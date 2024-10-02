В стране бушуют грипп и ковид. Люди скупают экспресс-тесты
20 октября 2024
17:00
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С началом сезона респираторных инфекций людей все больше интересует, нет ли у них ковида, гриппа или RS-вирусов. Аптеки сообщают о мощном интересе к тестам на антиген. Хотя некоторые типы уже распроданы, продавцы уверяют, что в продаже имеются альтернативные варианты. Врачи говорят, что экспресс-тест имеет смысл делать только тогда, когда болезнь становится очевидной. Они также могут выявить новые разновидности вирусов.
«Сравнение проданных в этом году тестов на антиген показывает, что текущие продажи почти в четыре раза выше», — сказала Романа Жатецка, пресс-секретарь интернет-магазина Lékárna.cz.
Самый большой наплыв покупателей наблюдался в конце сентября, когда число людей, заразившихся ковидом, начало расти. Сейчас, по предупреждению Государственного института здравоохранения, в стране все чаще стали появляться больные гриппом. И люди хотят знать, с какой именно болезнью они лежат дома.
«Интерес проявляется в основном к домашнему экспресс-тесту, который определяет, заражены ли вы ковидом-19 или гриппом А/В, и этот тест в настоящее время распродан из-за высокого спроса, вызванного текущей ситуацией с заболеваемостью», — сказала Жатецка, добавив, что он должен появиться в продаже в течение недели.
На прошлой неделе аптеки Dr. Max продали 57 000 наборов тестов на ковид-антиген, что является самым большим показателем с начала года. Однако самотесты, позволяющие отличить грипп от ковида, не так востребованы в обычных магазинах. За предыдущую неделю было продано всего около 3 500 штук, сказал Михал Петров, представитель холдинга Česká lékárna, в который входит сеть Dr. Max.
«Иногда случается, что некоторые специфические тесты временно недоступны, но предложение достаточно разнообразно, поэтому это не является проблемой», — добавил он.
Аптеки сети BENU также отмечают самый высокий спрос с прошлого Рождества. На прошлой неделе они продали 64 000 тестов на антиген.
Проводите тест только при появлении симптомов
По словам микробиолога Павла Држевинека, самотестирование эффективно и для распространенных в настоящее время разновидностей вируса. За последний год возможности обнаружения вируса существенно не изменились. Не имеет смысла проводить тестирование в инкубационный период, то есть сразу после контакта с инфицированным человеком, когда болезнь еще не проявилась.
«Положительный результат теста на антиген у человека с симптомами респираторного заболевания может считаться убедительным и подтверждающим, что это ковид», — говорит он.
Однако отрицательный результат не является гарантией того, что у человека нет заболевания. Это зависит от чувствительности теста на антиген, его качества и того, как человек берет мазок из носа или носоглотки.
Важно различать заболевание у пожилых, хронически больных или людей с ослабленным иммунитетом, которые имеют симптомы и подвержены риску тяжелого течения. Они могут вовремя получить соответствующее лечение.
«Я полагаю, что они (не входящие в группу риска люди с симптомами заболевания) ответственно подходят к тестированию, чтобы изолировать себя и не распространять инфекцию дальше по округе», — добавил Држевинек, отметив, что это должно быть применимо к любому респираторному заболеванию.
Самый большой наплыв покупателей наблюдался в конце сентября, когда число людей, заразившихся ковидом, начало расти. Сейчас, по предупреждению Государственного института здравоохранения, в стране все чаще стали появляться больные гриппом. И люди хотят знать, с какой именно болезнью они лежат дома.
«Интерес проявляется в основном к домашнему экспресс-тесту, который определяет, заражены ли вы ковидом-19 или гриппом А/В, и этот тест в настоящее время распродан из-за высокого спроса, вызванного текущей ситуацией с заболеваемостью», — сказала Жатецка, добавив, что он должен появиться в продаже в течение недели.
На прошлой неделе аптеки Dr. Max продали 57 000 наборов тестов на ковид-антиген, что является самым большим показателем с начала года. Однако самотесты, позволяющие отличить грипп от ковида, не так востребованы в обычных магазинах. За предыдущую неделю было продано всего около 3 500 штук, сказал Михал Петров, представитель холдинга Česká lékárna, в который входит сеть Dr. Max.
«Иногда случается, что некоторые специфические тесты временно недоступны, но предложение достаточно разнообразно, поэтому это не является проблемой», — добавил он.
Аптеки сети BENU также отмечают самый высокий спрос с прошлого Рождества. На прошлой неделе они продали 64 000 тестов на антиген.
Проводите тест только при появлении симптомов
По словам микробиолога Павла Држевинека, самотестирование эффективно и для распространенных в настоящее время разновидностей вируса. За последний год возможности обнаружения вируса существенно не изменились. Не имеет смысла проводить тестирование в инкубационный период, то есть сразу после контакта с инфицированным человеком, когда болезнь еще не проявилась.
«Положительный результат теста на антиген у человека с симптомами респираторного заболевания может считаться убедительным и подтверждающим, что это ковид», — говорит он.
Однако отрицательный результат не является гарантией того, что у человека нет заболевания. Это зависит от чувствительности теста на антиген, его качества и того, как человек берет мазок из носа или носоглотки.
Важно различать заболевание у пожилых, хронически больных или людей с ослабленным иммунитетом, которые имеют симптомы и подвержены риску тяжелого течения. Они могут вовремя получить соответствующее лечение.
«Я полагаю, что они (не входящие в группу риска люди с симптомами заболевания) ответственно подходят к тестированию, чтобы изолировать себя и не распространять инфекцию дальше по округе», — добавил Држевинек, отметив, что это должно быть применимо к любому респираторному заболеванию.
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