ВОЗ бьет тревогу в связи с редким заболеванием. Будет ли новая пандемия?

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду постановил, что распространение вируса мпокс, также известного как обезьянья оспа, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность, и поэтому объявил высший уровень тревоги.



Группа экспертов провела совещание и сообщила директору, что вирус оспы может распространиться в другие страны Африки и за пределы континента. Это может означать зарождение пандемии. «Очевидно, что для того, чтобы остановить эти эпидемии и спасти жизни людей, необходимы скоординированные международные меры», — сказал Тедрос.



«Нынешний всплеск заболеваемости в некоторых частях Африки означает чрезвычайную ситуацию для всего мира. В прошлом в Африке этому вирусу не уделялось должного внимания, а затем он вызвал глобальную эпидемию в 2022 году. Пришло время действовать решительно, чтобы история не повторилась», — подчеркнул Дими Огоина, председатель экспертной группы.



Впервые болезнь была обнаружена в 1970 году в Демократической Республике Конго, где она сейчас находится в самом разгаре. В этом году чиновники здравоохранения зарегистрировали более 15 600 случаев заболевания и 537 смертей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, болезнь появилась и в тех странах, где ее раньше не наблюдали, а именно в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.



«Количество случаев заболевания растет. Смертность выше допустимого порога», — описывает ситуацию Салим Абдул Карим, председатель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.



Также появляется новый штамм вируса, что усложняет ситуацию. Лечение существует, но оно требует использования вакцин.



Представители здравоохранения говорят, что на африканском континенте вакцин не хватает. В Чешской Республике на данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания.