За незаконные поборы в кабинетах врачей будут взиматься штрафы
23 сентября 2024
18:00
453
Врачам грозят крупные штрафы, если они просят пациентов заплатить за услуги, которые возмещаются медицинской страховкой. Министерство здравоохранения хочет наказывать за нарушения штрафами до миллиона крон. Некоторые правозащитники приветствуют это изменение, но его последствия неясны. Если люди не подадут жалобу, власти не будут заниматься этим вопросом.
В министерстве считают, что изменения в Законе о медицинских услугах помогут если не полностью искоренить, то хотя бы уменьшить нежелательное поведение некоторых врачей.
Закон прямо запретит врачам требовать от людей деньги за обслуживание, которое уже покрывается их медицинской страховой компанией от имени пациента. Например, за регистрацию или ведение записей. Они не могут требовать дополнительную оплату сверх той, о которой они договорились с пациентом до начала лечения, а также им запрещено обусловливать оказание медицинской помощи покупкой товаров или оплатой услуг, не связанных с лечением, — даже спонсорским пожертвованием.
Штрафы за нарушения будут налагаться региональным органом власти, который занимается рассмотрением жалоб пациентов. Пока что все, что удавалось сделать чиновникам, — это отозвать разрешение на деятельность. Но, учитывая проблемы с доступом к медицинской помощи, это случается редко.
Если сотрудники клиники заявят, что не будут принимать новых пациентов без уплаты регистрационного или регулярного взноса, это может привести к штрафам в размере до миллионов крон.
Хотя поправка является шагом вперед, она не устраняет корень проблемы. Власти могут принять меры, если кто-то пожалуется им на необоснованные платежи. Однако, как показывают данные Главного управления медицинского страхования, мало кто так поступает. В этом году они получили 27 жалоб на поборы, в основном в кабинетах гинекологов и стоматологов.
Когда люди все-таки попадают к занятому специалисту после долгого ожидания приема, они не хотят его терять. Поэтому они стиснув зубы готовы заплатить несколько сотен крон за регистрацию или обычную плату за то, чтобы их не исключили из реестра. И обычно не жалуются, чтобы врач их не исключил. Пока государство и страховые компании не найдут способ более последовательно следить за соблюдением правил, трудно ожидать каких-либо серьезных изменений.
Приведут ли поправки к чему-либо на практике, будет зависеть главным образом от того, насколько региональные власти и страховые компании будут контролировать соблюдение новых положений и применять санкции к поставщикам услуг в случае нарушения.
Закон прямо запретит врачам требовать от людей деньги за обслуживание, которое уже покрывается их медицинской страховой компанией от имени пациента. Например, за регистрацию или ведение записей. Они не могут требовать дополнительную оплату сверх той, о которой они договорились с пациентом до начала лечения, а также им запрещено обусловливать оказание медицинской помощи покупкой товаров или оплатой услуг, не связанных с лечением, — даже спонсорским пожертвованием.
Штрафы за нарушения будут налагаться региональным органом власти, который занимается рассмотрением жалоб пациентов. Пока что все, что удавалось сделать чиновникам, — это отозвать разрешение на деятельность. Но, учитывая проблемы с доступом к медицинской помощи, это случается редко.
Если сотрудники клиники заявят, что не будут принимать новых пациентов без уплаты регистрационного или регулярного взноса, это может привести к штрафам в размере до миллионов крон.
Хотя поправка является шагом вперед, она не устраняет корень проблемы. Власти могут принять меры, если кто-то пожалуется им на необоснованные платежи. Однако, как показывают данные Главного управления медицинского страхования, мало кто так поступает. В этом году они получили 27 жалоб на поборы, в основном в кабинетах гинекологов и стоматологов.
Когда люди все-таки попадают к занятому специалисту после долгого ожидания приема, они не хотят его терять. Поэтому они стиснув зубы готовы заплатить несколько сотен крон за регистрацию или обычную плату за то, чтобы их не исключили из реестра. И обычно не жалуются, чтобы врач их не исключил. Пока государство и страховые компании не найдут способ более последовательно следить за соблюдением правил, трудно ожидать каких-либо серьезных изменений.
Приведут ли поправки к чему-либо на практике, будет зависеть главным образом от того, насколько региональные власти и страховые компании будут контролировать соблюдение новых положений и применять санкции к поставщикам услуг в случае нарушения.
В министерстве отрицают, что поправки не помогут решить проблему сборов. По мнению министерства, необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон. Если эффект не будет достигнут, оно не возражает против дальнейших поправок к закону.
