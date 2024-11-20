В Чехии скоро появится новый вид вакцины против ковида

Согласно материалам, регулярно публикуемым Государственным институтом здравоохранения (SZÚ), осенью варианты SARS-CoV-2 с пометкой «KP» составили около 40% случаев, образцы которых были секвенированы с точным геномом. Согласно последнему отчету за конец октября — начало ноября, еще 30% случаев составили XEC и его варианты.



Государство уже заплатило около 18 миллиардов крон за вакцины против коронавируса, большую часть из них получила компания Pfizer, которая будет поставлять препараты и в этом году. Согласно предыдущим данным, поступило около 19 миллионов доз. Страховые компании возмещают государству стоимость использованных средств. В настоящее время ведутся переговоры о продлении контракта.



«На открытом рынке цена на ковид-вакцины примерно в 10 раз выше», — сказал Валек. Совместные закупки выгодны для всех экономик ЕС.





Текущий контракт действует до 2026 года. В ближайшие два года производитель поставит в Чехию около 1,6 миллиона ковид-вакцин на сумму 900 миллионов крон. В августе, отвечая на вопрос Чешского агентства новостей, министр здравоохранения Валек заявил, что никаких изменений в возмещении расходов на вакцинацию не будет, то есть она по-прежнему будет покрываться государственной медицинской страховкой.