За незаконные поборы в кабинетах врачей будут взиматься штрафы

В министерстве считают, что изменения в Законе о медицинских услугах помогут если не полностью искоренить, то хотя бы уменьшить нежелательное поведение некоторых врачей.



Закон прямо запретит врачам требовать от людей деньги за обслуживание, которое уже покрывается их медицинской страховой компанией от имени пациента. Например, за регистрацию или ведение записей. Они не могут требовать дополнительную оплату сверх той, о которой они договорились с пациентом до начала лечения, а также им запрещено обусловливать оказание медицинской помощи покупкой товаров или оплатой услуг, не связанных с лечением, — даже спонсорским пожертвованием.



Штрафы за нарушения будут налагаться региональным органом власти, который занимается рассмотрением жалоб пациентов. Пока что все, что удавалось сделать чиновникам, — это отозвать разрешение на деятельность. Но, учитывая проблемы с доступом к медицинской помощи, это случается редко.



Если сотрудники клиники заявят, что не будут принимать новых пациентов без уплаты регистрационного или регулярного взноса, это может привести к штрафам в размере до миллионов крон.



Хотя поправка является шагом вперед, она не устраняет корень проблемы. Власти могут принять меры, если кто-то пожалуется им на необоснованные платежи. Однако, как показывают данные Главного управления медицинского страхования, мало кто так поступает. В этом году они получили 27 жалоб на поборы, в основном в кабинетах гинекологов и стоматологов.



Когда люди все-таки попадают к занятому специалисту после долгого ожидания приема, они не хотят его терять. Поэтому они стиснув зубы готовы заплатить несколько сотен крон за регистрацию или обычную плату за то, чтобы их не исключили из реестра. И обычно не жалуются, чтобы врач их не исключил. Пока государство и страховые компании не найдут способ более последовательно следить за соблюдением правил, трудно ожидать каких-либо серьезных изменений.



Приведут ли поправки к чему-либо на практике, будет зависеть главным образом от того, насколько региональные власти и страховые компании будут контролировать соблюдение новых положений и применять санкции к поставщикам услуг в случае нарушения.





В министерстве отрицают, что поправки не помогут решить проблему сборов. По мнению министерства, необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон. Если эффект не будет достигнут, оно не возражает против дальнейших поправок к закону.





Однако мало кто знает, за что именно платит страховая компания, чтобы вступить в спор с врачом.



По мнению министерства, с практикой некоторых дерматологов, гинекологов, гастроэнтерологов и других специалистов, к которым можно записаться только через сайты-посредники и заплатив от нескольких сотен до тысяч крон, необходимо покончить.



Проблема не в самой оплате, а в том, что врачи имеют договоры с страховыми компаниями, которые оплачивают их услуги в оговоренные часы приема. Однако они принимают платных пациентов в эти «страховые» окна и предлагают им записаться на прием значительно раньше, чем если бы человек пытался записаться к ним на прием по телефону и по страховке.





Любое предпочтение, отдаваемое пациентам, доплачивающим за более ранний прием, по мнению Министерства здравоохранения, противоречит требованиям к врачебной практике и предложенному разделу Закона о медицинских услугах. Очередность приема пациентов может быть определена только на основании состояния здоровья и срочности оказания медицинской помощи. Таким образом, сама запись на прием и определение даты обследования в зависимости от срочности заболевания уже является частью медицинской помощи.



Закон ожидает рассмотрения в парламенте. Он может быть введен в действие с января следующего года.