В затопленных районах проведут вакцинацию против гепатита

«Сейчас самое важное, на мой взгляд, — доставить лекарства в те районы, где есть хронические больные и затоплены аптеки, где пациент не может достать эти лекарства», — сказал он. По его словам, эта работа ведется с помощью кризисного штаба. «Кризисный персонал работает над тем, как доставить эти лекарства. Дистрибьютор должен привезти их, а фармацевт займется реализацией», — добавил он.



По его словам, главный гигиенист проинформировал кабинет министров на экстренном заседании в понедельник о необходимости подготовиться к вакцинации против гепатита А, который также называют «болезнью грязных рук». Стоимость вакцинации двумя дозами обычно составляет около 3 000 крон. «Это должно быть бесплатно, мы не можем просить людей в зонах риска платить за подобные вещи», — сказал он.



Он сказал, что аналогичный подход будет применен к анализу воды для проверки затопленных колодцев. Также решается вопрос о чистоте воды, включая загрязнение от мертвых животных. «Все эти наши шаги будут предприняты примерно через неделю, когда мы начнем их реализовывать. Сейчас необходимо ликвидировать последствия и доставить в эти районы медикаменты», — сказал министр.