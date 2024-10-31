920 000 человек в Чехии, включая 131 000 детей, не имеют своего врача общей практики
9 ноября 2024
11:00
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Возраст 40% врачей общей практики превышает 60 лет, поэтому следует ожидать их ухода на пенсию. По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), ситуация улучшится в течение нескольких лет, так как для этой профессии будет подготовлено 1 667 новых специалистов. Однако, по мнению Петра Шонки, председателя Ассоциации врачей общей практики, снабжение некоторых регионов кадрами останется проблемой.
«Если кто-то решает стать терапевтом или врачом общей практики для детей и подростков, процесс занимает несколько лет», — сказал Валек. По его словам, в настоящее время по этим специальностям готовят 1 667 людей. «К 2030 году количество врачей в возрасте до 34 лет в этих областях увеличится, а средний возраст начнет снижаться», — добавил он.
По словам главы ассоциации практикующих врачей Шонки, ежегодно около 120 специалистов сдают соответствующие экзамены и могут приступить к работе в качестве врача общей практики для взрослых. По его мнению, такого количества будет достаточно для нормального пополнения кадров, выходящих на пенсию, если только в предыдущие годы их не было значительно меньше. Он также отметил, что 70% — это женщины, которые выбывают из системы во время декретного отпуска.
Учитывая, что в следующем году из медицинских вузов выйдет на 25% больше выпускников, Шонка сказал, что было бы целесообразно предложить им больше мест в ординатуре, где они стажируются в кабинетах опытных наставников. Но проблема, по его словам, заключается в том, что молодые врачи не хотят ехать в некоторые регионы.
По его словам, при министре здравоохранения Адаме Войтехе (ANO) государство пыталось предоставить им более высокие субсидии на должности в регионах, где их не хватает. Однако эта мера была отменена как дискриминационная. «Может быть, это могли бы делать страховые или регионы», — сказал он.
В системе государственного медицинского страхования на следующий год предусмотрено около 530 миллиардов крон, и за десять лет эта сумма увеличилась примерно вдвое. Депутат от SPD Ивета Штефанова заявила, что в первую очередь следует искать возможности для экономии и повышения эффективности, а уже потом рассматривать возможность повышения страховых взносов. «Профилактика и доступность первичной медицинской помощи стоят на первом месте», — сказала она. По ее словам, цифровизация и современные технологии, позволяющие сократить расходы, также могут помочь.
По словам Валека, из тех денег, которые медицинские страховые компании платят за обслуживание, около 60% уходит на зарплату и 10-15% — на эксплуатационные расходы, такие как энергия или вода. Возможность сэкономить на неэффективности или профилактике составляет лишь четверть от этой суммы, или 171 миллиард крон, сказал он.
По словам главы ассоциации практикующих врачей Шонки, ежегодно около 120 специалистов сдают соответствующие экзамены и могут приступить к работе в качестве врача общей практики для взрослых. По его мнению, такого количества будет достаточно для нормального пополнения кадров, выходящих на пенсию, если только в предыдущие годы их не было значительно меньше. Он также отметил, что 70% — это женщины, которые выбывают из системы во время декретного отпуска.
Учитывая, что в следующем году из медицинских вузов выйдет на 25% больше выпускников, Шонка сказал, что было бы целесообразно предложить им больше мест в ординатуре, где они стажируются в кабинетах опытных наставников. Но проблема, по его словам, заключается в том, что молодые врачи не хотят ехать в некоторые регионы.
По его словам, при министре здравоохранения Адаме Войтехе (ANO) государство пыталось предоставить им более высокие субсидии на должности в регионах, где их не хватает. Однако эта мера была отменена как дискриминационная. «Может быть, это могли бы делать страховые или регионы», — сказал он.
В системе государственного медицинского страхования на следующий год предусмотрено около 530 миллиардов крон, и за десять лет эта сумма увеличилась примерно вдвое. Депутат от SPD Ивета Штефанова заявила, что в первую очередь следует искать возможности для экономии и повышения эффективности, а уже потом рассматривать возможность повышения страховых взносов. «Профилактика и доступность первичной медицинской помощи стоят на первом месте», — сказала она. По ее словам, цифровизация и современные технологии, позволяющие сократить расходы, также могут помочь.
По словам Валека, из тех денег, которые медицинские страховые компании платят за обслуживание, около 60% уходит на зарплату и 10-15% — на эксплуатационные расходы, такие как энергия или вода. Возможность сэкономить на неэффективности или профилактике составляет лишь четверть от этой суммы, или 171 миллиард крон, сказал он.
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