Половина мужчин и четверть женщин не подозревают о своей сниженной фертильности

«Различные факторы, включая возраст, индекс массы тела, состояние здоровья и образ жизни, помогли кандидатам определить степень риска для своего репродуктивного здоровья», — говорит Гана Вишнева, главный врач клиники ЭКО «Куб». ИМТ — это показатель, который объединяет рост и вес для определения риска для здоровья.



У женщин фертильность определяется путем анализа количества яйцеклеток. Проверяется уровень антимюллерова гормона (AМГ), который контролирует процесс созревания яйцеклетки, а с помощью УЗИ исследуется количество так называемых антральных фолликулов — скоплений клеток в яичниках, в которых созревают яйцеклетки. Обследование сотен женщин в клинике показало, что более чем у 40% из них уровень гормонов ниже, чем положено для их возраста.



«Сниженный овариальный резерв может сигнализировать о риске преждевременной овариальной недостаточности и связан с худшим прогнозом в случае проведения ЭКО в будущем. Поэтому важно выявить низкий овариальный резерв как можно раньше», — говорит Вишнева. По мнению врачей, женщины должны интересоваться своим овариальным резервом не позднее 30 лет; это не является частью обычного гинекологического обследования.



При обследовании мужчин врачи используют так называемую спермиограмму — микроскопическое исследование эякулята, которое показывает количество, форму и подвижность сперматозоидов. «Примерно в 16% случаев при исследовании спермиограммы были обнаружены патологии. Мы наблюдали несколько большую частоту таких проблем у мужчин в возрасте около 36 лет, в то время как у мужчин старше 50 лет мы наблюдали значительное ухудшение», — говорит Вишнева. По ее словам, за последние 50 лет качество спермы также снизилось в целом.



По словам Вишневой, риск может представлять не только нездоровый образ жизни, например ожирение или курение, но и спорт, сочетающий интенсивные тренировки, строгое питание и повышенное психологическое давление. У женщин, по словам врачей, чрезмерные тренировки могут привести к гормональному дисбалансу и нарушениям менструального цикла. У мужчин чрезмерные физические нагрузки могут повлиять на качество спермы.