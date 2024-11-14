Открытие чешских ученых может помочь в производстве новых антибиотиков
1 декабря 2024
13:00
179
Открытие чешских ученых из Академии наук Чешской Республики (AV ČR) и центра CEITEC Масарикова университета в Брно (MUNI) может помочь в производстве новых антибиотиков, эффективных против устойчивых бактерий. Они обнаружили важнейший белок, без которого бактерии теряют способность к размножению. Об этом сообщила в своем пресс-релизе Академия наук Чешской Республики, чьи Институт микробиологии и Институт биотехнологии принимали участие в исследовании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Bacteriology.
Устойчивость бактерий к антибиотикам затрудняет лечение таких заболеваний, как пневмония и туберкулез. Их способность сопротивляться действию антибиотиков закодирована в ДНК бактерий. На основе записанной в ней информации они производят белки, необходимые им для роста, размножения и реагирования на стрессовые факторы, такие как воздействие антибиотиков.
За пять лет исследований ученые выяснили, что в качестве цели для новых методов борьбы с устойчивыми бактериями может выступать белок под названием MoaB2. «Мы обнаружили, что этот белок взаимодействует с ключевым белком Sigma-A, который контролирует включение бактериями своих генов. MoaB2 влияет на доступность и стабильность Sigma-A, а значит, и на производство белков в бактерии», — объясняет Либор Красны из Института микробиологии.
Без белка Sigma-A бактерии теряют способность к размножению, поэтому его взаимодействие с белком MoaB2 делает проект привлекательным для разработки антибиотиков нового поколения.
Эксперты считают устойчивость к антибиотикам — появление новых типов бактерий, на которые не действуют обычные антибиотики, — одной из самых серьезных угроз глобальному здравоохранению. Хотя европейские страны взяли на себя обязательство сократить к 2030 году количество устойчивых бактерий, в Чехии дела обстоят не так хорошо, сообщает Государственный институт здравоохранения.
Поэтому врачи стараются сократить назначение антибиотиков в качестве меры предосторожности или в случаях, когда в них нет острой необходимости, а также предотвратить заражение пациентов в больницах этими устойчивыми бактериями.
За пять лет исследований ученые выяснили, что в качестве цели для новых методов борьбы с устойчивыми бактериями может выступать белок под названием MoaB2. «Мы обнаружили, что этот белок взаимодействует с ключевым белком Sigma-A, который контролирует включение бактериями своих генов. MoaB2 влияет на доступность и стабильность Sigma-A, а значит, и на производство белков в бактерии», — объясняет Либор Красны из Института микробиологии.
Без белка Sigma-A бактерии теряют способность к размножению, поэтому его взаимодействие с белком MoaB2 делает проект привлекательным для разработки антибиотиков нового поколения.
Эксперты считают устойчивость к антибиотикам — появление новых типов бактерий, на которые не действуют обычные антибиотики, — одной из самых серьезных угроз глобальному здравоохранению. Хотя европейские страны взяли на себя обязательство сократить к 2030 году количество устойчивых бактерий, в Чехии дела обстоят не так хорошо, сообщает Государственный институт здравоохранения.
Поэтому врачи стараются сократить назначение антибиотиков в качестве меры предосторожности или в случаях, когда в них нет острой необходимости, а также предотвратить заражение пациентов в больницах этими устойчивыми бактериями.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:01
1 ДЕКАБРЯ 2024
477
17:00
30 НОЯБРЯ 2024
15972
18:00
29 НОЯБРЯ 2024
1539
20:00
28 НОЯБРЯ 2024
603
18:00
27 НОЯБРЯ 2024
1852
21:00
25 НОЯБРЯ 2024
1057
17:00
24 НОЯБРЯ 2024
1381
13:00
23 НОЯБРЯ 2024
822
19:30
21 НОЯБРЯ 2024
1359
14:00
21 НОЯБРЯ 2024
504
14:15
20 НОЯБРЯ 2024
1833
16:30
19 НОЯБРЯ 2024
1255
18:00
14 НОЯБРЯ 2024
3071
16:30
14 НОЯБРЯ 2024
1184