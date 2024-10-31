920 000 человек в Чехии, включая 131 000 детей, не имеют своего врача общей практики

«Если кто-то решает стать терапевтом или врачом общей практики для детей и подростков, процесс занимает несколько лет», — сказал Валек. По его словам, в настоящее время по этим специальностям готовят 1 667 людей. «К 2030 году количество врачей в возрасте до 34 лет в этих областях увеличится, а средний возраст начнет снижаться», — добавил он.



По словам главы ассоциации практикующих врачей Шонки, ежегодно около 120 специалистов сдают соответствующие экзамены и могут приступить к работе в качестве врача общей практики для взрослых. По его мнению, такого количества будет достаточно для нормального пополнения кадров, выходящих на пенсию, если только в предыдущие годы их не было значительно меньше. Он также отметил, что 70% — это женщины, которые выбывают из системы во время декретного отпуска.



Учитывая, что в следующем году из медицинских вузов выйдет на 25% больше выпускников, Шонка сказал, что было бы целесообразно предложить им больше мест в ординатуре, где они стажируются в кабинетах опытных наставников. Но проблема, по его словам, заключается в том, что молодые врачи не хотят ехать в некоторые регионы.



По его словам, при министре здравоохранения Адаме Войтехе (ANO) государство пыталось предоставить им более высокие субсидии на должности в регионах, где их не хватает. Однако эта мера была отменена как дискриминационная. «Может быть, это могли бы делать страховые или регионы», — сказал он.



В системе государственного медицинского страхования на следующий год предусмотрено около 530 миллиардов крон, и за десять лет эта сумма увеличилась примерно вдвое. Депутат от SPD Ивета Штефанова заявила, что в первую очередь следует искать возможности для экономии и повышения эффективности, а уже потом рассматривать возможность повышения страховых взносов. «Профилактика и доступность первичной медицинской помощи стоят на первом месте», — сказала она. По ее словам, цифровизация и современные технологии, позволяющие сократить расходы, также могут помочь.



По словам Валека, из тех денег, которые медицинские страховые компании платят за обслуживание, около 60% уходит на зарплату и 10-15% — на эксплуатационные расходы, такие как энергия или вода. Возможность сэкономить на неэффективности или профилактике составляет лишь четверть от этой суммы, или 171 миллиард крон, сказал он.