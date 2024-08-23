Чешский ученый получил европейскую премию в области микроскопии

Европейская премия по микроскопии вручается раз в четыре года тем, кто добился высококачественных и оригинальных результатов в области. Европейское общество микроскопии вручило ее Томашу Чижмару в понедельник во время Европейского конгресса по микроскопии в столице Дании Копенгагене. Премия включает в себя денежное вознаграждение в размере 3 000 евро (75 000 крон).



Премия присуждается за многолетние усилия Чижмара по расширению возможностей визуализации в медицине и неврологических исследованиях.



Чижмар, руководитель международной научной группы из Института приборостроения, а также Лейбницкого института фотоники в Йене (Германия), посвятил себя исследованиям в области фотоники на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Постепенно его работа выходила за рамки одной дисциплины, пока он не закрепил свои исследования на том, как использовать передачу света в оптических волокнах контролируемым образом.



Именно тогда он использовал мультимодальные оптические волокна для визуализации, предоставив микроскопии возможность заглянуть неожиданно глубоко в ткани. Эндоскопия — это метод, позволяющий напрямую осматривать внутренние полости с помощью специального оптического инструмента, называемого эндоскопом. Он используется в медицине, ветеринарии и некоторых специальных технических областях. Фотоника, молодая область, связанная с оптикой, — это дисциплина на стыке физических и инженерных наук, изучающая свойства и методы использования фотонов. Важное значение для практического применения имеют исследования устройств, в которых поток фотонов управляется контролируемым образом.



Чижмар внес большой вклад в развитие нейронаук и открыл новые возможности для изучения динамики кровотока и поведения нейронов «in vivo», то есть вживую. Эти знания помогают понять и лечить серьезные заболевания нейронов, такие как деменция. По словам представителей Академии наук, в настоящее время его команда, занимающаяся разработкой голографической эндомикроскопии, преодолевает теоретические и технологические ограничения этого метода визуализации, чтобы применить его в длительных экспериментах на лабораторных животных.



Возможность многократно исследовать одни и те же структуры мозга свободно движущихся животных может помочь нейробиологам понять работу мозга в различных ситуациях, таких как социальное взаимодействие, процесс обучения или стресс.



Тот факт, что международная группа ученых, в которую входит Томаш Чижмар, сумела разработать новый эндоскоп, способный получать 3D-изображения образцов живых тканей через волокно диаметром с человеческий волос, был отмечен Академией наук Чешской Республики в прошлом году.