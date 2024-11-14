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Открытие чешских ученых может помочь в производстве новых антибиотиков

Новости и статьи
1 декабря 2024
13:00
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Открытие чешских ученых из Академии наук Чешской Республики (AV ČR) и центра CEITEC Масарикова университета в Брно (MUNI) может помочь в производстве новых антибиотиков, эффективных против устойчивых бактерий. Они обнаружили важнейший белок, без которого бактерии теряют способность к размножению. Об этом сообщила в своем пресс-релизе Академия наук Чешской Республики, чьи Институт микробиологии и Институт биотехнологии принимали участие в исследовании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Bacteriology.
Устойчивость бактерий к антибиотикам затрудняет лечение таких заболеваний, как пневмония и туберкулез. Их способность сопротивляться действию антибиотиков закодирована в ДНК бактерий. На основе записанной в ней информации они производят белки, необходимые им для роста, размножения и реагирования на стрессовые факторы, такие как воздействие антибиотиков.

За пять лет исследований ученые выяснили, что в качестве цели для новых методов борьбы с устойчивыми бактериями может выступать белок под названием MoaB2. «Мы обнаружили, что этот белок взаимодействует с ключевым белком Sigma-A, который контролирует включение бактериями своих генов. MoaB2 влияет на доступность и стабильность Sigma-A, а значит, и на производство белков в бактерии», — объясняет Либор Красны из Института микробиологии.

Без белка Sigma-A бактерии теряют способность к размножению, поэтому его взаимодействие с белком MoaB2 делает проект привлекательным для разработки антибиотиков нового поколения.

Эксперты считают устойчивость к антибиотикам — появление новых типов бактерий, на которые не действуют обычные антибиотики, — одной из самых серьезных угроз глобальному здравоохранению. Хотя европейские страны взяли на себя обязательство сократить к 2030 году количество устойчивых бактерий, в Чехии дела обстоят не так хорошо, сообщает Государственный институт здравоохранения. 

Поэтому врачи стараются сократить назначение антибиотиков в качестве меры предосторожности или в случаях, когда в них нет острой необходимости, а также предотвратить заражение пациентов в больницах этими устойчивыми бактериями.
наука здоровье Академия наук Чехии
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