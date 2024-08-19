В VZP проведут выборы нового директора, но единственный кандидат на сегодня — Кабатек
28 августа 2024
15:00
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Крупнейшая чешская страховая компания выберет нового директора в сентябре. У членов совета директоров Всеобщей медицинской страховой компании (VZP) есть несколько недель, чтобы предложить свои кандидатуры. Большинство из них не согласились открыть процесс выбора для широкой общественности. Но, по словам тех, с кем удалось связаться, у нынешнего главы VZP Зденека Кабатека хорошие шансы на переизбрание. На данный момент он является единственным кандидатом.
«Мы договорились следовать закону. Каждый член правления имеет право предложить свою кандидатуру или того, кого он хотел бы видеть на посту директора VZP», — сказал Том Филипп (KDU-ČSL), председатель правления VZP.
Голосование по кандидатурам состоится в конце сентября
Голосование по кандидатурам состоится в конце сентября
На пост главы VZP, годовой оборот которой составляет около 300 миллиардов крон, будет выдвинут нынешний директор Зденек Кабатек. Впервые он был избран в 2012 году, и с тех пор его четырехлетний мандат продлевался трижды.
Соперником может стать кандидат от оппозиционного движения ANO, которое имеет несколько представителей в совете директоров. «Мы проконсультируемся с людьми, которые были выдвинуты от нашего движения, о том, кого мы выдвинем или поддержим», — сказал депутат и член совета Камаль Фархан.
Давид Шмелик, заместитель Кабатека по вопросам здравоохранения, который, по слухам, ранее был кандидатом от правящего в то время движения ANO, баллотировался против Кабатека в 2020 году. Однако он не получил поддержки большинства, и Кабатек стал преемником.
Представители партии «Пираты» не исключают возможности выдвижения, хотя их не устраивает то, как предлагаются имена кандидатов на пост директора крупнейшей медицинской страховой компании страны.
В настоящее время за это отвечают члены совета директоров. Они выдвигают кандидатов, а затем выбирают одного из них большинством голосов. Вероятно, так оно и останется.
Большинство членов совета не хотят, чтобы на должность топ-менеджера претендовал кто-то со стороны. Предложение об изменении порядка выдвижения кандидатур не прошло на заседании совета в понедельник.
«Выбор директора по-прежнему остается за советом директоров. Это предписано законом, и предложенный нами механизм этого не касался. На самом деле речь шла о том, чтобы открыть процесс, чтобы любой мог подать заявку», — сказала член совета директоров Баре Маликова, которая выступала за изменения.
«VZP создана по закону, но принцип политического влияния на нее схож с некоторыми другими государственными предприятиями», — защищала предложение Маликова, выдвинутая «Пиратами».
Члены правления выдвигаются либо правительством, либо Палатой депутатов, в зависимости от представленных партий и движений.
«Я считаю, что должность директора VZP — это топ-менеджерская роль, сопоставимая с должностью директора банка или крупного предприятия», — сказал Михал Блаха, еще один член совета директоров и советник министра цифровизации Ивана Бартоша.
«Поэтому я считаю отказ упущенной возможностью ограничить влияние политических секретариатов, открыть возможность участия в выборе директора для топ-менеджеров, не связанных с политическими партиями, и привнести в выбор директора хотя бы некоторые элементы передовой практики в коммерческой сфере», — добавил он.
Большинство членов не хотят вносить изменения, отчасти потому, что это устоявшийся метод, связанный с политикой — в прошлом директора выбирались Палатой депутатов, — но также потому, что они опасаются, что это будет противоречить закону.
«Я согласен с нынешним методом выбора директора, так сложилось исторически», — сказал Фархан, имея в виду полномочия совета и прежнюю роль Палаты депутатов. Другой член совета, Вит Ульрих (KDU-ČSL), придерживается аналогичной позиции и также высказался за сохранение нынешнего механизма.
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