками. Его можно лечить только для облегчения симптомов.
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