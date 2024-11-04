Дети с ожирением в Чехии защищаются от стресса и скуки перееданием

Новое исследование чешских ученых направлено на поиск эффективной процедуры борьбы с детским ожирением.





«Дети с избыточным весом и ожирением более чувствительны к негативным эмоциям. Следствием этого является их эмоциональное питание. Они просто ищут комфорта в еде, которое приходит во время употребления пищи. Если эти дети научатся лучше справляться со стрессом, они смогут сбросить ненужные килограммы», — рассказала социальный географ Дана Хюбелова из Брненского университета имени Менделя, который исследует пищевые привычки детей вместе с коллегами с медицинского факультета Масариковского университета и Государственного института здравоохранения.





Изменить диету и больше заниматься спортом недостаточно





Проблема, по мнению экспертов, в том, как сейчас решают проблему избыточного веса у школьников. Они будут получать только меньше еды, и тогда им придется худеть. А ведь это именно путь к дальнейшему набору веса.





«Более трети детей с избыточным весом тщательно контролируют свое питание и почти половина стараются есть меньше или хотя бы ограничивать еду после ужина. Но эти практики могут привести к тому, что после цикла ограничения еды наступит фаза переедания, так что вес благополучно удержится», — объяснила Хюбелова.





Если ребенок доходит до стадии, когда у него уже есть лишний вес, то он борется на нескольких фронтах. Прежде всего, он должен взять под контроль свои эмоции, чтобы стресс, скука и дискомфорт не беспокоили его. Им также необходимо изменить свою диету и добавить физические упражнения. И последнее, но не менее важное: он должен научиться сопротивляться искушению откусить гамбургер или кусок торта.





Контролировать свой аппетит не так-то просто. У детей с лишними килограммами нарушен естественный контроль над чувством голода, который им приходится восстанавливать. Переедание заставило многих из них есть без необходимости, в том числе и потому, что они не в состоянии устоять перед всеми этими соблазнительными запахами, доносящимися, например, из точек быстрого питания.





В ходе исследования исследователи сосредоточились на сборе подробных данных. Вместо того, чтобы охватить массы школьников, они опросили лишь сотню из них. Они сосредоточились не только на своих привычках в еде, но также подробно изучили свою психологию, реакции на стресс и способы борьбы с ним.





В поисках всех стимулов, которые заставляют школьников в Чехии переедать, они также использовали в исследовании технологию отслеживания взгляда. Благодаря им они смогли точно отследить, куда и как долго фиксируется взгляд ребенка, проходя мимо любимого фастфуда. И результат был очевиден. Все взгляды прикованы к еде.





Поэтому частью терапии толстого школьника должно быть не только повышение его устойчивости к стрессу, но и прекращение контроля его вкусовых рецепторов.





Число людей, страдающих ожирением, увеличивается





Количество людей, страдающих ожирением, увеличивается практически во всем мире. В частности, в Чешской Республике примерно 60 процентов взрослого населения имеют массу тела, превышающую нормальную.





Среди детей в возрасте от пяти до 17 лет почти треть в настоящее время имеют избыточный вес. ПВ подростковом возрасте им не удастся сбросить лишние килограммы даже с помощью спорта или изменения рациона, а с лишним весом они будут бороться даже во взрослом возрасте. Лишние килограммы могут стать причиной многочисленных проблем со здоровьем.