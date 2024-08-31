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В сентябре у 10 000 человек в Чехии был положительный тест на ковид, распространяется ОРВИ

Новости 420on
23 сентября 2024
14:00
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Согласно статистике Министерства здравоохранения Чехии, в сентябре более 10 000 человек получили положительный результат теста на ковид-19 — почти каждый третий человек прошел тестирование на этот диагноз. Последний раз заболевших было больше в начале этого года. По данным Государственного института здравоохранения, с сентября в целом начали расти острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), куда врачи помимо ковида включают грипп или другие сезонные заболевания.
По мнению экспертов, вакцинация защищает от серьезных заболеваний, которые могут вызвать инфекции. «Чем старше человек, тем больше смысла имеет ежегодная осенняя вакцинация против гриппа и ковида. Обе инфекции могут мучить человека и являются причиной „общего ухудшения“ и декомпенсации хронических заболеваний, при которых необходима госпитализация», — сказал Марек Штефан с кафедры инфекционных болезней 2-го медицинского факультета Карлова университета.

В настоящее время доступны данные по ОРВИ за первые две недели сентября. Проверено почти 1 200 образцов, в них чаще всего обнаруживают вирус SARS-CoV-2, риновирусы, которые являются наиболее распространенными возбудителями простудных заболеваний, и микоплазмы, вызывающие пневмонию. В пересчете на 100 000 жителей врачи зарегистрировали 616 заболевших в первую неделю сентября и 819 во вторую неделю, что на одну треть больше.

К 22 сентября в статистику добавилось больше случаев заболевания Covid-19, чем в январе этого года, когда цифры, вызванные прошлогодней волной эпидемии, начали падать. На прошлой неделе в больницах было в среднем 135 госпитализированных пациентов, из них 12 — в отделениях интенсивной терапии.

Практикующий Людмила Бездичкова рассказала ЧТК в конце августа, что в последнее время ковид часто проявляется в виде более тяжелой простуды, сопровождающейся лихорадкой, которая длится примерно от пяти дней до недели. По ее словам, не каждый пациент должен проходить тестирование, но, по ее словам, тест должны пройти пожилые или другие пациенты из группы риска, которые могут получать противовирусные препараты.

В Чехии доступны вакцины, адаптированные к нынешнему типу коронавируса, по данным Минздрава, заказано около 700 000. «Каждый человек может сделать прививку у своего врача общей практики для взрослых, но если ваш врач по какой-то причине не делает прививку, он может сделать прививку у любого другого врача», — заявил в августе министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). За последний год прививку от ковида сделали около 400 000 человек, в основном пожилые люди. Около 200 000 человек привились против гриппа.
Чехия Болезни прививки коронавирус врачи статистика

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