Однако мало кто знает, за что именно платит страховая компания, чтобы вступить в спор с врачом.
По мнению министерства, с практикой некоторых дерматологов, гинекологов, гастроэнтерологов и других специалистов, к которым можно записаться только через сайты-посредники и заплатив от нескольких сотен до тысяч крон, необходимо покончить.
Проблема не в самой оплате, а в том, что врачи имеют договоры с страховыми компаниями, которые оплачивают их услуги в оговоренные часы приема. Однако они принимают платных пациентов в эти «страховые» окна и предлагают им записаться на прием значительно раньше, чем если бы человек пытался записаться к ним на прием по телефону и по страховке.
Любое предпочтение, отдаваемое пациентам, доплачивающим за более ранний прием, по мнению Министерства здравоохранения, противоречит требованиям к врачебной практике и предложенному разделу Закона о медицинских услугах. Очередность приема пациентов может быть определена только на основании состояния здоровья и срочности оказания медицинской помощи. Таким образом, сама запись на прием и определение даты обследования в зависимости от срочности заболевания уже является частью медицинской помощи.
Закон ожидает рассмотрения в парламенте. Он может быть введен в действие с января следующего года.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
555
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ДАЖЕ В СЕРДЦЕ И ПОЧКАХ». В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ ОБНАРУЖЕН МИКРОПЛАСТИК, НАСКОЛЬКО ОН ВРЕДЕН?
Микропластик был обнаружен в океанах, в воздухе, в пище, в воде, в самых разных тканях организма, включая сердце, печень, почки и даже тестикулы. Но действительно ли он вреден для человека?...
15:45
23 СЕНТЯБРЯ 2024
300
Количество чешских туристов в Хорватии сократилось и в прошлом году. В 2022 году Хорватию посетило рекордное количество чешских граждан — почти 900 000 человек, в то время как в прошлом году их...
14:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
351
Согласно статистике Министерства здравоохранения Чехии, в сентябре более 10 000 человек получили положительный результат теста на ковид-19 — почти каждый третий человек прошел тестирование на этот...
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
2682
С момента запуска ChatGPT уже воспользовались 36% чехов, то есть каждый третий, а почти две трети хотя бы немного знакомы с ним. Особенно популярно это приложение среди молодежи, подавляющее...
15:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
6275
В прошлом году чехи собрали более 28 000 тонн лесных культур на сумму около 6 миллиардов крон. По сравнению со средним многолетним показателем они забрали из леса примерно на четверть меньше лесной...
19:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
652
По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), в затопленных районах готовится бесплатная и добровольная вакцинация против гепатита А. Также решается вопрос с поставками лекарств, а...
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
2663
У вас дома валяется куча мобильных телефонов, которыми вы больше не пользуетесь? Если эти устройства еще в рабочем состоянии, вы можете воспользоваться услугами компаний, предлагающих выкуп...
19:30
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1366
Škoda Auto запустила возможность оплаты топлива на автозаправочных станциях в Чехии прямо с дисплея в автомобиле, то есть без необходимости идти к кассе. В настоящее время эту услугу предлагают...
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
15480
Кровавое вторжение российских войск на их территорию привело к тому, что украинские футболисты уже более двух лет не играли на своей родине. Во вторник вечером они проиграли 2:3 чехам в матче Лиги...
13:30
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1689
В Чехии на этой неделе резко похолодало. Вместе с осенней погодой наступает сезон простуд, гриппа и covid-19. По мнению экспертов, при снижении температуры увеличится заболеваемость ковидом.
08:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
664
Компания Servodata выиграла конкурс на поставку системы для оцифровки управления строительством. Об этом сообщил министр регионального развития Иван Бартош в эфире телеканала Nova. Первоначальному...
17:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
956
К концу срока проведения всеобщих выборов 2025 года почти все пособия и субсидии можно будет оформить в цифровом виде. В следующем году люди смогут подавать онлайн-заявления на получение пособий по...
18:30
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1750
Несколько пожарных расчетов с утра субботы тушили пожар на крыше бассейна в городе Чески-Крумлов. Пламя вспыхнуло в перекрытиях крыши, пришлось отключить фотоэлектрические панели. Следователи...
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1195
Ученый Томаш Чижмар из Института технологии приборостроения Академии наук Чешской Республики в Брно внес значительный вклад в разработку эндоскопа с волокном толщиной с человеческий волос. Он...
18:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1367
Подразделение 29155 российской военной разведки ГРУ, агенты которого Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в организации взрыва во Врбетице, также стояло за многочисленными хакерскими...