Совпадение? Большинство краткосрочных больничных приходится на пятницу и понедельник
10 ноября 2024
11:00
282
Почти три четверти краткосрочных больничных листов выдаются врачами без назначения лекарств. На это указали представители Торговой палаты, опираясь на данные властей. По их мнению, некоторые врачи искусственно продлевают сотрудникам выходные, так как большинство однодневных больничных листов выдается на понедельник или пятницу. Практикующие врачи отвергают подобные ухищрения и указывают на то, что при многих заболеваниях ничего не назначается.
«Пилотный анализ связанных медицинских и социальных данных показывает, что значительная часть — почти 70% в первой выборке — коротких больничных не связана ни с какими лекарствами», — сказал вице-президент Торговой палаты Томаш Проуза.
По его словам, благодаря обмену данными между органами власти наконец-то стало возможным выяснить, назначают ли врачи какое-либо лечение.
«Фиктивные больничные — дорогостоящая проблема для работодателей, и мы надеемся, что государство будет очень тщательно анализировать эти данные и следить за законностью этих „выходных“ больничных», — говорит Проуза.
Но не все так просто, считает Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики. Большинство людей справляются с вирусом или кишечными проблемами, просто отдыхая и принимая безрецептурные лекарства.
«Выписывание краткосрочных больничных происходит и в дни, следующие за выходными. Тот факт, что при некоторых гастроэнтеритах, то есть диарее и рвоте, или вирусах не выписываются стандартные лекарства, конечно, не говорит о том, что это фиктивные больничные дни», — утверждает Шонка.
«С другой стороны, я не исключаю, что такое может случиться и что обычно пациент целенаправленно сообщает о подобных проблемах, и вы как врач должны ему верить», — добавил он.
Понедельники и пятницы лидируют, показывают данные
Данные, предоставленные Чешским управлением социального обеспечения, показывают, что однодневные больничные значительно преобладают по понедельникам и пятницам. В прошлом году управление зарегистрировало 8 284 случая по понедельникам, что является самым большим показателем среди всех дней.
Однако больничные, длящиеся всего один день, являются скорее исключением из общего числа зарегистрированных больничных дней — 2,5 миллиона в прошлом году. В прошлом году их было всего 32 993.
По его словам, благодаря обмену данными между органами власти наконец-то стало возможным выяснить, назначают ли врачи какое-либо лечение.
«Фиктивные больничные — дорогостоящая проблема для работодателей, и мы надеемся, что государство будет очень тщательно анализировать эти данные и следить за законностью этих „выходных“ больничных», — говорит Проуза.
Но не все так просто, считает Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики. Большинство людей справляются с вирусом или кишечными проблемами, просто отдыхая и принимая безрецептурные лекарства.
«Выписывание краткосрочных больничных происходит и в дни, следующие за выходными. Тот факт, что при некоторых гастроэнтеритах, то есть диарее и рвоте, или вирусах не выписываются стандартные лекарства, конечно, не говорит о том, что это фиктивные больничные дни», — утверждает Шонка.
«С другой стороны, я не исключаю, что такое может случиться и что обычно пациент целенаправленно сообщает о подобных проблемах, и вы как врач должны ему верить», — добавил он.
Понедельники и пятницы лидируют, показывают данные
Данные, предоставленные Чешским управлением социального обеспечения, показывают, что однодневные больничные значительно преобладают по понедельникам и пятницам. В прошлом году управление зарегистрировало 8 284 случая по понедельникам, что является самым большим показателем среди всех дней.
Однако больничные, длящиеся всего один день, являются скорее исключением из общего числа зарегистрированных больничных дней — 2,5 миллиона в прошлом году. В прошлом году их было всего 32 993.
Шонка не согласен с идеей, что врачи массово выписывают людям больничные листы на один день, чтобы продлить их выходные, чтобы работникам не пришлось использовать для этого свой отпуск.
Рост числа больничных листов
Впрочем, в последние годы заболеваемость людей растет. В 2016 году власти зафиксировали 1,6 миллиона временных больничных, три года спустя — 1,9 миллиона, а в прошлом году — уже упомянутые 2,5 миллиона.
Более двух пятых случаев были связаны с респираторными заболеваниями.
«Я могу подтвердить, что в 2021 и 2022 годах наблюдался резкий рост числа краткосрочных больничных, но в 2023 году оно снова начало снижаться», — добавил Ладислав Душек, директор Института медицинской информации и статистики, имея в виду пандемию ковида, когда показатели значительно подскочили.
Как и Шонка, он отмечает, что большое количество краткосрочных больничных без назначения лекарств не является показательным.
Причиной этого, по мнению статистиков, может быть рост заболеваемости из-за ослабленного иммунитета, но в меньшей степени и отмена периода выхода из карантина, которая произошла в 2019 году. До этого компенсация зарплаты выплачивалась только с четвертого дня болезни, теперь — с первого.
Главным критиком в то время была Торгово-промышленная палата. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) в прошлом году заявил, что проведет анализ «злоупотребления больничными листами», чтобы выяснить, соответствуют ли действительности утверждения некоторых медицинских страховщиков и работодателей. До сих пор этого не произошло.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
9 НОЯБРЯ 2024
543
21:00
8 НОЯБРЯ 2024
2758
20:00
8 НОЯБРЯ 2024
678
16:30
8 НОЯБРЯ 2024
705
18:00
7 НОЯБРЯ 2024
3258
08:00
7 НОЯБРЯ 2024
890
13:00
4 НОЯБРЯ 2024
584
18:00
3 НОЯБРЯ 2024
649
15:45
3 НОЯБРЯ 2024
1313
11:00
3 НОЯБРЯ 2024
839
13:00
2 НОЯБРЯ 2024
1452
21:00
1 НОЯБРЯ 2024
1306
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2024
2422