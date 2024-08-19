В VZP проведут выборы нового директора, но единственный кандидат на сегодня — Кабатек

«Мы договорились следовать закону. Каждый член правления имеет право предложить свою кандидатуру или того, кого он хотел бы видеть на посту директора VZP», — сказал Том Филипп (KDU-ČSL), председатель правления VZP.



Голосование по кандидатурам состоится в конце сентября





На пост главы VZP, годовой оборот которой составляет около 300 миллиардов крон, будет выдвинут нынешний директор Зденек Кабатек. Впервые он был избран в 2012 году, и с тех пор его четырехлетний мандат продлевался трижды.



Соперником может стать кандидат от оппозиционного движения ANO, которое имеет несколько представителей в совете директоров. «Мы проконсультируемся с людьми, которые были выдвинуты от нашего движения, о том, кого мы выдвинем или поддержим», — сказал депутат и член совета Камаль Фархан.



Давид Шмелик, заместитель Кабатека по вопросам здравоохранения, который, по слухам, ранее был кандидатом от правящего в то время движения ANO, баллотировался против Кабатека в 2020 году. Однако он не получил поддержки большинства, и Кабатек стал преемником.



Представители партии «Пираты» не исключают возможности выдвижения, хотя их не устраивает то, как предлагаются имена кандидатов на пост директора крупнейшей медицинской страховой компании страны.



В настоящее время за это отвечают члены совета директоров. Они выдвигают кандидатов, а затем выбирают одного из них большинством голосов. Вероятно, так оно и останется.



Большинство членов совета не хотят, чтобы на должность топ-менеджера претендовал кто-то со стороны. Предложение об изменении порядка выдвижения кандидатур не прошло на заседании совета в понедельник.



«Выбор директора по-прежнему остается за советом директоров. Это предписано законом, и предложенный нами механизм этого не касался. На самом деле речь шла о том, чтобы открыть процесс, чтобы любой мог подать заявку», — сказала член совета директоров Баре Маликова, которая выступала за изменения.



«VZP создана по закону, но принцип политического влияния на нее схож с некоторыми другими государственными предприятиями», — защищала предложение Маликова, выдвинутая «Пиратами».



Члены правления выдвигаются либо правительством, либо Палатой депутатов, в зависимости от представленных партий и движений.



«Я считаю, что должность директора VZP — это топ-менеджерская роль, сопоставимая с должностью директора банка или крупного предприятия», — сказал Михал Блаха, еще один член совета директоров и советник министра цифровизации Ивана Бартоша.



«Поэтому я считаю отказ упущенной возможностью ограничить влияние политических секретариатов, открыть возможность участия в выборе директора для топ-менеджеров, не связанных с политическими партиями, и привнести в выбор директора хотя бы некоторые элементы передовой практики в коммерческой сфере», — добавил он.



Большинство членов не хотят вносить изменения, отчасти потому, что это устоявшийся метод, связанный с политикой — в прошлом директора выбирались Палатой депутатов, — но также потому, что они опасаются, что это будет противоречить закону.



«Я согласен с нынешним методом выбора директора, так сложилось исторически», — сказал Фархан, имея в виду полномочия совета и прежнюю роль Палаты депутатов. Другой член совета, Вит Ульрих (KDU-ČSL), придерживается аналогичной позиции и также высказался за сохранение нынешнего механизма.