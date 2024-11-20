В Чехии скоро появится новый вид вакцины против ковида
3 декабря 2024
19:30
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Вакцина против новой разновидности ковида KP.2 должна появиться в Чешской Республике в течение нескольких недель. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) и его заместитель Якуб Дворжачек заявили об этом на пресс-конференции перед отъездом на встречу министров здравоохранения стран ЕС.
Согласно материалам, регулярно публикуемым Государственным институтом здравоохранения (SZÚ), осенью варианты SARS-CoV-2 с пометкой «KP» составили около 40% случаев, образцы которых были секвенированы с точным геномом. Согласно последнему отчету за конец октября — начало ноября, еще 30% случаев составили XEC и его варианты.
Государство уже заплатило около 18 миллиардов крон за вакцины против коронавируса, большую часть из них получила компания Pfizer, которая будет поставлять препараты и в этом году. Согласно предыдущим данным, поступило около 19 миллионов доз. Страховые компании возмещают государству стоимость использованных средств. В настоящее время ведутся переговоры о продлении контракта.
«На открытом рынке цена на ковид-вакцины примерно в 10 раз выше», — сказал Валек. Совместные закупки выгодны для всех экономик ЕС.
Государство уже заплатило около 18 миллиардов крон за вакцины против коронавируса, большую часть из них получила компания Pfizer, которая будет поставлять препараты и в этом году. Согласно предыдущим данным, поступило около 19 миллионов доз. Страховые компании возмещают государству стоимость использованных средств. В настоящее время ведутся переговоры о продлении контракта.
«На открытом рынке цена на ковид-вакцины примерно в 10 раз выше», — сказал Валек. Совместные закупки выгодны для всех экономик ЕС.
Текущий контракт действует до 2026 года. В ближайшие два года производитель поставит в Чехию около 1,6 миллиона ковид-вакцин на сумму 900 миллионов крон. В августе, отвечая на вопрос Чешского агентства новостей, министр здравоохранения Валек заявил, что никаких изменений в возмещении расходов на вакцинацию не будет, то есть она по-прежнему будет покрываться государственной медицинской страховкой.
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