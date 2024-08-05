ВОЗ бьет тревогу в связи с редким заболеванием. Будет ли новая пандемия?
16 августа 2024
15:00
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Новый вариант обезьяньей оспы быстро распространяется по Африке. Всемирная организация здравоохранения объявила высокий уровень тревоги. Распространение инфекционного заболевания может иметь глобальные последствия.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду постановил, что распространение вируса мпокс, также известного как обезьянья оспа, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность, и поэтому объявил высший уровень тревоги.
Группа экспертов провела совещание и сообщила директору, что вирус оспы может распространиться в другие страны Африки и за пределы континента. Это может означать зарождение пандемии. «Очевидно, что для того, чтобы остановить эти эпидемии и спасти жизни людей, необходимы скоординированные международные меры», — сказал Тедрос.
«Нынешний всплеск заболеваемости в некоторых частях Африки означает чрезвычайную ситуацию для всего мира. В прошлом в Африке этому вирусу не уделялось должного внимания, а затем он вызвал глобальную эпидемию в 2022 году. Пришло время действовать решительно, чтобы история не повторилась», — подчеркнул Дими Огоина, председатель экспертной группы.
Впервые болезнь была обнаружена в 1970 году в Демократической Республике Конго, где она сейчас находится в самом разгаре. В этом году чиновники здравоохранения зарегистрировали более 15 600 случаев заболевания и 537 смертей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, болезнь появилась и в тех странах, где ее раньше не наблюдали, а именно в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.
«Количество случаев заболевания растет. Смертность выше допустимого порога», — описывает ситуацию Салим Абдул Карим, председатель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Также появляется новый штамм вируса, что усложняет ситуацию. Лечение существует, но оно требует использования вакцин.
Представители здравоохранения говорят, что на африканском континенте вакцин не хватает. В Чешской Республике на данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания.
Группа экспертов провела совещание и сообщила директору, что вирус оспы может распространиться в другие страны Африки и за пределы континента. Это может означать зарождение пандемии. «Очевидно, что для того, чтобы остановить эти эпидемии и спасти жизни людей, необходимы скоординированные международные меры», — сказал Тедрос.
«Нынешний всплеск заболеваемости в некоторых частях Африки означает чрезвычайную ситуацию для всего мира. В прошлом в Африке этому вирусу не уделялось должного внимания, а затем он вызвал глобальную эпидемию в 2022 году. Пришло время действовать решительно, чтобы история не повторилась», — подчеркнул Дими Огоина, председатель экспертной группы.
Впервые болезнь была обнаружена в 1970 году в Демократической Республике Конго, где она сейчас находится в самом разгаре. В этом году чиновники здравоохранения зарегистрировали более 15 600 случаев заболевания и 537 смертей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, болезнь появилась и в тех странах, где ее раньше не наблюдали, а именно в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.
«Количество случаев заболевания растет. Смертность выше допустимого порога», — описывает ситуацию Салим Абдул Карим, председатель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Также появляется новый штамм вируса, что усложняет ситуацию. Лечение существует, но оно требует использования вакцин.
Представители здравоохранения говорят, что на африканском континенте вакцин не хватает. В Чешской Республике на данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания.
Комментарии:
1000korun 16 августа 2024 15:23
В справке об оспе обезьян на своем сайте ВОЗ напоминает, что в мае 2022 года эта болезнь внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру, и в итоге в 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. При этом чаще всего заражались мужчины-геи и бисексуалы геев, мужчин-бисексуалов и других мужчин, практикующих секс с мужчинами, при этом инфекция распространялась от человека к человеку через сети сексуальных контактов. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
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