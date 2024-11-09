Люди экономят и недостаточно нагревают воду, заражение легионеллой достигло рекордного уровня

«Люди экономят на воде и меньше нагревают ее, потому что это дорого, что, к сожалению, может означать, что легионелла может размножаться сильнее», — объяснил вероятную причину роста числа больных Павел Длоухи, председатель Общества инфекционной медицины.



В 2008 году в период с января по начало ноября чиновники здравоохранения выявили всего 15 случаев. С тех пор их количество росло. В 2015 году за тот же период они выявили 104 случая, три года спустя — около 180, а в прошлом году было зафиксировано 267. В этом году они насчитали уже 523 больных — рекорд за более чем десятилетний период.



Легионеллез в основном поражает дыхательные пути и повреждает легкие, проявляясь преимущественно у людей с ослабленным иммунитетом. По словам Длоухи, люди заражаются, вдыхая частицы инфицированной воды, например, во время купания. Болезнь не передается от одного человека к другому.



«Течение болезни очень тяжелое. Пациентов госпитализируют из-за двустороннего поражения легких и нехватки кислорода. Часто пациент оказывается в отделении интенсивной терапии и на аппарате искусственной вентиляции легких. Болезнь может быть смертельной для людей, ослабленных предыдущим респираторным заболеванием, или пожилых людей», — подчеркнул Длоухи.



Большему риску заражения подвергаются люди, живущие в старых домах, а также в местах, где вода долго стояла, а затем недостаточно нагрелась. «Бактерии обитают в основном там, где есть стоячая вода с недостаточной температурой. В основном это старые водопроводные сети, а также боковые ответвления труб, которые используются не так часто, тоже опасны, в них размножаются бактерии», — говорит Длоухи.



Не понижайте температуру воды в бойлере

По словам доктора, профилактические меры включают в себя реконструкцию системы распределения воды и устранение тупиковых участков. Также рекомендуется бороться с бактериями, регулярно пропуская горячую воду или промывая трубы водой с добавлением дезинфицирующего средства.



«Риск размножения бактерий легионеллы значительно возрастает при температуре ниже 45°С. Температура воды в любых типах резервуаров в идеале должна быть около 50-60 °C, с возможностью нагрева выше 70 °C, при которой эти бактерии погибают», — объяснила Катержина Фабианова из отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья.



«Не рекомендуется слишком сильно понижать температуру в бойлере, особенно если неясно, в каком состоянии находятся трубы», — добавила она. Хотя бактерии выживают при температуре ниже 20 °C, они не могут размножаться и безвредны.



Врачи отмечают, что за увеличением числа случаев заболевания может стоять более совершенная диагностика и выявление болезни.



Ранняя диагностика имеет решающее значение для развертывания соответствующего лечения. «Легионеллез лечится совершенно иначе, чем обычная пневмония. Необходимо подбирать разные антибиотики, которые действуют на бактерии», — говорит Длоухи.