У каждого пятого человека в Чехии остеопороз, но люди могут об этом не знать

Это показали данные General Health Insurance Company, которая ориентировалась на женщин после менопаузы и мужчин старше 65 лет. Заболевание, вызывающее смертельные переломы у ослабленных пожилых людей, можно вылечить, если его обнаружить на ранней стадии, что снижает риск ранней смерти.



«В целом от осложнений, связанных с переломом шейки бедра, умирает больше женщин, чем от рака шейки матки, матки и яичников вместе взятых», — отметил врач общей практики Йиржи Здражил. Истончение кости не причиняет боли и обычно остается незамеченным до тех пор, пока пациент не сломает кость.



В июле он купил для кабинета врача денситометр — прибор для определения плотности костей. С тех пор ему удалось обследовать 190 пациентов.



Заболевание чаще всего поражает женщин после наступления менопаузы, но встречается и у мужчин старше 65 лет. Именно на эти группы врачи ориентируются в программе раннего выявления заболевания.



«В то время как у женщины все было без проблем, у ее мужа был довольно значительный остеопороз обеих шеек бедренных костей. Хотя он всю жизнь вел активный образ жизни, девять лет назад он упал с лестницы, сломал лодыжку и пролежал почти 1,5 года», — описывает Здражил и добавляет: «Если бы ему тогда сделали денситометрию, то, скорее всего, у него обнаружили бы изменения плотности костной ткани. Мы бы внедрили лечение, которое предотвратило бы развитие остеопороза».



Врачи в Чехии ежегодно лечат около 71 000 человек по поводу перелома шейки бедренной кости, запястья или позвонка. В трети случаев после такой травмы они зависят от помощи окружающих, еще треть обычно погибает в течение года.



По оценкам, примерно от полумиллиона до 750 000 человек в Чешской Республике страдают остеопорозом. С прошлого года данные наконец начали систематически собираться в рамках программы раннего выявления остеопороза.



«Остеопороз фактически был подтвержден у каждого пятого пациента или пятого пациента, включенного в программу. У людей старше 80 лет заболеваемость даже превышала 40%», — рассказал вице-президент Общества метаболических заболеваний скелета Ричард Пикнер.



По его словам, в этих случаях можно было бы избежать серьезных осложнений.



В начале прошлого года в кабинетах практикующих врачей и амбулаторных гинекологов было около сотни денситометров, сейчас их более чем в два раза больше. По одному на каждый район. «Например, в Высочине, где два года назад на весь регион был только один денситометр, сегодня их десять», — рассказал депутат ВЗП Ян Боднар.



Осмотр с помощью аппарата входит в профилактический осмотр для женщин от 60 лет и мужчин от 70 лет. Однако это не единственный вариант. «Если пациент заинтересован в тесте на плотность костной ткани, он может в любое время обратиться к своему врачу общей практики», — добавил Здражил.



Истончению костей препятствует поступление витамина D и кальция, на более поздних стадиях заболевания врачи применяют гормональное лечение или бисфосфонаты.