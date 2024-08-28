С резким похолоданием ковид вернется в Чехию. Люди должны пройти вакцинацию прямо сейчас

В Чехии на этой неделе резко похолодало. Вместе с осенней погодой наступает сезон простуд, гриппа и Covid-19. По мнению экспертов, при снижении температуры увеличится и заболеваемость ковидом.

Холодный фронт прибыл в Чехию в понедельник. Тропические температуры сменились дождливыми 15-20°C. Внезапный приход осенней погоды для Чехии означает не только смену гардероба — с понижением температуры, по мнению эпидемиологов, увеличится количество респираторных заболеваний, возглавляемых Covid-19.



«Несомненно, с наступлением простуды увеличится заболеваемость острыми респираторными инфекциями, как простудой, так и другими респираторными вирусами, в том числе возбудителем covid-19», — сказал заведующий кафедрой эпидемиологии инфекционных заболеваний Государственного института здравоохранения (SZÚ) Ян Кынчл.



Число зараженных уже растет



С ним согласилась и Хелена Йиржинцова из Национальной справочной лаборатории гриппа и негриппозных респираторных вирусных заболеваний. По ее словам, можно ожидать, что с приходом осени увеличится число заболеваний, вызванных Covid-19, особенно вариант KP.3.1.1, который сейчас доминирует.



По данным Минздрава, доступным на сайте, число инфицированных растет со второй недели июля, превысив даже показатели за аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлым годом количество купленных в аптеках тестов на антигены в августе также увеличилось почти в восемь раз. Об этом заявила, например, интернет-аптека Lékarna.cz.



«Климатические изменения и колебания погоды в последние годы создают благоприятные условия для распространения респираторных заболеваний. Это явление, вероятно, будет повторяться каждый год», — говорит фармацевт Ондржей Плескот из консалтинговой компании этой компании.



Пришло время сделать прививку



В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к проведению кампаний вакцинации для категорий населения, которые входят в группу риска.



Министерство здравоохранения также начало свою кампанию в августе. По их данным, в сезоне 2023/2024 уровень вакцинации населения составил всего 3,8%, что даже ниже уровня вакцинации против гриппа (8%).



По мнению эпидемиологов, идеальное время для ревакцинации или первой прививки — именно сейчас. «Идеально сейчас сделать прививку или ревакцинацию против SARS-CoV-2», — советует Кынчл. С другой стороны, вакцина против гриппа все еще может подождать. «Вакцинацию против гриппа следует отложить до октября или ноября», — рекомендует эксперт.



Вакцинацию против covid-19 полностью оплачивает государство для всех, а в случае гриппа медицинская страховка полностью покрывает вакцинацию для людей старше 65 лет и отдельных групп хронически больных людей.