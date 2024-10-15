Правительство Чехии одобрило поправки к обязательному медицинскому страхованию

Теперь документ ожидает обсуждения в обеих палатах парламента.



«Правительство единогласно одобрило этот закон. Эта поправка повысит не только эффективность системы государственного медицинского страхования, но и прежде всего доступность медицинской помощи как таковой», — заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания правительства.

Он выделил несколько ключевых изменений. Например, взрослые по-прежнему будут иметь право на пломбу, которую покрывает страховая компания. Амальгама должна исчезнуть из кабинетов стоматологов в 2026 году.



«Неламинированные композиты и пломбы химического и двойного отверждения будут покрываться полностью. Другие будут покрываться частично. Если амальгама исчезнет, пломбы будут полностью возмещаться», — сказал министр.



Поправка также позволит людям, живущим в приграничных районах, где здравоохранение менее доступно, обращаться в ближайшую больницу в Германии, Австрии, Польше или Словакии. Страховые компании смогут заключать договоры с такими учреждениями и возмещать чешским гражданам расходы на лечение без предварительного разрешения.



«Доступность медицинской помощи также значительно повысится благодаря возможности получить медицинскую помощь за границей, даже в случае рецидивов или длительных заболеваний», — отметил Валек.



В настоящее время обычно это работает так: страховая компания должна заранее одобрить процедуру за границей, чтобы оплатить ее.



Бонусы за профилактику



Также предполагается создать систему личных счетов в страховых компаниях, в рамках которой людям будут предлагаться бонусы и вознаграждения за прохождение скринингов и профилактических осмотров.

Закон также описывает ситуации, в которых врачи не могут брать с пациентов деньги. Если они будут брать деньги, это будет считаться незаконным.



На рассмотрении министра находится пять законопроектов о здравоохранении. Однако нет уверенности в том, что политикам удастся принять законопроект о медицинском страховании до выборов в палату следующей осенью.