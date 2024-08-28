С резким похолоданием ковид вернется в Чехию. Люди должны пройти вакцинацию прямо сейчас
10 сентября 2024
13:30
384
В Чехии на этой неделе резко похолодало. Вместе с осенней погодой наступает сезон простуд, гриппа и Covid-19. По мнению экспертов, при снижении температуры увеличится и заболеваемость ковидом.
Холодный фронт прибыл в Чехию в понедельник. Тропические температуры сменились дождливыми 15-20°C. Внезапный приход осенней погоды для Чехии означает не только смену гардероба — с понижением температуры, по мнению эпидемиологов, увеличится количество респираторных заболеваний, возглавляемых Covid-19.
«Несомненно, с наступлением простуды увеличится заболеваемость острыми респираторными инфекциями, как простудой, так и другими респираторными вирусами, в том числе возбудителем covid-19», — сказал заведующий кафедрой эпидемиологии инфекционных заболеваний Государственного института здравоохранения (SZÚ) Ян Кынчл.
Число зараженных уже растет
С ним согласилась и Хелена Йиржинцова из Национальной справочной лаборатории гриппа и негриппозных респираторных вирусных заболеваний. По ее словам, можно ожидать, что с приходом осени увеличится число заболеваний, вызванных Covid-19, особенно вариант KP.3.1.1, который сейчас доминирует.
По данным Минздрава, доступным на сайте, число инфицированных растет со второй недели июля, превысив даже показатели за аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлым годом количество купленных в аптеках тестов на антигены в августе также увеличилось почти в восемь раз. Об этом заявила, например, интернет-аптека Lékarna.cz.
«Климатические изменения и колебания погоды в последние годы создают благоприятные условия для распространения респираторных заболеваний. Это явление, вероятно, будет повторяться каждый год», — говорит фармацевт Ондржей Плескот из консалтинговой компании этой компании.
Пришло время сделать прививку
В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к проведению кампаний вакцинации для категорий населения, которые входят в группу риска.
Министерство здравоохранения также начало свою кампанию в августе. По их данным, в сезоне 2023/2024 уровень вакцинации населения составил всего 3,8%, что даже ниже уровня вакцинации против гриппа (8%).
По мнению эпидемиологов, идеальное время для ревакцинации или первой прививки — именно сейчас. «Идеально сейчас сделать прививку или ревакцинацию против SARS-CoV-2», — советует Кынчл. С другой стороны, вакцина против гриппа все еще может подождать. «Вакцинацию против гриппа следует отложить до октября или ноября», — рекомендует эксперт.
Вакцинацию против covid-19 полностью оплачивает государство для всех, а в случае гриппа медицинская страховка полностью покрывает вакцинацию для людей старше 65 лет и отдельных групп хронически больных людей.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
299
С НОЯБРЯ 1989 ГОДА ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА СОТНИ ПРОЦЕНТОВ, НО ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
Большинство товаров и услуг в Чехии за последние 35 лет значительно подорожали, в некоторых случаях более чем в 10 раз. Рост цен отстает от роста заработной платы и пенсий. Так, в 1989 году средняя...
22:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
526
Работодатели часто допускают дискриминацию в процессе отбора и в течение срока трудоустройства, что противоречит закону. Омбудсмен обратил внимание на наиболее частые случаи дискриминации.
08:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
372
Компания Servodata выиграла конкурс на поставку системы для оцифровки управления строительством. Об этом сообщил министр регионального развития Иван Бартош в эфире телеканала Nova. Первоначальному...
17:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
595
К концу срока проведения всеобщих выборов 2025 года почти все пособия и субсидии можно будет оформить в цифровом виде. В следующем году люди смогут подавать онлайн-заявления на получение пособий по...
18:30
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1347
Несколько пожарных расчетов с утра субботы тушили пожар на крыше бассейна в городе Чески-Крумлов. Пламя вспыхнуло в перекрытиях крыши, пришлось отключить фотоэлектрические панели. Следователи...
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
766
Ученый Томаш Чижмар из Института технологии приборостроения Академии наук Чешской Республики в Брно внес значительный вклад в разработку эндоскопа с волокном толщиной с человеческий волос. Он...
18:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
982
Подразделение 29155 российской военной разведки ГРУ, агенты которого Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в организации взрыва во Врбетице, также стояло за многочисленными хакерскими...
08:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
646
Группа талантливых чешских студентов сумела не только изобрести, но и построить космический спутник, а теперь им удалось добиться того, чтобы он действительно полетел в космос. К концу года он...
14:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1182
ЧИСЛО КОМПАНИЙ С РУССКИМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ В ЧЕХИИ СОКРАЩАЕТСЯ, А СО СЛОВАЦКИМИ И ВЕНГЕРСКИМИ — УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Больше всего в этом году в Чехии сократилось количество компаний, принадлежащих белорусам и россиянам. Напротив, быстрее всего увеличивается число собственников фирм из Венгрии и Словакии. Это...
11:00
31 АВГУСТА 2024
744
Четверть родителей потратят на начало учебного года более 5 000 крон. Почти треть потратит от 3 000 до 5 000 крон. Большинство из них оплачивают обувь и одежду для детей, затем следуют школьные...
20:00
29 АВГУСТА 2024
2184
Чешские потребители давно ждали государственных поощрений, которые сделали бы покупку чисто электрического автомобиля более доступной. В марте этого года программа субсидирования покупки...
08:00
29 АВГУСТА 2024
1337
После запрета на амальгаму в 2026 году даже взрослые смогут поставить на зубы пломбы, полностью оплачиваемые медицинской страховкой. Информацию Чешской стоматологической палаты (ČSK) подтвердило...
15:00
28 АВГУСТА 2024
719
Крупнейшая чешская страховая компания выберет нового директора в сентябре. У членов совета директоров Всеобщей медицинской страховой компании (VZP) есть несколько недель, чтобы предложить свои...
13:00
28 АВГУСТА 2024
884
В Минрегионе нашли неожиданное решение проблем, сопровождавших новую процедуру согласования строительства с момента ее запуска. Чиновникам могут разрешить временно использовать исходные системы, в...
09:00
28 АВГУСТА 2024
1281
Утверждение о том, что Чешская Республика является одной из самых эгалитарных стран, все больше и больше расходится с делом. Имущественное неравенство здесь одно из самых высоких в развитом мире,...