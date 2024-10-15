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Правительство Чехии одобрило поправки к обязательному медицинскому страхованию

Новости 420on
31 октября 2024
08:00
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После запрета на пломбы из амальгамы люди по-прежнему будут иметь право на простую белую пломбу, оплачиваемую страховой компанией. Об этом в среду договорилось правительство, поддержавшее поправку к Закону о государственном медицинском страховании. Это также позволит людям ездить в больницы соседних стран для проведения операций или получать бонусы за регулярные профилактические осмотры.
Теперь документ ожидает обсуждения в обеих палатах парламента.

«Правительство единогласно одобрило этот закон. Эта поправка повысит не только эффективность системы государственного медицинского страхования, но и прежде всего доступность медицинской помощи как таковой», — заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания правительства.
Он выделил несколько ключевых изменений. Например, взрослые по-прежнему будут иметь право на пломбу, которую покрывает страховая компания. Амальгама должна исчезнуть из кабинетов стоматологов в 2026 году.

«Неламинированные композиты и пломбы химического и двойного отверждения будут покрываться полностью. Другие будут покрываться частично. Если амальгама исчезнет, пломбы будут полностью возмещаться», — сказал министр.

Поправка также позволит людям, живущим в приграничных районах, где здравоохранение менее доступно, обращаться в ближайшую больницу в Германии, Австрии, Польше или Словакии. Страховые компании смогут заключать договоры с такими учреждениями и возмещать чешским гражданам расходы на лечение без предварительного разрешения.

«Доступность медицинской помощи также значительно повысится благодаря возможности получить медицинскую помощь за границей, даже в случае рецидивов или длительных заболеваний», — отметил Валек.

В настоящее время обычно это работает так: страховая компания должна заранее одобрить процедуру за границей, чтобы оплатить ее.

Бонусы за профилактику

Также предполагается создать систему личных счетов в страховых компаниях, в рамках которой людям будут предлагаться бонусы и вознаграждения за прохождение скринингов и профилактических осмотров.
Закон также описывает ситуации, в которых врачи не могут брать с пациентов деньги. Если они будут брать деньги, это будет считаться незаконным.

На рассмотрении министра находится пять законопроектов о здравоохранении. Однако нет уверенности в том, что политикам удастся принять законопроект о медицинском страховании до выборов в палату следующей осенью.
страховые компании правительство Медицина и фармацевтика страхование законы Чехия
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