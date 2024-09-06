Чешские СМИ: «Даже в сердце и почках». В человеческом организме обнаружен микропластик, насколько он вреден?

Доктор Марья Златник, акушерка из Сан-Франциско, изучающая токсины окружающей среды и беременность, сталкивалась с исследованиями, в которых высказывались опасения по поводу влияния микропластика на здоровье детей и взрослых. Однако это молодая область исследований, и она обычно не обсуждает ее с пациентами. «Я пока не знаю, что сказать по этому поводу», — говорит Златник.



Пластик — это искусственный материал, который получают из нефти или других нефтепродуктов. Он может распадаться на более мелкие частицы под воздействием тепла и погоды и даже при переваривании животными.



Ученые все больше интересуются микропластиком, который может быть как размером с ластик на карандаше, так и величиной с человеческий волос. Другое направление исследований — нанопластик — является еще более крошечным, и эти миниатюрные частицы пластика были обнаружены в воздухе, воде и почве, в молоке, а также в бутилированной и водопроводной питьевой воде. Они также содержатся в различных продуктах питания, включая соль, сахар, мед, рис и морепродукты.



Ученые говорят, что существуют споры о том, сколько человек вдыхает и проглатывает, и это может зависеть от того, что он ест и пьет и где он живет.



В 2019 году некоторые австралийские ученые по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF) подсчитали, что многие люди еженедельно потребляют около пяти граммов пластика из обычных продуктов питания и напитков, что эквивалентно одной кредитной карточке. Эта оценка не является общепринятой среди ученых, но часто упоминается в докладах и статьях.



Ученые все еще пытаются понять уровень воздействия, но исследование за исследованием обнаруживает следы пластика в тканях организма.



«Микропластик был обнаружен практически во всех тканях организма, которые подвергались исследованию», — говорит Трейси Вудрафф, исследователь из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследователи сообщают, что они есть даже в пенисе, в яичниках и в плаценте.



В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2022 год содержится вывод, что на основании имеющихся данных не существует явного риска для здоровья человека. Также нет явных признаков широкомасштабного воздействия на здоровье населения, по крайней мере с точки зрения смертности. Уровень смертности от рака, сердечных заболеваний и инсультов снижается, а не растет.



Но ученые начали измерять содержание пластика в организме человека и пытаться оценить его влияние на здоровье только в последние годы. Некоторые из этих исследований только сейчас начинают приносить результаты.



Вполне логично, что микропластик вреден, потому что содержит токсичные химические вещества, говорит Вудрафф, который входил в состав группы, изучившей около 2 000 исследований микропластика по просьбе законодателей Калифорнии. Например, может быть, что микропластик играет роль в росте заболеваемости некоторыми видами рака среди молодых людей, сказала она.



Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пластик может провоцировать воспаление и вызывать другие проблемные изменения в организме, которые могут увеличить риск сердечных приступов и инсультов.



Небольшое исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine в начале этого года, предположило, но не доказало, что пациенты со следами пластика в артериях подвержены большему риску смерти от инфарктов и инсультов. Однако эксперт, не участвовавший в исследовании, предположил, что оно, возможно, переоценило потенциальные последствия.



«Хотя мы все еще не знаем многого о микрочастицах пластика и их вреде для человека, информация, которая доступна сегодня, на мой взгляд, очень тревожна», — сказал доктор Филипп Ландриган из Бостонского колледжа.



По словам исследователей, есть способы уменьшить потенциальное воздействие микропластика: снимайте обувь, прежде чем войти в дом, чтобы предотвратить распространение пыли, содержащей пластик (не говоря уже о бактериях, грязи и другом мусоре), по всему дому. Ешьте продукты, особенно свежие фрукты и овощи, которые вы готовите дома. Не готовьте еду в микроволновке в пластике. Выбирайте многоразовые бутылки из нержавеющей стали или стекла вместо одноразовых пластиковых бутылок для воды.