Кто имеет право на два стоматологических осмотра с возмещением расходов в 2024 году?

Как проводились стоматологические осмотры раньше?

До конца 2021 года пациенты могли приходить на профилактический осмотр, покрываемый медицинской страховкой, один раз в год. Второй стоматологический осмотр, который в обществе иногда ошибочно называют «профилактическим», также покрывался медицинской страховкой.



Его буквальное название — «Уход за зарегистрированным застрахованным лицом старше 18 лет», и он включает в себя все те же процедуры, что и профилактический. В частности, проверка гигиены зубов, базовый осмотр, инструктаж застрахованного и лечение распространенных неблагоприятных состояний.



Стоматологические осмотры с 2022 года

Начиная с 2022 года, то есть и сегодня, застрахованные лица старше 18 лет по-прежнему имеют право на профилактический осмотр, покрываемый их медицинским страхованием, один раз в год. Основное изменение коснулось так называемых вторых стоматологических осмотров, которые до конца 2021 года покрывались медицинским страхованием только в том случае, если застрахованное лицо фактически посещало второй стоматологический осмотр.





В настоящее время второй осмотр покрывается так называемым совокупным возмещением. Однако это изменение в возмещении не будет ощущаться застрахованными лицами, и в основном оно коснется стоматологов.



Как работает совокупное возмещение?

В настоящее время страховая компания выплачивает стоматологу за каждого зарегистрированного застрахованного ежемесячную совокупную оплату, которая включает в себя второй стоматологический осмотр, даже если застрахованный вообще не посещает стоматологическую клинику. О втором стоматологическом осмотре также сообщается в страховую компанию под кодом 0095.



Застрахованные лица могут не беспокоиться о том, что им придется самим оплачивать второй стоматологический осмотр — он по-прежнему покрывается страховой компанией.



Когда вы оплачиваете профилактический или второй стоматологический осмотр?

Однако дело обстоит иначе, если во время профилактического осмотра стоматолог выполняет действия или использует материалы, которые не покрываются государственным медицинским страхованием. В этом случае застрахованное лицо уже должно оплатить эти действия и материалы.



При плановом стоматологическом осмотре покрываются только основные стоматологические процедуры. Почти всегда во время осмотра застрахованному лицу требуется лечение кариеса, который после сверления заполняется зубной пломбой. Например, белые (фотокомпозитные) пломбы покрываются медицинской страховкой только при использовании на передних зубах (до тройки).



Если процедура или материал не покрываются медицинским страхованием или покрываются лишь частично, стоматолог должен заранее сообщить пациенту стоимость процедуры/материала, а пациент должен дать согласие на проведение процедуры.