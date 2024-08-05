Эксперты о запрете ароматизаторов электронных сигарет: люди вернутся к обычному табаку
16 августа 2024
10:00
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Эксперты опасаются, что изменение правил в отношении электронных сигарет, запрещающее ароматизаторы, может привести к тому, что курильщики вернутся к более вредным традиционным сигаретам.
Никаких фруктовых или других ароматизаторов, только чистый табачный вкус. А еще однообразный непривлекательный внешний вид. Именно так должны выглядеть электронные сигареты в будущем, считают в МВД. Минздрав готовит поправку в постановление об электронных сигаретах, которая включает эти изменения. Первым о плане сообщил сайт tn.cz.
Предложение изменить постановление удивило даже экспертов, давно занимающихся борьбой с табачной зависимостью. В своем официальном заявлении, направленном в Минздрав, Общество по лечению табачной зависимости сообщает, что «предложение, судя по всему, исходит из-под пера производителей сигарет, и в частности нагретого табака, за который конкурируют электронные сигареты».
"Я думаю, что производители классических сигарет и особенно нагретого табака, продажи которых, похоже, падают, будут этому очень рады", - сказала Ева Краликова, председатель комитета Общества по лечению табачной зависимости.
Врач добавляет, что в прошлом году уже было убедительно доказано, что электронные сигареты помогают бросить курить. «По моему мнению, они должны быть доступны курильщикам, которые хотят бросить курить», — говорит он. По ее словам, по сравнению с сигаретами или нагретым табаком они также менее вредны для здоровья.
Список сообщений с вопросами об изменении постановления и его возможных последствиях также адресован Минздраву. Однако оно пока не ответило.
Электронные сигареты станут дороже
Для электронных сигарет налог составит 2,5 кроны за миллилитр наполнения в первый год, пять крон за миллилитр в следующем году, 7,5 крон за миллилитр в третий год и 10 крон за миллилитр наполнения в прошлом году вместо увеличение до 10 крон/один миллилитр наполнения, как было в первоначальном предложении. Данное изменение действует с начала текущего года, однако срок реализации акцизов приходится на конец сентября текущего года.
Именно поэтому эксперты по отказу от курения опасаются, что курильщики вернутся к более вредным вариантам курения. «Мне грустно, когда курильщик снова начинает курить, потому что думает, что электронные сигареты хуже или их сложно купить», — говорит Краликова.
Общество по лечению табачной зависимости также раскритиковало попытки ввести единую, непривлекательную упаковку для электронных сигарет и их заправок. «Это представляет собой насмешку над многолетними усилиями по внедрению единой упаковки для классических сигарет», — говорится в заявлении компании.
По их статистике, курение сигарет в Чехии является причиной от 16 000 до 18 000 преждевременных смертей в год, и становится все более очевидным, что электронные сигареты, в отличие от нагретого табака, помогают курильщикам бросить курить. «В Чешской Республике примерно 16,9% подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет сейчас курят сигареты, но в то же время число курильщиков в той же возрастной группе беспрецедентно снизилось с 45 до 25 процентов в период с 2012 года. и 2022 году», — отметили эксперты в сообщении министерства.
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