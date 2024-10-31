Совпадение? Большинство краткосрочных больничных приходится на пятницу и понедельник

«Пилотный анализ связанных медицинских и социальных данных показывает, что значительная часть — почти 70% в первой выборке — коротких больничных не связана ни с какими лекарствами», — сказал вице-президент Торговой палаты Томаш Проуза.



По его словам, благодаря обмену данными между органами власти наконец-то стало возможным выяснить, назначают ли врачи какое-либо лечение.



«Фиктивные больничные — дорогостоящая проблема для работодателей, и мы надеемся, что государство будет очень тщательно анализировать эти данные и следить за законностью этих „выходных“ больничных», — говорит Проуза.



Но не все так просто, считает Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики. Большинство людей справляются с вирусом или кишечными проблемами, просто отдыхая и принимая безрецептурные лекарства.



«Выписывание краткосрочных больничных происходит и в дни, следующие за выходными. Тот факт, что при некоторых гастроэнтеритах, то есть диарее и рвоте, или вирусах не выписываются стандартные лекарства, конечно, не говорит о том, что это фиктивные больничные дни», — утверждает Шонка.



«С другой стороны, я не исключаю, что такое может случиться и что обычно пациент целенаправленно сообщает о подобных проблемах, и вы как врач должны ему верить», — добавил он.



Понедельники и пятницы лидируют, показывают данные

Данные, предоставленные Чешским управлением социального обеспечения, показывают, что однодневные больничные значительно преобладают по понедельникам и пятницам. В прошлом году управление зарегистрировало 8 284 случая по понедельникам, что является самым большим показателем среди всех дней.



Однако больничные, длящиеся всего один день, являются скорее исключением из общего числа зарегистрированных больничных дней — 2,5 миллиона в прошлом году. В прошлом году их было всего 32 993.





Шонка не согласен с идеей, что врачи массово выписывают людям больничные листы на один день, чтобы продлить их выходные, чтобы работникам не пришлось использовать для этого свой отпуск.



Рост числа больничных листов

Впрочем, в последние годы заболеваемость людей растет. В 2016 году власти зафиксировали 1,6 миллиона временных больничных, три года спустя — 1,9 миллиона, а в прошлом году — уже упомянутые 2,5 миллиона.



Более двух пятых случаев были связаны с респираторными заболеваниями.



«Я могу подтвердить, что в 2021 и 2022 годах наблюдался резкий рост числа краткосрочных больничных, но в 2023 году оно снова начало снижаться», — добавил Ладислав Душек, директор Института медицинской информации и статистики, имея в виду пандемию ковида, когда показатели значительно подскочили.



Как и Шонка, он отмечает, что большое количество краткосрочных больничных без назначения лекарств не является показательным.



Причиной этого, по мнению статистиков, может быть рост заболеваемости из-за ослабленного иммунитета, но в меньшей степени и отмена периода выхода из карантина, которая произошла в 2019 году. До этого компенсация зарплаты выплачивалась только с четвертого дня болезни, теперь — с первого.



Главным критиком в то время была Торгово-промышленная палата. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) в прошлом году заявил, что проведет анализ «злоупотребления больничными листами», чтобы выяснить, соответствуют ли действительности утверждения некоторых медицинских страховщиков и работодателей. До сих пор этого не произошло.