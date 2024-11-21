В Чехии впервые зафиксирован дифиллоботриоз: мужчина съел икру сырой рыбы из Липно
4 декабря 2024
15:00
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Паразитологи из Биологического центра Чешской академии наук подтвердили первый случай заболевания дифиллоботриозом внутри страны, без импорта. Это заболевание вызывается ленточным червем вида «широкий лентец». 37-летний мужчина заразился после употребления в пищу сырой икры щуки из водохранилища Липно.
Он съел икру щуки в октябре прошлого года, и через два месяца у него начались проблемы с желудком и кишечником, особенно вздутие живота. Еще через два месяца он извлек часть ленточного червя. Последующее медицинское обследование у специалиста подтвердило наличие большого количества яиц широкого лентеца, и было начато успешное лечение.
«Эту инфекцию можно считать первым доказанным случаем автохтонного дифиллоботриоза в Чешской Республике», — подтвердил Томаш Шольц из Института паразитологии Биологического центра CAS.
Данный случай указывает на наличие интродуцированного паразита в водоеме Липно, что может вызвать вспышку заболевания. Однако ученые подчеркивают, что риск заражения человека очень низок. Источником является только сырая или недостаточно прожаренная хищная рыба, такая как речной окунь и щука.
Несмотря на то, что червь может достигать в длину нескольких метров, у большинства пациентов он не вызывает серьезных осложнений со здоровьем. «Дифиллоботриоз не является серьезным или опасным для жизни заболеванием, и существует очень эффективное лечение», — говорит Шольц.
Этот ленточный паразит поглощает из организма большое количество витамина B12, который является очень важным для образования крови, что может привести к анемии.
«Эту инфекцию можно считать первым доказанным случаем автохтонного дифиллоботриоза в Чешской Республике», — подтвердил Томаш Шольц из Института паразитологии Биологического центра CAS.
Данный случай указывает на наличие интродуцированного паразита в водоеме Липно, что может вызвать вспышку заболевания. Однако ученые подчеркивают, что риск заражения человека очень низок. Источником является только сырая или недостаточно прожаренная хищная рыба, такая как речной окунь и щука.
Несмотря на то, что червь может достигать в длину нескольких метров, у большинства пациентов он не вызывает серьезных осложнений со здоровьем. «Дифиллоботриоз не является серьезным или опасным для жизни заболеванием, и существует очень эффективное лечение», — говорит Шольц.
Этот ленточный паразит поглощает из организма большое количество витамина B12, который является очень важным для образования крови, что может привести к анемии.
Широкий лентец — это кишечный ленточный червь, который может вырастать до нескольких метров в длину. В его жизненном цикле участвуют два промежуточных хозяина: планктонные ракообразные и пресноводные хищные рыбы, во внутренних органах, мышцах или яичниках которых развиваются заразительные для человека личинки.
Основным дефинитивным хозяином является человек, который заражается только при употреблении в пищу сырой или недожаренной рыбы, особенно речного окуня и щуки. Плотоядные, такие как собаки, кошки и лисы, также могут заразиться. Для человека яйца этого ленточного червя не опасны.
Хотя южночешские паразитологи провели подробный генетический анализ, проследить, как именно паразит попал в Липно, не представляется возможным. В прошлом это явление было более распространенным, но сегодня наблюдаются лишь единичные вспышки, в основном в альпийских озерах на севере Италии, Швейцарии и Франции и в некоторых районах России.
«Наиболее вероятным сценарием является то, что паразит был занесен в плотину туристом из эндемичного района, например из России, который вместе со своим стулом слил яйца ленточного червя в воду или ее окрестности», — говорит паразитолог Роман Кухта из Биологического центра AV ČR.
Кроме того, в мае и августе этого года паразитологи исследовали более сотни хищных рыб из реки Липно, но не подтвердили наличие личинок этого паразита.
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