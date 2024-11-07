Половина мужчин и четверть женщин не подозревают о своей сниженной фертильности
24 ноября 2024
17:00
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Почти половина мужчин и четверть женщин имеют в своей жизни факторы риска, влияющие на фертильность. Проблемы с зачатием возникают и у тридцатилетних, низкая способность к оплодотворению яйцеклетки — не редкость у женщин, а у каждого шестого мужчины результат анализа спермы оставляет желать лучшего. Результаты онлайн-анкетирования почти 10 000 респондентов и тестов на фертильность были представлены фондом ProFertility Foundation.
«Различные факторы, включая возраст, индекс массы тела, состояние здоровья и образ жизни, помогли кандидатам определить степень риска для своего репродуктивного здоровья», — говорит Гана Вишнева, главный врач клиники ЭКО «Куб». ИМТ — это показатель, который объединяет рост и вес для определения риска для здоровья.
У женщин фертильность определяется путем анализа количества яйцеклеток. Проверяется уровень антимюллерова гормона (AМГ), который контролирует процесс созревания яйцеклетки, а с помощью УЗИ исследуется количество так называемых антральных фолликулов — скоплений клеток в яичниках, в которых созревают яйцеклетки. Обследование сотен женщин в клинике показало, что более чем у 40% из них уровень гормонов ниже, чем положено для их возраста.
«Сниженный овариальный резерв может сигнализировать о риске преждевременной овариальной недостаточности и связан с худшим прогнозом в случае проведения ЭКО в будущем. Поэтому важно выявить низкий овариальный резерв как можно раньше», — говорит Вишнева. По мнению врачей, женщины должны интересоваться своим овариальным резервом не позднее 30 лет; это не является частью обычного гинекологического обследования.
При обследовании мужчин врачи используют так называемую спермиограмму — микроскопическое исследование эякулята, которое показывает количество, форму и подвижность сперматозоидов. «Примерно в 16% случаев при исследовании спермиограммы были обнаружены патологии. Мы наблюдали несколько большую частоту таких проблем у мужчин в возрасте около 36 лет, в то время как у мужчин старше 50 лет мы наблюдали значительное ухудшение», — говорит Вишнева. По ее словам, за последние 50 лет качество спермы также снизилось в целом.
По словам Вишневой, риск может представлять не только нездоровый образ жизни, например ожирение или курение, но и спорт, сочетающий интенсивные тренировки, строгое питание и повышенное психологическое давление. У женщин, по словам врачей, чрезмерные тренировки могут привести к гормональному дисбалансу и нарушениям менструального цикла. У мужчин чрезмерные физические нагрузки могут повлиять на качество спермы.
У женщин фертильность определяется путем анализа количества яйцеклеток. Проверяется уровень антимюллерова гормона (AМГ), который контролирует процесс созревания яйцеклетки, а с помощью УЗИ исследуется количество так называемых антральных фолликулов — скоплений клеток в яичниках, в которых созревают яйцеклетки. Обследование сотен женщин в клинике показало, что более чем у 40% из них уровень гормонов ниже, чем положено для их возраста.
«Сниженный овариальный резерв может сигнализировать о риске преждевременной овариальной недостаточности и связан с худшим прогнозом в случае проведения ЭКО в будущем. Поэтому важно выявить низкий овариальный резерв как можно раньше», — говорит Вишнева. По мнению врачей, женщины должны интересоваться своим овариальным резервом не позднее 30 лет; это не является частью обычного гинекологического обследования.
При обследовании мужчин врачи используют так называемую спермиограмму — микроскопическое исследование эякулята, которое показывает количество, форму и подвижность сперматозоидов. «Примерно в 16% случаев при исследовании спермиограммы были обнаружены патологии. Мы наблюдали несколько большую частоту таких проблем у мужчин в возрасте около 36 лет, в то время как у мужчин старше 50 лет мы наблюдали значительное ухудшение», — говорит Вишнева. По ее словам, за последние 50 лет качество спермы также снизилось в целом.
По словам Вишневой, риск может представлять не только нездоровый образ жизни, например ожирение или курение, но и спорт, сочетающий интенсивные тренировки, строгое питание и повышенное психологическое давление. У женщин, по словам врачей, чрезмерные тренировки могут привести к гормональному дисбалансу и нарушениям менструального цикла. У мужчин чрезмерные физические нагрузки могут повлиять на качество спермы.
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