Открытие чешских ученых может помочь в производстве новых антибиотиков

Устойчивость бактерий к антибиотикам затрудняет лечение таких заболеваний, как пневмония и туберкулез. Их способность сопротивляться действию антибиотиков закодирована в ДНК бактерий. На основе записанной в ней информации они производят белки, необходимые им для роста, размножения и реагирования на стрессовые факторы, такие как воздействие антибиотиков.



За пять лет исследований ученые выяснили, что в качестве цели для новых методов борьбы с устойчивыми бактериями может выступать белок под названием MoaB2. «Мы обнаружили, что этот белок взаимодействует с ключевым белком Sigma-A, который контролирует включение бактериями своих генов. MoaB2 влияет на доступность и стабильность Sigma-A, а значит, и на производство белков в бактерии», — объясняет Либор Красны из Института микробиологии.



Без белка Sigma-A бактерии теряют способность к размножению, поэтому его взаимодействие с белком MoaB2 делает проект привлекательным для разработки антибиотиков нового поколения.



Эксперты считают устойчивость к антибиотикам — появление новых типов бактерий, на которые не действуют обычные антибиотики, — одной из самых серьезных угроз глобальному здравоохранению. Хотя европейские страны взяли на себя обязательство сократить к 2030 году количество устойчивых бактерий, в Чехии дела обстоят не так хорошо, сообщает Государственный институт здравоохранения.



Поэтому врачи стараются сократить назначение антибиотиков в качестве меры предосторожности или в случаях, когда в них нет острой необходимости, а также предотвратить заражение пациентов в больницах этими устойчивыми бактериями.