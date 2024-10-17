Сколько дней жители Чехии проводят на больничном

Каждый день в первой половине 2024 года в среднем 227 800 человек отсутствовали на своих рабочих местах из-за болезни. Этот показатель постепенно снижается с 2021 года, когда из-за продолжающейся эпидемии коронавируса он достиг своего пика, сообщает Český statistický úřad (ČSÚ). По данным статистики, в первые шесть месяцев этого года на 2000 человек меньше отсутствовало на работе по причине болезни или травмы по сравнению с тем же периодом 2019 года, до пандемии.



Средняя продолжительность больничного в этом году составила 32,5 дня, что на полдня меньше, чем год назад. Два года назад, когда коронавирус продолжал активно распространяться, работники находились на больничном в среднем 25 дней.



В текущем году больничный по болезни длится в среднем 30 дней, а после производственной травмы — 57 дней. Наиболее продолжительный больничный наблюдается у работников сельского и лесного хозяйства, которые проводят дома в среднем 46,8 дня. У строителей этот срок составляет 45,5 дня, а в секторе информационных и коммуникационных технологий — всего 19,1 дня.



За первые шесть месяцев этого года застрахованные по болезни провели без работы 41,47 миллиона дней, что на 949 000 дней меньше, чем в прошлом году. Статистика показывает, что 86% всех дней, проведенных на больничном, были связаны с болезнью, 3% — с несчастными случаями на производстве, и 11% — с другими травмами.



Врачи выдали почти 1,28 миллиона больничных листов в первые два квартала этого года. Из них 1,17 миллиона выписаны по причине болезни, 22 700 — по производственной травме и 84 700 — по другим травмам. Также стоит отметить, что женщины чаще оставались дома из-за болезней, в то время как мужчины чаще лечились после травм.