Количество ВИЧ-положительных иностранцев в Чехии сократилось впервые за два года

«По-прежнему основным способом передачи ВИЧ-инфекции является половой акт, причем доминирующим способом передачи являются контакты между мужчинами», — говорится в сообщении службы здравоохранения. До сих пор в этом году на эту форму инфекции приходилось 53,6% новых случаев, при этом одна треть заразилась при гетеросексуальных контактах, четыре — при употреблении инъекционных наркотиков, один ребенок заразился от матери и восемь случаев, когда передача была неясна.



Среди новых случаев среди иностранцев, находящихся в Чехии в течение длительного времени, SZÚ регистрирует почти четверть тех, кто сдал положительный анализ до въезда в страну. Беженцы с временной защитой регистрируются в SZÚ отдельно, и в этом году их стало на 34 больше.





Чешская Республика отслеживает случаи ВИЧ и СПИДа с 1985 года. С тех пор вирус был диагностирован у 4828 человек, у 915 развился СПИД, а 398 человек скончались от этой болезни. За три квартала этого года было зарегистрировано 30 новых случаев перерождения ВИЧ-инфекции в СПИД.



ВИЧ поражает белые кровяные тельца, называемые лимфоцитами, которые необходимы для иммунитета. После заражения их количество резко падает, затем падение прекращается, и здоровье инфицированного улучшается. Без лечения этот тип белых кровяных клеток постепенно снова снижается в течение восьми лет, после чего развивается болезнь СПИД, и пациенты умирают в течение нескольких лет.



Сегодня инфицированные могут принимать современные препараты, которые практически останавливают прогрессирование болезни. Они могут вести нормальную жизнь, в том числе и сексуальную, без риска заразить своего партнера.