Пломбы, полностью оплачиваемые страховой компанией, останутся даже после запрета на амальгаму
29 августа 2024
08:00
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После запрета на амальгаму в 2026 году даже взрослые смогут поставить пломбы на зубы, полностью оплачиваемые медицинской страховкой. Информацию Чешской стоматологической палаты (ČSK) сегодня подтвердило Министерство здравоохранения по запросу ČTK.
В первоначальном проекте поправки к Закону о государственном медицинском страховании, который был представлен Минздравом для комментариев в апреле, предусматривалась только возможность частичной оплаты или использования средств из профилактического фонда.
По словам президента Чешской стоматологической палаты, достигнута договоренность, что взрослым за простую однослойную фотокомпозитную пломбу будут платить из страхового покрытия. «В принципе, похоже, что для пациентов ничего не изменится, ни один пациент не уйдет с невылеченным зубом», — сказал Шмуклер.
В поправке, которую министерство хочет представить на заседании правительства в сентябре, министерство рассчитывает оплатить фотокомпозитную пломбу. «Благодаря производственному процессу эту пломбу можно использовать особенно для небольших дефектов глубиной до четырех миллиметров», — сказал Ян Ржежабек, заместитель пресс-секретаря Министерства здравоохранения. В исключительных и медицински обоснованных материалах страховая компания оплатит и пломбу, изготовленную из другого материала.
Кроме того, по словам Ржежабека, люди смогут оплатить разницу между более дешевой фотокомпозитной пломбой, которую полностью возместит страховая компания, и более качественной белой пломбой, многослойной или изготовленной из других материалов. В настоящее время люди платят полностью, доплатить только разницу невозможно. По ранее заявленному Шмуклером, это обходится в сумму от 700 до 3000 крон.
В настоящее время чешские страховые компании оплачивают амальгамы для взрослых, белые пломбы покрываются только детям или людям с кариесом первых трех пар зубов.
В действительности, однако, некоторые стоматологи больше не используют амальгаму и ставят только пломбы с белым покрытием. По мнению Шмуклера, даже без запрета, который ЕС вводит по экологическим соображениям, сам метод исчез бы примерно к 2030 году, поскольку студенты не изучают его на факультетах.
По словам президента Чешской стоматологической палаты, достигнута договоренность, что взрослым за простую однослойную фотокомпозитную пломбу будут платить из страхового покрытия. «В принципе, похоже, что для пациентов ничего не изменится, ни один пациент не уйдет с невылеченным зубом», — сказал Шмуклер.
В поправке, которую министерство хочет представить на заседании правительства в сентябре, министерство рассчитывает оплатить фотокомпозитную пломбу. «Благодаря производственному процессу эту пломбу можно использовать особенно для небольших дефектов глубиной до четырех миллиметров», — сказал Ян Ржежабек, заместитель пресс-секретаря Министерства здравоохранения. В исключительных и медицински обоснованных материалах страховая компания оплатит и пломбу, изготовленную из другого материала.
Кроме того, по словам Ржежабека, люди смогут оплатить разницу между более дешевой фотокомпозитной пломбой, которую полностью возместит страховая компания, и более качественной белой пломбой, многослойной или изготовленной из других материалов. В настоящее время люди платят полностью, доплатить только разницу невозможно. По ранее заявленному Шмуклером, это обходится в сумму от 700 до 3000 крон.
В настоящее время чешские страховые компании оплачивают амальгамы для взрослых, белые пломбы покрываются только детям или людям с кариесом первых трех пар зубов.
В действительности, однако, некоторые стоматологи больше не используют амальгаму и ставят только пломбы с белым покрытием. По мнению Шмуклера, даже без запрета, который ЕС вводит по экологическим соображениям, сам метод исчез бы примерно к 2030 году, поскольку студенты не изучают его на факультетах.
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