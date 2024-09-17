Быстрее, чем врач. ИИ помогает оценивать рентгеновские снимки в Пельгржимове

«Мы используем программное обеспечение от Gleamer, которое помогает нам считывать снимки легких и скелета. Система также оценивает возраст костей и выполняет измерения скелета для нужд хирургов-ортопедов, например, измеряет объемы, углы и другие показатели», — объясняет Вацлав Маркварт, заведующий отделением радиодиагностики.



Пациентам не нужно беспокоиться. Искусственный интеллект в радиологии не заменяет врачей, а предоставляет им инструменты для принятия решений. Он может анализировать огромное количество изображений быстрее, чем человек.



«Это позволяет нам сосредоточиться на более сложных аспектах ухода за пациентами, в то время как алгоритмы ИИ могут помочь в решении рутинных задач», — говорит главный врач Маркварт.



На практике это выглядит так, что система искусственного интеллекта встроена в программы, в которых врачи просматривают изображения пациентов. Изображение передается из больницы в компанию, управляющую системой, в обезличенном виде по защищенному каналу связи.



«Искусственный интеллект оценивает изображение и отправляет прогнозы обратно на компьютер врача, проводящего осмотр. Он распределяет изображения каждого пациента по категориям в зависимости от степени предполагаемой патологии. На выходе для каждого изображения получается графическая локализация находки с указанием типа патологии», — рассказывает руководитель.



По мнению врачей, внедрение искусственного интеллекта в Пельгржимовской больнице облегчит первичную оценку рентгеновских снимков, особенно в отделении неотложной помощи и хирургических амбулаториях.



Искусственный интеллект в качестве помощника становится все более распространенным в медицинских учреждениях.



«В больнице Йиглавы он помогает при оценке маммограмм, и врачи начали использовать его во время летних каникул», — говорит Моника Захрлова, представитель больницы.