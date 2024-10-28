В Праге вдвое выросло число детей — пациентов психиатрических клиник

В 2013 году в Праге насчитывалось 4 738 пациентов детских психиатрических клиник, тогда как десять лет спустя, то есть в прошлом году, их было 8 311. По словам заместителя мэра Александры Уджене (ODS), наблюдается тревожный рост некоторых психических расстройств среди детей, в три раза - депрессии и в пять раз - расстройств личности.





Город пытается решить проблему путем создания новых мощностей, но, по словам Дусека, их все равно не хватает, несмотря на то, что ситуация в Праге лучше, чем в других регионах. По словам Душека, за десять лет количество острых госпитализаций только в возрастной группе от 15 до 19 лет выросло более чем на 210 процентов. Сейчас в городе 53 койки для экстренной госпитализации детей и подростков, 224 койки для взрослых и 87 коек для пожилых людей.





По словам Яны Августиновой, руководителя больницы, машины скорой помощи доставляют пациентов, например, в клинику педиатрии и наследственных нарушений обмена веществ при университетской больнице на Карловой площади. У трети пациентов хронические проблемы с питанием, еще 30% сталкивается с трудностями после однократного опьянения, а около 30% пытались покончить с собой.





«Их направляют в педиатрическое отделение, - говорит Августинова. Даже парамедики не знают, что и в каком количестве проглотил пациент, необходимо провести ряд обследований. Но когда такого пациента нужно перевести в отделение детской психиатрии, приходится ждать до 14 дней, пока освободится место. Как правило, пациентов старше 15 лет помещают туда быстрее, но попытки суицида совершают и более молодые пациенты.





По словам Душека и Михала Поважана, заведующего детским отделением психиатрической больницы в Богнице, пациенты из других регионов направляются в Прагу, где им пришлось бы ждать профессиональной помощи гораздо дольше. «В Богнице у нас огромная проблема со средним медицинским персоналом, возможности не ограничиваются количеством коек, но мы должны думать о том, как организовать постоянный надзор», - говорит Поважан.





Но речь идет и о врачах. «Существует отчаянная нехватка детских и подростковых психиатров - профессии, в которой мы сейчас больше всего нуждаемся», - говорит Душек. Треть психиатров, работающих в Праге, старше 60 лет, а пятая часть - старше 65. По мнению Душека, этих врачей нужно мотивировать не закрывать свои практики, пока не вырастет новое поколение психиатров, и влиять на выпускников общих медицинских факультетов, чтобы они занимались психиатрией, особенно детской психиатрией. Действительно, ожидается, что число пациентов детского и подросткового возраста будет только расти, и в ближайшие десять лет в помощи могут нуждаться 23 000 человек в год.