Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Сколько дней жители Чехии проводят на больничном

Новости и статьи
1 ноября 2024
21:00
306
В первом полугодии этого года работники провели на больничном в среднем 32,5 дня. Это на полдня больше, чем год назад. В среднем 227 800 человек ежедневно отсутствовали на работе из-за недомоганий или лечения травм. В последние годы этот показатель снижается. За первые шесть месяцев количество пропущенных дней составило почти 41,5 миллиона, что ниже почти на миллион по сравнению с прошлым годом. Количество выданных больничных снизилось примерно до 1,3 миллиона, говорится в сообщении Чешского статистического управления (ČSÚ).
Каждый день в первой половине 2024 года в среднем 227 800 человек отсутствовали на своих рабочих местах из-за болезни. Этот показатель постепенно снижается с 2021 года, когда из-за продолжающейся эпидемии коронавируса он достиг своего пика, сообщает Český statistický úřad (ČSÚ). По данным статистики, в первые шесть месяцев этого года на 2000 человек меньше отсутствовало на работе по причине болезни или травмы по сравнению с тем же периодом 2019 года, до пандемии. 

Средняя продолжительность больничного в этом году составила 32,5 дня, что на полдня меньше, чем год назад. Два года назад, когда коронавирус продолжал активно распространяться, работники находились на больничном в среднем 25 дней.

В текущем году больничный по болезни длится в среднем 30 дней, а после производственной травмы — 57 дней. Наиболее продолжительный больничный наблюдается у работников сельского и лесного хозяйства, которые проводят дома в среднем 46,8 дня. У строителей этот срок составляет 45,5 дня, а в секторе информационных и коммуникационных технологий — всего 19,1 дня.

За первые шесть месяцев этого года застрахованные по болезни провели без работы 41,47 миллиона дней, что на 949 000 дней меньше, чем в прошлом году. Статистика показывает, что 86% всех дней, проведенных на больничном, были связаны с болезнью, 3% — с несчастными случаями на производстве, и 11% — с другими травмами.

Врачи выдали почти 1,28 миллиона больничных листов в первые два квартала этого года. Из них 1,17 миллиона выписаны по причине болезни, 22 700 — по производственной травме и 84 700 — по другим травмам. Также стоит отметить, что женщины чаще оставались дома из-за болезней, в то время как мужчины чаще лечились после травм.
Больницы работа Чехия страхование
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2024
977
ДОМ И СЕМЬЯ
В ЧЕХИИ ТЕСТИРУЮТ «СОСЕДСКИЕ» ДЕТСКИЕ ГРУППЫ
19:30
31 ОКТЯБРЯ 2024
467
ДОМ И СЕМЬЯ
МОЖНО ЛИ ИЗЪЯТЬ ИМУЩЕСТВО ПРЕСТУПНИКА ИЗ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ?
15:00
31 ОКТЯБРЯ 2024
527
КУЛЬТУРА
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ ПОКУПАЮТ СВЕЧИ И ЦВЕТЫ, ЧТОБЫ ПОМЯНУТЬ БЛИЗКИХ. СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2024
1550
ЗДОРОВЬЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ОДОБРИЛО ПОПРАВКИ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
13:00
30 ОКТЯБРЯ 2024
1969
ТЕХНОЛОГИИ
ЕС ГОТОВИТ ЦИФРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ОНИ НЕ БУДУТ СОВМЕСТИМЫ С ЧЕШСКИМИ
16:30
29 ОКТЯБРЯ 2024
927
КУЛЬТУРА
СЕГОДНЯ БЫВШИЙ ОТЕЛЬ EVROPA ОТКРОЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ W PRAGUE
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2024
1487
ТЕХНОЛОГИИ
ЕВРОПА — ЛУЧШЕЕ В МИРЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ?
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
3863
КУЛЬТУРА
КУДА ПОЕХАТЬ В ЭТОМ ГОДУ? 5 САМЫХ КРАСИВЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЯРМАРОК ЕВРОПЫ
14:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
2737
ЗДОРОВЬЕ
У КАЖДОГО ПЯТОГО ЧЕЛОВЕКА В ЧЕХИИ ОСТЕОПОРОЗ, НО ЛЮДИ МОГУТ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАТЬ
21:00
22 ОКТЯБРЯ 2024
2356
КУЛЬТУРА
ПРОИСХОДЯТ СОВЕРШЕННО РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ЛИНГВИСТ ОПИСЫВАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ ЧЕШСКОГО «-OVÁ»
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2024
2085
ЗДОРОВЬЕ
В СТРАНЕ БУШУЮТ ГРИПП И КОВИД. ЛЮДИ СКУПАЮТ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2024
1328
ТЕХНОЛОГИИ
СТАНЕТ ЛИ ЧЕХИЯ КРУПНЫМ ИГРОКОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ МИКРОСХЕМ?
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
825
ТЕХНОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГ: ИИ И ЧЕЛОВЕК БУДУТ ДОПОЛНЯТЬ ДРУГ ДРУГА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
15:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1492
ДОМ И СЕМЬЯ
ТОРГОВЛЮ ДЕТЬМИ В ЧЕХИИ ТРУДНО РАСКРЫТЬ, ЖЕРТВЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ ПОЛИЦИИ
10:35
17 ОКТЯБРЯ 2024
1198
ТЕХНОЛОГИИ
У O2 ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ, У НЕКОТОРЫХ КЛИЕНТОВ НЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